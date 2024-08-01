Öğrenci borcunun iptali: Biden’ın yeni planı 30 milyon borçluya yardım sözü veriyor

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Milyonlarca Amerikalı öğrenci için önemli bir hamle olarak Biden yönetimi, öğrenci kredilerinden etkilenen borçlulara hedefli yardım sağlamayı amaçlayan yeni bir öğrenci borcu hafifletme girişimini yakında başlatacak.

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Beyaz Saray’dan yapılan basın açıklamasına göre, Biden yönetiminin son girişimi kapsamında yaklaşık 30 milyon Amerikalı, öğrenci borçlarının silinmesinden yararlanacak. Çarşamba günü yapılan duyuruda, idarenin borçlulara gelecek borç hafifletme programlarına erişim konusunda ayrıntılı bilgi sağlama planının ana hatları çizildi.

Bu gelişme, ABD Yüksek Mahkemesinin Başkan Biden’ın daha önceki geniş tabanlı af planını bloke etmesi ve birçok borçluyu mali gelecekleri konusunda belirsizlik içinde bırakmasının ardından geldi.

Öğrenci borçlarının silinmesi için dört uygunluk kategorisi

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ABD Eğitim Bakanlığı’nın güncellenmiş yardım stratejisi, uygunluk kriterlerinin odağını daraltarak en çok ihtiyaç sahibi olanlara hitap etmeyi amaçlıyor. Yeni plan dört ana kategoriyi kapsıyor:

Geri ödemenin başlangıcında olduğundan daha fazla borçlu olan borçlular. Borçlular, belirli türdeki Federal öğrenci kredilerinde cari bakiyelerinin, kontrolden çıkan faiz nedeniyle geri ödemeye girildiği andaki kredi bakiyesinden daha yüksek olması durumunda yardımdan yararlanma hakkına sahip olacaklardır. Bakanlık, bu borç hafifletmenin çoğunluğu Pell Grant alıcılarından oluşan yaklaşık 23 milyon borçluyu etkileyeceğini tahmin ediyor.

Borçlular, belirli türdeki Federal öğrenci kredilerinde cari bakiyelerinin, kontrolden çıkan faiz nedeniyle geri ödemeye girildiği andaki kredi bakiyesinden daha yüksek olması durumunda yardımdan yararlanma hakkına sahip olacaklardır. Bakanlık, bu borç hafifletmenin çoğunluğu Pell Grant alıcılarından oluşan yaklaşık 23 milyon borçluyu etkileyeceğini tahmin ediyor. Onlarca yıldır geri ödeme yapan borçlular. Yalnızca lisans kredisi olan bir borçlunun 20 yıldan uzun süredir geri ödemesi varsa (geri ödemeye 1 Temmuz 2005’te veya öncesinde girmişse), bu yardımdan yararlanma hakkına sahip olacaktır. En az bir mezuniyet kredisi olan ve 25 yıldan uzun süredir geri ödemede olan (geri ödemeye 1 Temmuz 2000’de veya öncesinde girmiş olan) borçlular da uygun olacaktır.

Yalnızca lisans kredisi olan bir borçlunun 20 yıldan uzun süredir geri ödemesi varsa (geri ödemeye 1 Temmuz 2005’te veya öncesinde girmişse), bu yardımdan yararlanma hakkına sahip olacaktır. En az bir mezuniyet kredisi olan ve 25 yıldan uzun süredir geri ödemede olan (geri ödemeye 1 Temmuz 2000’de veya öncesinde girmiş olan) borçlular da uygun olacaktır. Kredi affından yararlanmaya uygun olan ancak henüz başvuruda bulunmayan borçlular. Bir borçlu, gelire dayalı bir geri ödeme planına (IDR) başarılı bir şekilde kaydolmamışsa ancak derhal affedilmeye uygunsa, yardım almaya hak kazanacaktır. Kapalı okuldan ayrılma veya diğer türdeki af fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olan ancak başarılı bir şekilde başvuruda bulunmayan borçlular da bu yardımdan yararlanabilecektir.

Bir borçlu, gelire dayalı bir geri ödeme planına (IDR) başarılı bir şekilde kaydolmamışsa ancak derhal affedilmeye uygunsa, yardım almaya hak kazanacaktır. Kapalı okuldan ayrılma veya diğer türdeki af fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olan ancak başarılı bir şekilde başvuruda bulunmayan borçlular da bu yardımdan yararlanabilecektir. Düşük mali değeri olan programlara kayıtlı borçlular. Borçlunun, yeterli mali değer sağlayamayan veya Bakanlığın kurumlara yönelik sorumluluk standartlarından birinde başarısız olan bir kuruma devam etmesi durumunda, bu borçlular da borç silinme hakkına sahip olacaktır.

Devre dışı bırakma seçeneğiyle otomatik yardım

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Yeni planın en önemli özelliklerinden biri kolaylaştırılmış sürecidir. Uygun borçluların yardım için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek kalmayacaktır. Bunun yerine, Eğitim Bakanlığı borç affını uygun hesaplara otomatik olarak uygulayacaktır.

Vazgeçmek isteyen borçluların kredi hizmet sağlayıcısını 30 Ağustos’a kadar bilgilendirmesi gerekiyor.

Eğitim Bakanlığı’nın bu borç hafifletme girişimine ilişkin kuralı Ekim ayına kadar tamamlaması bekleniyor.

Yönetim, herhangi bir olası yasal zorluğun süreci geciktirmeden önce borç iptallerini tamamlamayı hedefleyerek yardımın uygulanması için hızla ilerliyor.

Hukuk uzmanları, muhaliflerin ihtiyati tedbir talebinde bulunarak dava açabileceğini ve bunun da mücadeleyi aylarca, hatta yıllarca uzatabileceğini öngörüyor. Bu belirsizlik, borçluları nihai sonuç konusunda endişe içinde bırakıyor.

Affedilen borç için vergi hususları

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2021 Amerikan Kurtarma Planı Yasası uyarınca, öğrenci kredisi affı 2025 yılına kadar federal vergilerden muaftır ve borçlulara önemli mali rahatlama sağlar. Ancak borçluların, bazı eyaletlerin affedilen borçlara vergi uygulayabileceğinin farkında olması çok önemlidir.

Borçluların, borcun affedilmesinden kaynaklanabilecek potansiyel vergi yükümlülüklerini anlamak için eyalet vergi düzenlemelerini gözden geçirmeleri tavsiye edilir.

Kolaylaştırılmış, otomatik yardım süreci affedilmeye giden yolu basitleştirirken, devam eden yasal belirsizlikler ve eyalet vergi sonuçları girişimin genel etkinliğini etkileyebilir.

Uygulama zaman çizelgesi ilerledikçe, borçlular ve paydaşlar planın finansal gelecekleri üzerindeki etkisini ölçmek için gelişmeleri yakından takip edecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.