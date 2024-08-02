Altın fiyatları, zayıf ABD istihdam raporunun ardından 2.474 dolarla rekor seviyeye yükseldi

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Altın fiyatları, hayal kırıklığı yaratan ABD istihdam raporu ve daha geniş ekonomik belirsizliklerin etkisiyle Cuma günü ons başına 2.474 dolara yükseldi. Bu tarihi yüksek seviye, altının ekonomik ve jeopolitik türbülans zamanlarında güvenli liman varlığı olarak rolünün altını çiziyor.

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Bu dramatik artışın katalizörü, beklenenden çok daha düşük bir istihdam yaratma rakamı olan 114.000’i, beklenen 175.000 artışın oldukça altında ortaya koyan Temmuz ayı ABD istihdam raporunun yayınlanmasıydı.

İşsizlik oranının 2021’den bu yana görülmeyen seviyelere yükselmesi ve ücret artışının beklenenden daha fazla yavaşlaması, yatırımcıları daha da rahatsız etti.

Zayıf istihdam rakamları, Federal Rezerv’in ekonomiyi etkili bir şekilde yönlendirme becerisine ilişkin önemli endişeleri artırdı.

Son ISM verilerinin de vurguladığı gibi imalat sektöründe yaşanan daralma bu endişeleri daha da artırdı.

Üstelik büyük şirketlerin hayal kırıklığı yaratan kurumsal kazanç raporları, artan faiz oranlarıyla bağlantılı kırılganlıkları açığa çıkararak piyasa duyarlılığını zayıflattı.

Fed faiz indirimlerine ve jeopolitik faktörlere ilişkin spekülasyonlar

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Bu ekonomik belirsizliğin ortasında, Fed’in önümüzdeki Eylül toplantısında 50 baz puanlık önemli bir faiz indirimi düşünebileceğine dair spekülasyonlar artıyor.

Bu spekülasyon, zayıf ekonomik göstergeler ve uzun süreli bir ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan korkulardan kaynaklandı.

Aynı zamanda Orta Doğu’da süregelen jeopolitik gerilimler, güvenli bir yatırım aracı olarak altına olan talebi artırdı.

Bu küresel belirsizlikler, altın fiyatlarının yükselişine katkıda bulunarak istikrarsız zamanlarda bir sığınak olarak çekiciliğini ortaya çıkardı.

Güvenli liman varlığı olarak altının rolü

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Kasvetli istihdam piyasası verileri, Federal Reserve’ün potansiyel güvercin hareketleri ve devam eden jeopolitik risklerin birleşimi, altını yeni rekor seviyelere taşıdı.

Bu artış, altının ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortamında istikrar arayan yatırımcılar için kritik bir varlık olma statüsünü güçlendiriyor.

Tarihsel olarak altın, finansal krizler ve jeopolitik çalkantılar sırasında güvenli bir liman görevi görmüştür.

Örneğin, 2008 küresel mali krizi sırasında, yatırımcıların güvenlik nedeniyle akın etmesiyle altın fiyatları keskin bir şekilde arttı.

Benzer şekilde, yüksek enflasyon ve para birimindeki değer kaybı, güvenilir bir değer deposu ve enflasyona karşı korunma aracı olarak görüldüğünden, altın fiyatlarını sıklıkla yükseltir.

Çatışmalar, ticari anlaşmazlıklar ve savaşlar gibi jeopolitik olaylar genellikle altına olan talebin artmasına ve fiyatının daha da artmasına neden olur.

Merkez bankası politikaları, arz-talep dinamikleri, istihdam rakamları ve GSYİH büyümesi gibi temel ekonomik göstergeler de altın fiyatlarının etkilenmesinde önemli rol oynuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.