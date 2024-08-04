Tam kapsamlı bir İran-İsrail savaşı Ortadoğu ekonomisi için ne anlama gelebilir?

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Jeopolitik riskteki keskin artış ve İsrail-Gazze çatışmasının potansiyel olarak İran ve Hizbullah’ın dahil olduğu bölgesel bir savaşa dönüşmesi Lübnan, İsrail ve İran için önemli ekonomik kaygılara yol açıyor.

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Analistler bu durumun bu ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracağını tahmin ederken, en fazla acının Lübnan’da yaşanması bekleniyor.

Lübnan ciddi ekonomik daralmayla karşı karşıya

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Halihazırda uzun süren bir siyasi çıkmaz ve ekonomik krizle boğuşan Lübnan’ın, çatışmanın sınırlarına yayılması halinde gayri safi yurt içi hasılasının önemli ölçüde küçülmesi muhtemel.

Beyrut merkezli Byblos’taki grup ekonomik araştırma başkanı Nassib Ghobril, “İsrail’in Lübnan’ın altyapısının büyük bir bölümünü yok etme ve Lübnan devletini cezalandırma tehdidine dayanarak, bu yıl yüzde 10 ila yüzde 15 oranında bir daralma öngörüyorum” dedi. Banka.

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da ve Hizbullah komutanı Fouad Shukr’ın Beyrut’un güneyindeki bir banliyöde öldürülmesinin ardından Orta Doğu’da jeopolitik riskler arttı.

Bu olaylar, İran’ın dini liderinin İsrail’e misilleme sözü vermesiyle gerilimi artırdı.

Lübnan’ın altyapısı ve ekonomisi üzerindeki etkisi

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Zaye Capital Markets’ın yatırım sorumlusu Naeem Aslam’a göre Lübnan’ın vekalet savaşları ve silahlı çatışmalarla dolu bir geçmişi var, ancak mevcut ekonomik kırılganlığı ülkeyi “tamamen çöküş” riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İsrail ile Hizbullah arasındaki askeri çatışmanın ağırlaşması, Lübnan’ın halihazırda zor durumdaki ekonomisine daha da zarar verecektir.

Etkisi Filistin’de yaşananlara benzemeyecek. Şu anda bu senaryoya bakan kimsenin bunu düşündüğünü sanmıyorum. Çok fazla kontrol altına alınacak.

S&P Global Market Intelligence’a göre, bir tırmanma senaryosunda olası Lübnan hedefleri arasında Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havaalanı ve Beyrut limanı gibi kritik altyapıların yakınındaki Hizbullah askeri varlıklarının yanı sıra güney Lübnan’daki daha küçük limanlar da yer alabilir.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülke ekonomisi devam eden çatışmalar nedeniyle şimdiden 1,5 milyar dolar değerinde zarara uğradı.

Lübnan şu anda 19. yüzyılın ortasından bu yana en kötü küresel mali krizlerden birini yaşıyor; bankacılık sektörü 70 milyar doların üzerinde zararla karşı karşıya ve para birimi 2019’dan bu yana %90’dan fazla değer kaybediyor.

İran için ekonomik sonuçlar

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Halihazırda İsrail’le doğrudan askeri çatışmalarla karşı karşıya olan İran da risk altında.

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesi, Başkan Pezeshkian’ın Batı’yla ilişki kurma ve İran ekonomisini felce uğratan yaptırımları hafifletme çabalarını karmaşık hale getiriyor.

Tahran’ın İsrail’e karşı misilleme yapması, İsrail’in yenilenebilir enerji ve petrol ve gaz altyapısı gibi sektörlere yatırımı artırma çabalarını sekteye uğratabilir. İran ekonomisi yaptırımlara rağmen büyümeye devam etti ve GSYİH geçen yıl %4,7’ye ulaştı.

Ancak Uluslararası Para Fonu’na göre büyümenin bu yıl %3,3’e, 2025’te ise %3,1’e yavaşlaması bekleniyor.

İsrail ekonomisi baskı altında

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İsrail’in ekonomik büyümesi, Hamas liderliğindeki militanların 7 Ekim’de 1.200 İsraillinin ölümü ve 240 kişinin kaçırılmasıyla sonuçlanan saldırılarının ardından Gazze’ye saldırısını başlatmasından bu yana yavaşladı.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 40 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

2024’te yüzde 1,5, 2025’te ise yüzde 4,2 büyümesi beklenen İsrail ekonomisi baskı altında.

İsrail Bankası, savaşın etkisi nedeniyle ülkenin büyüme görünümünü düşürdü ve çatışmanın maliyetinin yaklaşık 255 milyar şekel veya 2024 tahmini GSYİH’nın %13’ü olduğunu tahmin etti.

Buna hem daha yüksek savunma ve sivil harcamaları hem de daha düşük vergi geliri dahildir.

Daha geniş bölgesel etkiler

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Çatışmanın tırmanması turizm, denizcilik ve petrol sektörlerini de etkileyebilir. Ülkeler Lübnan, İsrail ve Ürdün ve Mısır sınırına yönelik seyahat uyarıları yayınladı. Air Algerie, turizm sektörünün kırılganlığını vurgulayarak Lübnan’a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

S&P, Lübnan, Ürdün ve Mısır’ın cari hesap gelirlerinin %12 ila %26’sını oluşturan turizmin, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 16,1 milyar dolar gelir kaybedebileceğini tahmin ediyor.

Çatışma aynı zamanda küresel nakliye rotalarını da tehdit ediyor. Yemen’deki Husi milisleri, hayati bir ticaret koridoru olan Kızıldeniz’deki kampanyasını yoğunlaştırma sözü verdi.

S&P Global Market Intelligence’da MENA ülke riskleri başkanı Jack Kennedy, Husi saldırılarının artarak ticari nakliyede ve konuşlandırılmış deniz desteğinde önemli aksamalara neden olabileceğini söyledi.

Artan petrol fiyatları ve küresel ekonomik etkiler

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İran’ın çatışmaya doğrudan dahil olması, petrol fiyatlarında artışa ve piyasa oynaklığının artmasına yol açarak küresel ekonomiyi etkileyebilir.

Aslam’a göre, küresel ham petrol fiyatlarındaki artış enflasyon kaygılarını yeniden alevlendirebilir.

Genel ekonomik tehdit yakın bölgenin ötesine geçerek yatırımcı güvenini ve küresel olarak çeşitli sektörleri etkiliyor. Çatışmanın yansımaları, jeopolitik istikrar ile ekonomik sağlığın birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.