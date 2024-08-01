CrowdStrike, büyük BT kesintisi nedeniyle hissedar davasıyla karşı karşıya

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Dramatik olaylar sonucunda siber güvenlik devi CrowdStrike’ın hissedarları şirkete karşı toplu dava açtı.

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Dava, CrowdStrike’ın yazılım test süreçleri hakkında “yanlış ve yanıltıcı” açıklamalarda bulunduğunu ve bu durumun dünya çapında sekiz milyondan fazla bilgisayarı etkileyen feci bir BT kesintisine yol açtığını iddia ediyor.

Bu olay yalnızca şirketin yazılım bütünlüğüne ilişkin soruları gündeme getirmekle kalmadı, aynı zamanda önemli mali yansımalara da yol açtı.

CrowdStrike yöneticileri yatırımcıları yanılttı mı?

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Austin, Teksas’taki federal mahkemede açılan davada, CrowdStrike yöneticilerinin yatırımcıları şirketin yazılım güncellemelerinin kapsamlı bir şekilde test edildiğine dair güvence vererek yanılttığı iddia ediliyor.

Şikayetin merkezinde CEO George Kurtz’un 5 Mart’ta yaptığı konferans görüşmesinde firmanın yazılımının “doğrulandığını, test edildiğini ve onaylandığını” iddia ettiği açıklamalar yer alıyor.

Hissedarlar, olayın ardından CrowdStrike’ın hisse fiyatında %32’lik bir düşüşe işaret ederek, uğradıkları önemli mali kayıplar için tazminat istiyor.

Bu düşüş, piyasa değerinde 25 milyar dolarlık şaşırtıcı bir kayıp anlamına geliyordu.

Önerilen toplu dava, bir önceki yılın 29 Kasım ile 29 Temmuz tarihleri arasında hisse sahibi olan yatırımcıların belirtilmemiş zararlarının tazmin edilmesini amaçlıyor.

CrowdStrike iddiaları reddetti ve davaya karşı kendisini güçlü bir şekilde savunma niyetini belirtti.

CrowdStrike yaptığı açıklamada, “Bu davanın esassız olduğuna inanıyoruz ve şirketi güçlü bir şekilde savunacağız” dedi.

Kesinti 5,4 milyar dolar zarara yol açtı

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19 Temmuz’da meydana gelen hatalı yazılım güncellemesi, havayolları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yaygın kesintilere yol açtı.

Bulut risk şirketi Parametrix’e göre kesinti, 5,4 milyar dolarlık doğrudan zarara yol açtı.

En çok zarar gören sektör 1,9 milyar dolar ile sağlık sektörü olurken, bankacılık sektörü 1,4 milyar dolar zarara uğradı. Her sektördeki şirketlerin ortalama 43,6 milyon dolar zarar ettiği tahmin ediliyor.

Delta Air Lines, CEO Ed Bastian’ın karadaki uçuşlar ve yolcu tazminatlarından dolayı 500 milyon dolar zarar bildirdiği bu durumdan en çok etkilenenler arasında yer aldı.

Spirit Airlines ayrıca, taşıyıcıyı 470 uçuşunu iptal etmek zorunda bırakan kesinti nedeniyle üçüncü çeyrek işletme gelirinde 7,2 milyon dolarlık bir düşüş bekliyordu.

CrowdStrike, kilitlenmeyi yazılım güncellemelerinin düzgün çalışmasını sağlamak için tasarlanmış bir sistemdeki bir “hataya” bağlayarak sorunu kabul etti.

Şirket, ilk olaydan on gün sonra, 29 Temmuz yerel saatle 17.00 itibarıyla etkilenen bilgisayarların normale döndüğünü açıkladı.

Davaya yanıt olarak CrowdStrike, yazılım testlerini geliştirerek ve daha sıkı kontroller uygulayarak gelecekteki olayları önleme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Ek olarak Delta Air Lines’ın, uğradığı önemli kayıplar için tazminat talep etmek amacıyla CrowdStrike’a karşı kendi yasal davasını hazırladığı bildiriliyor.

Bu olası dava, CrowdStrike’ın itibarını ve mali istikrarını daha da etkileyebilir.

Hissedar aktivizmine örnekler

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CrowdStrike’ın hukuki sorunları, kurumsal aksiliklerin ardından hissedar aktivizminin daha geniş bir eğiliminin parçası.

Boeing, Ocak ayında kapı fişinin patlaması olayının ardından, şirketin kârı güvenlikten önce önceliklendirdiği iddialarıyla bir hissedar davasıyla karşı karşıya kaldı.

Benzer şekilde Tesla, yapay zeka yeteneğini Elon Musk’un yeni yapay zeka odaklı şirketi xAI’ye yönlendirdiği iddiasıyla kurumsal yatırımcılar tarafından dava edildi.

Bu örnekler, özellikle mali kayıplar ve güvenlik sorunları söz konusu olduğunda, yatırımcıların şirketlerin üzerinde artan hesap verme sorumluluğu baskısını vurguluyor.

CrowdStrike bu zorlu dönemde ilerlerken, dava ve sonuçları şirketin operasyonları ve piyasadaki konumu üzerinde geniş kapsamlı etkiler yaratabilir.

Hem şirket hem de hissedarlar açısından risklerin yüksek olduğu bu hukuki mücadelenin sonucu, sektör analistleri ve yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.