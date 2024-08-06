OpenAI kargaşayla karşı karşıya: Kurucu ortak ayrılıyor, Brockman Musk davasının ortasında uzaklaşıyor

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OpenAI, liderlik ayaklanması ve yenilenen yasal savaşlarla işaretlenmiş zorlu bir dönemden geçiyor. Elon Musk, AI şirketine karşı eski bir davayı yeniden canlandırdı ve bu durum önemli iç değişikliklerle aynı zamana denk geldi: Kurucu ortaklardan biri rakip bir girişim için ayrıldı, diğeri ise uzun süreli izin alıyor.

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Bu gelişmeler OpenAI’nin geleceğine gölge düşürerek yönü ve istikrarı hakkında soruları gündeme getirdi.

OpenAI’de liderlik değişiklikleri

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OpenAI’nin başkanı ve kurucu ortağı Greg Brockman işine uzun bir ara veriyor. İfadesine göre şirkete tekrar katkıda bulunmaya devam edebilmesi için ‘yeniden şarj olması’ gerekiyor.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

Brockman yalnızca geçici bir ara verirken meslektaşı John Schulman şirketten ayrılmaya ve başka bir yapay zeka girişimi Anthropic’e katılmaya karar verdi. Kararını yapay zekanın amaçlandığı gibi davranmasını sağlama ve daha fazla uygulamalı çalışmaya odaklanma arzusuna verdi.

Bu hedefimi, yeni bakış açıları kazanabileceğime ve en çok ilgilendiğim konularla derinlemesine ilgilenen insanlarla birlikte araştırma yapabileceğime inandığım Anthropic’te sürdürmeye karar verdim. John Schulman.

Schulman, popüler bir üretken yapay zeka platformu olan ChatGPT’nin yaratılmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Yapay zeka modellerinin insan talimatlarını iyi bir şekilde takip edebilmesini sağlayan takviye eğitim organizasyonuna liderlik ediyor.

Şu an itibariyle OpenAI’nin orijinal kurucu ortaklarından yalnızca ikisi kaldı: CEO Sam Altman ve Wojciech Zaremba.

Elon Musk’un davası

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Birçok kişi Elon Musk’un aynı zamanda şirketin kurucu ortaklarından biri olduğunu unutuyor. Belki de şirketin nasıl yönetildiğine bu kadar ilgi duymasının nedeni budur. Sam Altman ve Brockman’ı temel anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak şirkete karşı hukuki mücadeleyi yeniden alevlendirdi.

Davanın özü, bu iki kişinin, kamunun iyiliğinden ziyade işe öncelik vermesidir. Musk, OpenAI’nin kâr için değil, halk için güvenli yapay zeka geliştirmesi gerektiğine inanıyor.

Şirketi kâr amaçlı bir araca dönüştüren şey OpenAI’nin Microsoft ile olan işbirliğidir. Microsoft, bariz nedenlerden dolayı OpenAI ile işbirliği yaparak daha fazla para kazanmak istiyor. OpenAI’nin kuruluş misyonundan sapmadan bunu desteklemesi zor.

Dava muhtemelen OpenAI’nin yapay zeka alanında lider olma arayışını engelleyecek. Altman, şirketin yapay zeka güvenlik araştırmalarına kaynak ayıracağını yeniden doğruladı. Ancak iki önemli kişinin ayrılması, şirketteki herkesin aynı fikirde olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

OpenAI hem yasal hem de iç baskılarla karşı karşıyadır. Birinin diğerinin sonucu olup olmadığı herkesin tahminidir. Bildiğimiz şey, şirketin her iki sorunu da çözmesi gerektiği, aksi takdirde bu durumun, insanların ve yetkililerin takip edebileceğinden daha hızlı gelişen bir sektörde kısa sürede önemsiz hale gelebileceğidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.