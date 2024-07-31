Japonya Merkez Bankası faiz oranını %0,25’e yükseltti, büyük politika değişikliğinde tahvil alımlarını kesti

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Japonya Merkez Bankası (BoJ) gösterge faiz oranını %0,25’e yükseltti ve aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planlarını açıklayarak daha sıkı para politikasına doğru önemli bir değişime işaret etti.

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Bu hamle ABD Merkez Bankası’nın mevcut duruşuyla çelişiyor ve yendeki rekor zayıflamaya katkıda bulunan faiz oranı açığını daraltması bekleniyor. BoJ’un Çarşamba günkü kararının ardından yen, dolar karşısında %1’den fazla güçlenerek 150,70 Yen’e ulaştı.

Faiz oranı 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

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BoJ, 7’ye 2’lik çoğunluk oyu ile gecelik faiz oranını “yüzde 0,25 civarına” yükseltti; bu, 2008’deki küresel mali krizden bu yana en yüksek seviye. Daha önce oran yüzde sıfır ila yüzde 0,1 arasında değişiyordu.

Bu karar, bankanın Mart ayında negatif faiz oranı politikasını sonlandırmasının ardından onlarca yıldır devam eden aralıklı deflasyona son verdi.

BoJ ayrıca 6 trilyon Yen (39 milyar dolar) tutarındaki aylık tahvil alım programını 2026 baharına kadar yaklaşık 3 trilyon Yen’e düşürme planlarını da açıkladı.

Tahvil alımlarındaki bu azalma, bankanın aşırı gevşek para politikası duruşundan kararlı bir uzaklaşma anlamına geliyor.

Ekonomik koşullar ve enflasyon riskleri kararı etkiliyor

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Merkez bankası yöneticisi Kazuo Ueda, faiz kararının mevcut ekonomik koşullar ve “yolda kalan” fiyat hareketlerinden etkilendiğini açıkladı.

Ueda, zayıf yen’in enflasyon üzerindeki etkisinin de kararda rol oynadığını kabul etti.

Ekonomik koşulların ve enflasyonun tahminlerimiz doğrultusunda hareket etmesi halinde politika faizimizi artırmaya devam etmeyi ve parasal genişlemenin derecesini ayarlamayı planlıyoruz.

Ekonomistlerden ve piyasa katılımcılarından karışık tepkiler

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BoJ’un hamlesi ekonomistler ve piyasa katılımcılarından karışık tepkilere yol açtı. Bazı tüccarlar faiz artırımı olasılığı konusunda eşit görüşlere sahipken, diğerleri son dönemdeki zayıf ekonomik veriler nedeniyle böyle bir harekete karşı uyarıda bulundu.

Değişken gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Haziran ayında yıllık bazda %2,6 artarak, üst üste 27 ay boyunca Japonya Merkez Bankası’nın %2 hedefini aştı.

Ancak Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yenin değer kaybetmesi ve yaşam maliyetlerinin artması nedeniyle daraldı ve bu da hane halkı harcamalarını olumsuz etkiledi.

UBS ekonomisti Masamichi Adachi, BoJ’un kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:

BoJ’un zayıf ekonomik verileri göz ardı ederek hareket etmeyi seçmesi son derece hayal kırıklığı yaratıyor. Şimdi zayıf yene karşı hareket etmiş gibi görünüyor.

Adachi, Japonya ekonomisinin normalleşmesinin zaten istikrarsız olduğunu ve BoJ’un kararının bunu daha da zorlu hale getirdiğini savundu.

BoJ’un enflasyon tahmini

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BoJ, Mart 2026’da sona eren mali yıl için tüketici fiyat enflasyonu tahminini Nisan ayındaki %1,9 tahmininden %2,1’e revize etti.

Bu ayarlama, bankanın zayıf yenden kaynaklanan enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini vurguluyor.

Moody’s Analytics’in kıdemli ekonomisti Stefan Angrick, Japonya Merkez Bankası’nın yeni odak noktasının yen’in enflasyon üzerindeki etkisi olduğuna dikkat çekti.

Merkez bankasının talep odaklı güçlü enflasyon olmadan “zayıf bir ekonomiye doğru ilerlediğini” belirtti.

Bence BoJ’un kuralları değiştirdiği konusunda net olması gerekiyor. Oyunu kazanmıyorlar. Bir sonraki faiz artışının Aralık ayında gerçekleşebileceğini öngördü ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine başlamasıyla BoJ üzerindeki baskının azalabileceğini öne sürdü.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.