Verge (XVG) 2020 4. Çeyrek ve 2021 2. Çeyrek fiyat modelini tekrarlayacak mı?

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Verge (XVG), kurulduğu günden bu yana, özellikle mahremiyet ve ademi merkeziyete odaklanması nedeniyle sürekli olarak dikkat çeken bir kripto para birimidir.

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Ekim 2014’te DogecoinDark (DOGED) olarak piyasaya sürülen Verge, Peercoin’in (PPC) bir çatalıydı. Şubat 2016’da proje, kendisini Dogecoin’den ayırmak ve daha geniş bir pazara hitap etmek için Verge Currency olarak yeniden markalandı.

Yeniden markalaşmaya rağmen Verge, selefiyle aynı temel teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.

Biconomy XVG tokenini listeledi

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15 Mart 2024’te Biconomy, Verge’yi (XVG) XVG/USDT ticaret çiftiyle spot ticaret için listeledi. Bu listeleme Verge için kayda değer bir an oldu çünkü aynı gün saat 12:00’de (UTC) XVG için para yatırma ve çekme hizmetlerini açtı.

Biconomy’deki listeleme, Verge’nin pazardaki varlığını ve erişilebilirliğini artırmada önemli bir adımı temsil ediyor.

XVG’nin fiyatı, esas olarak Biconomy listelemesinin etkisi nedeniyle Nisan ayı başlarında önemli bir artış gördü ancak o zamandan bu yana son on iki ayda önemli bir düşüş yaşadı. Token, 3 Nisan 2024’te piyasanın şimdiye kadarki trend olan düşüş eğilimine dönmesinden önce 0,01241 dolara kadar yükseldi.

Yazının yazıldığı sırada Verge (XVG) 0,003686 $ seviyesinde fiyatlandırıldı; bu, son 24 saatte %11,0 ve geçen yıla göre %27’lik bir düşüşü temsil ediyor. Ancak token, başlangıç fiyatından %52.445,39 daha yüksek bir seviyede işlem görüyor.

Bazı analistler, Verge’nin önemli bir fiyat hareketinin eşiğinde olabileceğini ve bu durumun, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, 2020’nin 4. Çeyreği ile 2021’in 2. Çeyreği arasında gözlemlenen dramatik artışı potansiyel olarak yansıtabileceğini düşünüyor.

Gözlemciler, 2024’ün 4. çeyreğine girerken fiyatta %10 ila %15’lik bir artışın yakın olabileceğini öne sürüyor.

Verge fiyatını yükseltebilecek özellikler

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Verge’in tanımlayıcı özelliklerinden biri, açık bir blockchain kullanırken kullanıcı gizliliğini koruma taahhüdüdür. Kripto para birimi bunu TOR (The Onion Router), I2P (Görünmez İnternet Projesi) gibi güvenli protokolleri ve benzersiz Wraith protokolünü birleştirerek başarır.

TOR ve I2P, kullanıcıların IP adreslerini ve işlemlerini gizleyen anonimleştirici ağlardır; Wraith protokolü ise kullanıcıların genel veya özel dağıtılmış defter arasında seçim yapmasına olanak tanır. Bu teknoloji kombinasyonu, Verge işlemlerinin gelişmiş gizlilikle yapılabilmesini sağlar.

Teknik özellikler açısından Verge, Bitcoin (BTC) kaynak kodunu temel alır ancak orijinal Bitcoin blok zincirini geliştirmek için değişiklikler yapmıştır.

Verge, Bitcoin’e daha verimli bir alternatif sunmayı hedeflerken kullanıcı verilerini korumak için ileri teknolojilerden yararlanarak kendisini gizlilik odaklı lider bir kripto para birimi olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Biconomy’de listelenmesi ve gelecekteki büyüme potansiyeli gibi son gelişmelerle Verge, gelişen kripto para birimi ortamında izlenmesi gereken bir proje olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.