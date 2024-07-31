WTI ham petrol vadeli işlemleri Orta Doğu’daki gerginlikler ve Çin’in talebine ilişkin endişeler arasında yükseldi

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WTI ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla %3,5 artışla varil başına 76,8 dolara ulaştı. Olası arz kesintilerine ilişkin endişeler piyasayı etkisi altına alırken, son dönemde yaşanan gelişmeler de belirsizliği artırdı.

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Jeopolitik huzursuzluk ortaya çıkıyor: Petrol fiyatlarına etkisi

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Hamas lideri İsmail Heniye’nin Tahran’da öldürülmesi, İsrail’in Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey komutanına yönelik bombalı saldırıyla birleştiğinde bölgesel gerilimleri artırdı.

İran’ın İsrail’e misilleme yapma vaadi, devam eden savaşlarla birleşince, arz kesintilerine ilişkin endişeler artarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD ham petrol stokları güçlü yaz talebi üzerine beklenmedik bir düşüş gösteriyor

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Beklenmedik bir gelişme olarak Enerji Bilgi İdaresi (EIA), ABD ham stoklarında 3,43 milyon varillik devasa bir düşüş olduğunu duyurdu.

Bu beklenmedik düşüş, yazın güçlü seyahat talebiyle birleşince, jeopolitik belirsizlik ortamında petrol tüketimini artırdı.

Küresel enerji piyasasındaki türbülansın ortasında, Çin’in petrol talebine ilişkin sorular ortaya çıktı.

#Dünyanın en büyük petrol tüketicisi, 2024 yılının ilk yarısında toplam akaryakıt ithalatında %11’lik bir düşüş gördü; bu, küresel petrol tüketiminde olası bir düşüşe işaret ediyor.

Önemli bir katılımcının talebindeki bu düşüş, petrol piyasasında ek fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı oluyor.

Çin’in talebi ve bunun küresel petrol piyasasına etkisi

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Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olması nedeniyle Çin’in küresel petrol pazarındaki talebi önemli. Çin’in petrol talebindeki değişikliklerin petrol fiyatları ve piyasa dinamikleri üzerinde geniş bir etkisi olabilir.

Çin’in petrol ithalatında veya genel talepte meydana gelen bir düşüş, örneğin 2024’ün ilk yarısında toplam akaryakıt ithalatındaki %11’lik düşüş, dünya çapında petrol arz fazlası ile sonuçlanabilir.

Bu fazlalık, üreticilerin boşaltmaları gereken fazla petrole sahip olabileceğinden, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir.

Buna karşılık, Çin’in petrol kullanımındaki artış, dünya çapında artan talep nedeniyle petrol fiyatlarını yükselterek ters etki yaratabilir.

Çin’den gelen bu artan talep, küresel petrol tedarik zincirlerini ve ulaşım ağlarını etkileyerek pazar eğilimlerini ve yatırım kararlarını etkileme potansiyeline sahip.

Çin’in petrol talebindeki dalgalanmaların küresel petrol fiyatları, arz seviyeleri ve piyasa istikrarı üzerinde önemli bir etkiye sahip olma potansiyeli var ve bu da bunu piyasa analistleri ve paydaşların yakından izlemesi gereken önemli bir husus haline getiriyor.