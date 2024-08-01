ABD Bitcoin Stratejik Rezerv tasarısı resmen Senato’da sunuldu

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Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Cynthia Lummis, Bitcoin Stratejik Rezerv tasarısını tanıttı. Tasarı, ABD hükümetinin, ülkenin ekonomik dayanıklılığını ve mali egemenliğini güçlendirmek için amiral gemisi kripto para birimini kullanarak ayrılmış bir fon oluşturmasını gerektiriyor.

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Başlangıçta bir BTC rezervi önerdiği Bitcoin Nashville 2024 konferansındaki konuşmasının ardından, Ülke Çapında Optimize Edilmiş Yatırım (BITCOIN) Yasası Yoluyla Yenilik, Teknoloji ve Rekabet Gücünün Artırılması başlıklı yasa tasarısı şimdi Senato’ya sunuldu. Taslak mevzuattan bir alıntı şöyle:

Altın rezervleri tarihsel olarak ulusal finansal güvenliğin temel taşı olarak hizmet ettiği gibi, Bitcoin de 21. yüzyıl küresel ekonomisinde ABD’nin finansal liderliğini ve güvenliğini artırabilecek bir dijital çağ varlığını temsil ediyor.

Bitcoin nasıl saklanacak?

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Mevzuatın bir parçası olarak, Amerika Birleşik Devletleri genelinde güvenli Bitcoin depolama tesislerinden oluşan “merkezi olmayan bir ağ” inşa edilecek. Bu rezervler, devlete ait Bitcoin için soğuk depolama sistemi görevi görecek ve Hazine Bakanı tarafından denetlenecek.

Hazine sekreteri aynı zamanda rezervin “izlenmesinden” ve “denetlenmesinden” de sorumlu olacak.

Ayrıca Hazine, tesislerin güvenliğini sağlamak için endüstri uzmanlarının yanı sıra Savunma Bakanı ve İç Güvenlik Bakanı ile işbirliği yapacak.

Düzenleyici ayrıca Bitcoin çatallarından ve airdroplardan elde edilen tüm dijital varlıkların kaydedilmesini ve rezervde saklanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yeni mevzuat bu tür işlemlere özellikle izin vermedikçe, bu varlıklar edinimlerini takip eden beş yıl boyunca satılamaz veya elden çıkarılamaz.

Ne kadar Bitcoin satın alınacak?

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Hükümetin maksimum 1.000.000 Bitcoin elde edeceği bir Bitcoin Satın Alma Programı da zorunlu kılındı. İşlemler, yıllık maksimum 200.000 BTC satın alma limitiyle beş yıl boyunca gerçekleştirilecek.

Bu satın almalar, piyasadaki aksaklıkları en aza indirmek için şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Satın alınan BTC, erken satışına ilişkin kısıtlamalarla birlikte en az 20 yıl süreyle elde tutulacak.

Tasarı ayrıca, Stratejik Bitcoin Rezervi içindeki varlıkları doğrulamak için üç ayda bir kriptografik tasdik gerektiren bir “Rezerv Kanıtı” sistemini de zorunlu kılıyor. Bitcoin Satın Alma Programının durumuna ilişkin raporlar yıllık olarak yayınlanacaktır.

Bitcoin alımları nasıl finanse edilecek?

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“Stratejik Bitcoin Rezervinin maliyetini dengelemeye” olanak sağlayacak çeşitli finansal mekanizmalar önerildi.

Ana yaklaşım, fazla fonların Federal Reserve bankalarından yeniden tahsis edilmesini içerir. Kanun özellikle, rezerv bankası fon fazlası fonlarına ilişkin yasal tavanı 6,825 milyar dolardan 2,4 milyar dolara düşürmek için Federal Rezerv Kanununun bir bölümünü değiştiriyor.

Bu düzenleme, Federal Reserve bankalarının 2025’ten 2029’a kadar her yıl Hazine’ye aktardığı ilk 6 milyar dolarlık net kazancı Bitcoin Satın Alma Programını finanse etmek için yönlendirerek ek fonları serbest bırakıyor.

Üstelik yasa, Federal Rezerv’in elinde bulunan altın sertifikalarının yeniden değerlemesini zorunlu kılıyor. Federal Rezerv bankalarının, mevzuatın kabul edildiği günden itibaren 180 gün içinde ödenmemiş tüm altın sertifikalarını Hazine bakanına teklif etmeleri gerekiyor.

Bundan sonra Hazine Bakanı üç ay içinde “altının adil piyasa değerini yansıtan” yeni altın sertifikası çıkaracak.

Eski ve yeni sertifikalar arasındaki nakit değeri farkı, Bitcoin Rezervi için başka bir fon kaynağı sağlayacak şekilde Hazine’ye aktarılacak.

Son olarak tasarı, kendi kendini saklama konusunu da ele alıyor ve bireylerin, işletmelerin ve kuruluşların, hükümetin müdahalesi olmadan Bitcoin varlıkları üzerinde kontrol sahibi olma haklarını onaylayan ve koruyan hükümler içeriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.