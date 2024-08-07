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Entain (LON:ENT) hisse fiyatı bu yıl sert bir satış dalgası yaşadı ve bu da onu FTSE 100 endeksindeki en kötü performans gösterenlerden biri haline getirdi. Perşembe günü son yılların en düşük seviyesi olan 528 puana geriledi. 2021’deki en yüksek noktasından %78’in üzerinde düşüş gösterdi.

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Entain bu yıl neredeyse %50 oranında düşerken, DraftKings %1’den daha az bir gerileme yaşarken Flutter Entertainment (FLUT) bu yıl yaklaşık %10 arttı.

Entain’in işleri baskı altında

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Milyonlarca kullanıcının teşvik kontrollerini kullanarak katılmasıyla spor bahisleri ve çevrimiçi oyun endüstrisi salgın sırasında patlama yaşadı.

O zamanlar Entain, Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin ve PartyPoker gibi marka ailesi sayesinde sektördeki en popüler şirketlerden biriydi.

Sonuç olarak MGM ve DraftKings, şirkete 11 milyar £’un üzerinde değer biçen büyük bir teklif verdi. Eski adıyla GVC Holdings olarak bilinen Entain, teklifin değerinin ciddi şekilde düşük olduğunu belirterek teklifi reddetti.

Entain’in hisselerinin değer kaybetmesi ve 3 milyar £’un üzerinde değerlemesi nedeniyle yanıldığı ortaya çıktı. Gelir büyümesi durdu, rekabet arttı ve firma büyük cezalar ödemek zorunda kaldı.

Entain, pandemide mücadele eden birçok kazanandan biri. Diğer isimlerden bazıları PayPal ve Block gibi fintech şirketleri ve Teladoc Health gibi teletıp şirketleridir.

Kazançları ileride tutun

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En son yıllık sonuçlar, Entain’in net oyun gelirinin 2023’te %11 artarak 4,7 milyar £’a, brüt kârının ise 2,9 milyar £’a yükseldiğini gösterdi. Ancak şirket 878 milyon £’un üzerinde büyük bir zarara uğradı.

Bu kaybın nedeni, şirketin HM Gelir ve Gümrük bölümü tarafından açılan bir davayı çözmek için 585 milyon £ ödemeyi kabul etmesiydi. Davada, şirketin Türkiye’de yolsuzluğu önlemek için yeterli önlemleri almadığı iddia edildi.

Bu arada, Nisan ayında şirket, işlerinin beklendiği gibi büyümediğini gösteren ticaret beyanını yayınladı. Toplam oyun geliri mevcut para birimi üzerinden %6 artarken, ABD hariç işleri %2 düştü. Birleşik Krallık ve İrlanda’da NGR’si %7 düşerken uluslararasında %8 arttı.

Bu nedenle Perşembe günü mali sonuçlarını açıklarken Entain hisse fiyatı mercek altında olacak. Şirket, açıklamasında büyük ihtimalle zor durumdaki markasını tersine çevirmek için aldığı bazı önlemleri vurgulayacak.

Birkaç ay önce şirketin, BetCity, Enlabs, CrystalBet ve Enlabs gibi önde gelen uluslararası markalarından bazılarının potansiyel satışları konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Moelis’i işe aldığı bildirilmişti. Böyle bir satış şirketi basitleştirecek, maliyetleri düşürecek ve potansiyel olarak yatırımcılara özel bir temettü sağlayacaktır.

Bu aynı zamanda şirketin spor bahisleri ve kumar endüstrilerindeki en büyük oyunculardan biri olmasını sağlayan satın alma geçmişinin de sonu anlamına gelecek.

Entain aynı zamanda önemli pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de başka zorluklarla karşı karşıyadır. Ana faaliyet alanı, Flutter Entertainment’ın sahibi olduğu DraftKings ve Fanduel gibi şirketlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir şirket olan BetMGM’nin büyük bir hissesidir.

Buradaki zorluk, BetMGM’nin 240 milyon dolardan fazla kaybetmeyi bekleyen bir nakit yakma fırını olması ve yönetimin 2026’da FAVÖK’ünü 500 milyon dolar olarak görmesidir.

Entain’in karşılaştığı zorluk, önemli miktarda nakit ve özsermayeye sahip çok daha büyük şirketlerle rekabet etmesidir. ABD’de çevrimiçi bahisler 2023’te 11 milyar dolara yükselirken, bunun büyük kısmı 7 milyar doların üzerinde gelir elde eden DraftKings ve FanDuel’den geldi.

ABD’yi fethetmek, Entain’in bilançosundan önemli miktarda nakit tüketecek pahalı bir çaba olacak. Aslında, daha önce 888 Holdings olarak bilinen Evoke, maliyetlerin fahiş olduğunu öne sürerek ABD’den ayrıldı.

Entain iyi bir hisse senedi mi?

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Daha geniş bahis ve çevrimiçi kumar endüstrisi iyi durumda değil; sektördeki çoğu hisse senedi daha geniş pazarın gerisinde kalıyor. Listelemesini ABD’ye taşıyan Flutter Entertainment, zirvesinden yüzde 20 oranında düşüş göstererek ayı piyasasına geçti.

Benzer şekilde DraftKings hisseleri de yavaşlama işaretleri ortaya çıktıkça bu yılki en yüksek seviyesinden %36’nın üzerinde düşüş yaşadı.

Teknik olarak Entain hisse fiyatı oldukça ucuz gibi görünüyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik Osilatör ve Göreceli Güç Endeksi (RVI) aşağıyı işaret ederken, tüm hareketli ortalamaların altında kalıyor.

Bu nedenle, yeni İcra Kurulu Başkanı Gavin Isaacs’ın bir geri dönüş uygulamaya çalışmasıyla hisselerin yeniden toparlanma ihtimali var. Isaacs, sektörde 25 yılı aşkın deneyime sahip, sektörün emektarlarından biridir.

Bu nedenle, toparlanma Entain hisse fiyatının Mayıs ayındaki en düşük seviyesi olan 643p’nin üzerine yükselmesini sağlayabilir. Ayrıca Entain, sektördeki en iyi markalardan bazılarına sahip ve dönüşümünü iyi uygulayan tanınmış bir şirkettir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.