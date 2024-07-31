UBS, Bank of America’ya dava açtı

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UBS Group AG (NYSE: UBS), Bank of America Corp’a (NYSE: BAC) karşı 200 milyon dolarlık bir dava açtıktan sonra bu sabah ilgi odağı oldu.

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İsviçreli bankacılık devi, Bank of America’nın, BAC’ın 2008 yılında satın aldığı Countrywide Financial tarafından ihraç edilen riskli ipoteklerle ilgili tazminat anlaşmalarını yerine getirmediğini iddia ediyor.

New York Eyaleti Yüksek Mahkemesinde açılan dava, UBS’nin Countrywide tarafından sağlanan kredileri kullanarak oluşturduğu ipoteğe dayalı menkul kıymetlere odaklanıyor.

UBS’e göre Countrywide, finansal hizmetler devini, yetersiz sigortalanmış veya sahte ipoteklerden kaynaklanan taleplere karşı tazmin etmeyi kabul etti.

UBS hisseleri yazının yazıldığı gün için kabaca yatay seyrediyor.

UBS 200 milyon dolar rakamına nasıl ulaştı?

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Bahsi geçen ipoteğe dayalı menkul kıymetler, halihazırda UBS için önemli mali yansımalara yol açmıştır.

2013 yılında banka, ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı ile 885 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Ek olarak UBS, 2016 yılında açıklanmayan bir miktar karşılığında Federal Konut Kredisi Bankası San Francisco ile anlaştı. Her iki anlaşma da Countrywide’ın kredileriyle ilgiliydi.

Bank of America ile yaklaşık 53 milyon dolarlık yasal masraflar da dahil olmak üzere tazminat konusunda uzun süren görüşmelere rağmen UBS, ABD’nin en büyük ikinci bankasının yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddettiğini iddia ediyor.

Ancak UBS, 200 milyon dolarlık rakama nasıl ulaştığı konusunda daha fazla bilgi vermedi.

Dava, özellikle konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler açısından, 2008 mali krizinin devam eden hukuki etkilerinin altını çiziyor.

Ancak UBS’nin davası, bu menkul kıymetlerin azalan değerlerine ilişkin doğrudan sorumluluk yerine bu menkul kıymetlerle ilgili ödemelerin teminat altına alınmasını istemesi açısından benzersizdir.

Ülke çapında 2008 mali krizine katkıda bulunuldu

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Countrywide Financial, Angelo Mozilo liderliğinde, subprime borçlulara odaklanarak ABD’nin en büyük ipotek kredi kuruluşu haline geldi.

Genellikle düşük başlangıç aylık ödemeleri ve minimum belge gerekliliklerini içeren kredi verme uygulamaları, sonunda patlayan konut balonunun oluşmasına önemli ölçüde katkıda bulunarak mali krize ve ardından gelen durgunluğa yol açtı.

Bank of America’nın Countrywide’ı Temmuz 2008’de 2,5 milyar dolara satın alması son derece maliyetli oldu.

Banka, Countrywide ve Merrill Lynch’in satın alınmasıyla ilgili olarak on milyarlarca dolarlık hukuki ve diğer masraflarla karşı karşıya kaldı.

Şu ana kadar Bank of America davayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

UBS Americas ve diğerleri v Countrywide Home Loans Inc ve diğerleri adıyla açılan dava, kriz dönemindeki benzer tazminat taleplerine emsal teşkil edebileceği için finans ve hukuk uzmanları tarafından yakından izlenecek.

Bank of America Corp’un hisseleri Çarşamba sabahı düşüş yaşadı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.