Hindistan’ın NCR’sinin lüks evlere yönelik yeni bir iştahı var: rapor

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Yeni Delhi, Gurugram, Noida ve Greater Noida’nın da dahil olduğu Hindistan’ın Ulusal Başkent Bölgesi (NCR), lüks konut talebinde bir artış görüyor.

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Bu değişim, artan gelirlerden ve lüks tesislere yönelik artan arzudan kaynaklanmaktadır.

Hintli emlak danışmanı ANAROCK’a göre, 2024’ün ilk yarısında NCR’de satılan yaklaşık 32.200 konutun %45’inden fazlası lüks, %24’ü ise uygun fiyatlı birimlerden oluştu.

2024 yılının ilk yarısında NCR’de yaklaşık 14.630 lüks ünite satıldı; 2019 yılının tamamında ise 1.580 adet satıldı.

ANAROCK raporu, lüks evleri 1,5 milyar Rs (yaklaşık 180.000 $) veya daha yüksek fiyata satılanlar olarak, uygun fiyatlı evleri ise 40 lakh Rs veya daha düşük fiyata satılanlar olarak sınıflandırıyor.

Emlak danışmanı bir notta şunları söyledi:

NCR, ahlaksız emlak faaliyetlerinin merkez üssü olmaktan, ülkenin en canlı emlak pazarlarından biri olmaya kadar uzun bir yol kat etti.

Kuzey Hindistan kurumsal merkezi Gurugram, NCR’de lüks talebine öncülük ediyor

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Delhi-NCR segmentinde tanık olunan genel artıştan en fazla aktiviteyi Gurugram gördü.

ANAROCK grubunun başkanı Anuj Puri şunları söyledi:

Tüm NCR şehirleri arasında Gurugram son yıllarda en aktif emlak piyasası olmuştur. Millennium City yakl. 2024 yılının ilk yarısında farklı bütçe segmentlerinde 17.570 adet satıldı. Bunların %59’u (yaklaşık 10.365 adet) lüks evler olurken, bunu %27’si (yaklaşık 4.710 adet) uygun fiyatlı segment izledi.

Puri, 2019 yılında kentte yalnızca 13.245 konutun satıldığını, bunların yalnızca %4’ünün yani yaklaşık 470 konutun lüks segment kapsamına girdiğini vurguladı.

Gurugram’daki lüks konut birimleri arasında Trump Towers gibi mülkler ve The Crest, The Camellias ve diğerleri gibi önde gelen Hintli geliştirici DLF’nin mülkleri yer alıyor.

Lüks birimlerin satışında Noida ve Greater Noida Gurugram’ı takip etti. İki şehirde birlikte 2024’ün ilk yarısında yaklaşık 8.425 adet satıldı. Bunun %42’si (yaklaşık 3.550) lüks evlerdi ve yalnızca %13’ü (yaklaşık 1.100) uygun fiyatlı segmentteydi.

En yüksek satış payı (3.770 adet veya %45) 40 lakh INR ile 1,5 Cr INR arasında fiyatlandırılan orta ve premium segmentlerde gerçekleşti.

2019’da bu iki şehir birlikte NCR’de en yüksek satışları gördü – yaklaşık. 21.770 adet. Bunun %44’ü (yaklaşık 9.565) uygun fiyatlı segmentte satılırken, sadece %4’ü (yaklaşık 990) lüks segmentte satıldı.

En fazla satış 11.215 adet veya %52 ile orta ve premium segmentlerde gerçekleşti.

Ghaziabad, Faridabad, Delhi ve Bhiwadi birlikte yaklaşık olarak görüldü. 2024’ün ilk yarısında 6.205 adet satıldı; bunların 715’ten fazlası lüks segmentte, 1.920 adet ise uygun fiyatlı konutlarda satıldı.

Yaklaşık 3.570 adetlik maksimum satış orta ve premium segmentte gerçekleşti. Bu şehirlerde 2019 yılında sadece 115 lüks konut satıldı.

ANAROCK raporu şunları söyledi:

Artan harcanabilir gelir, büyüyen kentleşme ve lüks tesislere olan talep, Hintlilerin lüks gayrimenkul talebinin artmasına katkıda bulundu. Üstün yaşam tarzları isteyen ve bunu karşılayabilen zengin Hintliler tarafından iyi bir yatırım ve statü sembolü olarak görülüyor.

NRI’ların cazip finansmana erişim olsa bile piyasaya olan ilgisinin arttığını ifade ettiğini ve Kovid-19’un etkisinin Hintlilerin evlerine bakış açısını değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Hindistan’ın lüks konut piyasası ilk yarıda satışlarda %27 artış gördü

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Delhi-NCR’de lüks mülklere olan talepteki artış, ülke genelindeki segmentteki genel talep artışıyla uyumlu.

CBRE raporuna göre, Hindistan’ın 4 milyar Rs’nin üzerinde fiyatlandırılan lüks konut piyasası, 2024’ün ilk yarısında satışlarda yıllık %27 oranında kayda değer bir artış gördü ve bu dönemde toplam 8.500 lüks konut satıldı.

CBRE’ye göre, lüks konut talebindeki yükseliş eğilimi, 2023’te yıllık bazda %162’lik katlanarak büyüyen lüks kategorisindeki perakende alanı kaplayan artışı yansıtıyor.

Yerleşik lüks markalar, büyük metropol şehirlerdeki varlıklarını genişleterek ve stratejik olarak yeni pazarlara girerek büyümeden yararlanmaya çalışıyor.

Hindistan’daki UHNWI’lerin sayısı dünya çapında en hızlı şekilde artacak

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Knight Frank’ın Şubat ayında yayınladığı bir rapora göre, Hindistan’daki net serveti 30 milyon ABD doları ve üzerinde olan kişiler olarak tanımlanan UHNWI’lerin sayısının önümüzdeki beş yıl içinde %50 oranında artması bekleniyor.

Raporda, Hindistan’daki ultra zenginlerin servetinin yüzde 32’sinin konut amaçlı gayrimenkullere yatırıldığı, ancak bunun yüzde 14’ünün ülke dışında yer aldığı belirtildi.

Ancak Delhi, lüks konut pazarları sıralamasında hâlâ Mumbai’nin çok gerisinde.

Knight Frank’ın Prime Uluslararası Konut Endeksi’nde takip edilen 100 lüks konut pazarından Mumbai, 2023’te 29 sıra atlayarak 8. sıraya yükselirken, Delhi ve Bengaluru sırasıyla 37. ve 59. sırada yer aldı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.