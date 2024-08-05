Berkshire Hathaway’in nakit istifi: Piyasa koşulları hakkında neler ortaya çıkıyor?

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Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.B), stratejik değişimleriyle manşetlere çıkıyor ve daha geniş pazar eğilimlerine ilişkin önemli içgörülerin sinyallerini veriyor.

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Warren Buffett liderliğindeki çok uluslu holding, yakın zamanda yatırım portföyünde, teknoloji ve bankacılık sektörlerindeki hisselerde önemli bir azalma da dahil olmak üzere önemli ayarlamalar yaptı.

Bu hamle, Occidental Petroleum’daki yatırımındaki önemli artışın yanı sıra, Buffett’ın artan resesyon korkuları karşısında temkinli duruşunun bir göstergesi olabilir.

‘Hem hücumda hem savunmada oynuyorum’

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Berkshire Hathaway, Apple Inc.’deki pozisyonunu %50 oranında azalttı ve Bank of America varlıklarının yaklaşık %10’unu sattı.

R360 Yönetici Ortağı Barbara Goodstein, bu eylemlerin Buffett’ın “hem hücum hem de savunma oynama” stratejisini yansıttığını öne sürüyor.

Goodstein, CNBC ile yaptığı röportajda Buffett’ın kararlarının, gelecekteki yatırımlar veya satın almalar için sermayeyi korurken potansiyel olarak aşırı değerli veya riskli sektörlere maruz kalmayı azaltmayı amaçladığını vurguladı.

Bu hamlelerin zamanlaması daha geniş piyasa kaygılarıyla uyumludur.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi 11 Temmuz’dan bu yana %20’nin üzerinde düşüş göstererek ABD’de olası bir resesyona ilişkin endişeleri artırdı.

Berkshire Hathaway’in Japonya’daki yatırımlarına rağmen Goodstein, bu varlıkların nispeten küçük olduğunu ve Buffett’ın genel portföyünü önemli ölçüde etkilemediğini belirtti.

Apple hisselerindeki azalma neden?

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Buffett’ın Berkshire’ın Apple hisselerini yarı yarıya azaltma kararı, özellikle mevcut değerleme endişeleri ışığında, kar alma ve portföy yeniden dengeleme hedefine bağlanabilir.

Şirketin son mali performansı bu stratejinin altını çiziyor.

Berkshire Hathaway, ikinci çeyrekte net kazancının geçen yılın aynı dönemindeki 35,9 milyar dolardan düşüşle 30,3 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Berkshire Hathaway’in yaklaşımı potansiyel ekonomik gerilemelere karşı hazırlık yapılmasını öneriyor.

Şirket, son yedi çeyrektir net hisse senedi satıcısı oldu ve şu anda elinde 277 milyar dolarlık önemli bir nakit var; bu, firma için tüm zamanların en yüksek rakamı.

Goodstein, Buffett’ın üçüncü çeyrekte devam eden hisse satışlarının, likit kalma ve potansiyel durgunluk etkilerine hazır kalma niyetini daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Buffett, Berkshire Hathaway’in mayıs ayındaki yıllık toplantısında, şirketin yatırım yapmaya istekli olmasına rağmen bunu yalnızca minimum risk ve önemli potansiyel getiri sağlayan fırsatlarda yapacağını belirterek bu duyguyu yineledi.

Buffett, “Harcamayı çok isteriz, ancak bir işletmenin çok az risk taşıyan ve bize çok para kazandırabilecek bir şey yaptığını düşünmediğimiz sürece harcamayacağız” dedi.

Berkshire’ın hisseleri dayanıklılık gösteriyor

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Son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına rağmen Berkshire Hathaway’in hisseleri, yılbaşından bugüne kadarki en düşük seviyesinden %14 artış göstererek direnç gösterdi. Bu toparlanma, şirketin stratejik konumuna ve gelecekteki büyüme beklentilerine olan güveni gösteriyor.

Berkshire Hathaway gelişen pazar ortamında ilerlemeye devam ederken, temkinli yaklaşımı ve önemli nakit rezervleri rekabet avantajı sağlayabilir.

Yatırımcılar ve analistler daha geniş ekonomik ortamı ve bunun büyük piyasa oyuncuları üzerindeki etkilerini değerlendirirken, şirketin uyum sağlama ve fırsatlardan yararlanma yeteneği yakından izlenecek.

Son olarak, Berkshire Hathaway’in son yatırım kararları ve önemli nakit rezervleri, ekonomik belirsizliklerin ortasında ihtiyatlı olmaya doğru stratejik bir yönelimin altını çiziyor. Warren Buffett potansiyel pazar zorluklarına hazırlanırken şirketin eylemleri, çalkantılı bir finansal ortamda yol alma konusunda değerli bilgiler sunabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.