Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB), tıbbi esrar bölümünün gücü sayesinde ilk mali çeyreğinde kârlılığa geri dönüş bildirdi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Lisanslı kenevir üreticisinin hisseleri duyurunun ardından Çarşamba günü %11 arttı.

Etkileyici finansal geri dönüş

Copy link to section

Kanadalı şirket, çeyrekte 4,8 milyon Kanada Doları net gelir bildirdi; bu, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 20,2 milyon Kanada Doları zarara kıyasla önemli bir geri dönüş oldu.

Bu olağanüstü performans, 23,1 milyon C$’na (16,84 milyon $) ulaşan tesis çoğaltma gelirindeki yıllık %16 artışla desteklendi.

Sonuç olarak, Aurora’nın toplam geliri 83,4 milyon C$’a yükselerek analistlerin önceki yıl bildirilen 77,6 milyon C$ ve 74,7 milyon C$ beklentilerini aştı.

Tıbbi esrar: İtici güç

Copy link to section

Aurora’nın tıbbi esrar segmenti %13,5 oranında güçlü bir büyüme yaşadı ve gelirleri 47,2 milyon C$’a ulaştı.

Bu büyüme, tüketici esrar gelirinde 11,5 milyon C$’a düşen %10’luk düşüşü telafi etti.

Tıbbi esrar sektöründeki güç aynı zamanda düzeltilmiş FAVÖK’teki %87 artışa da katkıda bulunarak 4,9 milyon C$’a yükseldi.

CEO Miguel Martin, şirketin Almanya, Avustralya ve İngiltere gibi önemli pazarlardaki başarılarını daha da ileriye taşıyabileceğine olan güvenini dile getirdi.

Martin, Aurora’nın olumlu ivmeyi sürdürmeyi ve pazar konumunu güçlendirmeyi hedefleyerek operasyonel mükemmellik ve stratejik büyümeye olan bağlılığının altını çizdi.

Pozitif serbest nakit akışı ve mali disiplin

Copy link to section

Aurora Cannabis ayrıca çeyrek için 6,5 milyon dolarlık pozitif bir serbest nakit akışı bildirdi.

Şirket bu başarıyı tıbbi esrardaki devam eden güce, mali disipline ve sağlam bir bilançoya bağladı.

Martin, bu faktörlerin pozitif serbest nakit akışını sürdürmek ve Aurora’nın uzun vadeli büyüme stratejisini desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Olumlu kazanç raporuna rağmen Aurora Cannabis hisseleri, Nisan sonundaki yılbaşından bugüne kadarki en yüksek seviyesinden hâlâ %30’un üzerinde düşüş yaşıyor.

Ancak hisse senedi son beş ayda %100’ün üzerinde değer kazandı ve bu da yatırımcıların şirketin toparlanma çabalarına olan güveninin arttığını gösteriyor.

Analist ‘bekleyin’ dedi

Copy link to section

Wall Street analistleri, Aurora Cannabis hisseleri üzerinde, hisse başına yaklaşık 6,34 dolarlık bir hedef fiyatla, “tutma” notunda fikir birliğine varıyor.

Bu değerleme, hisse senedinin Çarşamba günkü piyasa öncesi işlem fiyatı ile kabaca aynı doğrultuda olup, mevcut piyasa duyarlılığının hisse senedini oldukça değerli olarak değerlendirebileceğini düşündürmektedir.

Yatırım yapmak için çok mu geç?

Copy link to section

Olumlu kazanç raporu ve tıbbi esrar segmentindeki önemli büyüme, yatırımcıların Aurora Cannabis’e olan ilgisini yeniden canlandırdı.

Ancak potansiyel yatırımcılar, hisse senedinin şu anda temettü ödemediğini ve son dönemdeki fiyat artışıyla birlikte piyasa tarafından tamamen değerlenmiş olarak görülebileceğini unutmamalıdır.

Bu nedenle, yatırım kararı vermeden önce hisse senedinin gelecekteki büyüme potansiyelini ve piyasa koşullarını dikkatlice değerlendirmek akıllıca olabilir.

Aurora Cannabis’in tıbbi esrar sektöründe kârlılığa dönüşü ve güçlü performansı, şirket için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Ancak yatırımcıların ihtiyatlı davranması ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce hisse senedinin değerlemesini ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.