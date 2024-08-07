Kripto korsanları, BTC’nin toparlanmasının ardından Tornado Cash aracılığıyla 4 milyon dolar akladı

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Blockchain güvenlik firması Pecksheild’e göre, kripto para korsanları, kripto para karıştırıcısı Tornado Cash aracılığıyla 4 milyon dolara yakın para akladı. Taşınan fonlar, merkezi olmayan finans protokolü Unizen ve Bahreyn merkezli kripto borsası Rain’den üç aydan fazla bir süre önce çalınmıştı.

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7 Ağustos’ta Pecksheild, Rain borsasındaki hacklemeyle bağlantılı cüzdan adresinin, 2,9 milyon dolar değerindeki 1.155 ETH’yi popüler kripto para birimi karıştırma servisine taşıdığını bildirdi.

Funds laundered via Tornado cash| Source: PeckShieldAlert

Fonlar, 29 Nisan’daki saldırıdan bu yana ilk kez taşındı. Kripto araştırmacısı ZachXBT, failin borsanın BTC, ETH, SOL ve XRP cüzdanlarındaki fonları çektiğini keşfetti.

Daha sonra 14,8 milyon dolar değerindeki fon, BTC ve ETH ile takas edildi ve 137,9 BTC ve 1.881 ETH içeren iki cüzdana bölündü. Cüzdanlar 43 gündür hareketsiz durumda.

Saldırganın elinde hâlâ 726 ETH ve 137,9 BTC bulunuyor; bu miktar yayınlanma tarihi itibarıyla yaklaşık 9,5 milyon dolar değerinde.

Unizen cüzdanı yeniden etkinleştiriliyor

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Rain borsa fonlarından önce, defi protokolünün istismarına karışan başka bir istismarcı etiketli adres Unzien, yaklaşık 2,16 milyon dolar değerindeki 865,4’ü Tornado Cash’e taşıdı.

Pecksheild, bu hareketi 7 Ağustos’un ilk yarısında bildirdi ve fonların 8 Mart’tan beri hareketsiz durumda olduğunu belirtti. Fonlar başlangıçta 500.000 DAI işlemi olarak başladı ve kısa bir süre sonra bilinmeyen bir cüzdana yapılan çok daha büyük bir 1.679.859 DAI işlemi izledi.

DAI daha sonra 863,67 Ether ile değiştirildi ve Tornado Cash’e aktarıldı. Tüm süreç 26 ayrı işlemden oluşuyordu ve fonların çoğunluğu 100 ETH’lik gruplar halinde gönderiliyordu.

Fonlar 151 gün boyunca hareketsiz kalmıştı. 8 Mart saldırısı, PeckSheild’in o dönemde bildirdiği üzere bir “onay sorunundan” kaynaklanmıştı. Saldırgan 2,1 milyon dolarlık USDT çaldı ve bunu muhtemelen değerini koruyacak olan stablecoin DAI ile değiştirdi.

Unizen %20’lik bir ödül teklif etmeye çalıştı ancak işe yaramadı. Daha sonra projenin kurucusu Sean Noga’nın fonları kullanılarak bir geri ödeme programı finanse edildi.

Bu transferler, Bitcoin’in 5 Ağustos’ta ulaştığı altı ayın en düşük seviyesi olan 49.500 dolardan toparlanmaya devam ettiği bir zamanda gerçekleşti.

Analistler bölünmüş durumda

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Bazı analistlere göre Bitcoin büyük bir yukarı yönlü ralli yolunda olabilir.

Analist CryptoJack, tarihsel bir modele dikkat çekerek, benzer bir senaryonun 2020’deki çöküşte, COVID-19’un başlamasıyla birlikte gözlemlendiğini belirtti. O sırada Bitcoin, önümüzdeki 13 ay içinde %1400’lük bir fiyat artışı başlatmadan önce 4000 $ fiyat seviyesine düştü.

Benzer düşünceler, BTC için %38,2’lik bir Fibonacci geri çekilme seviyesi gözlemleyen ve BTC’nin 56.000 $ işaretini tutması durumunda yukarı yönlü momentumun devam etmesinin beklendiğini belirten Titan of Crypto adlı bir analist tarafından da dile getirildi.

#Bitcoin Bull Market is Still ON. 📈



The only metric you need to monitor to know if #BTC is still in a bull market is:



👉 The 38.2% Fibonacci retracement level.



As long as the price closes above it, the bull market is still on. pic.twitter.com/VZln3iTF45 — Titan of Crypto (@Washigorira) August 6, 2024

Ancak Invezz’in daha önce bildirdiği gibi bazı analistler 40.000 dolara doğru aşağı yönlü bir yükseliş bekliyor.

Şu an itibariyle, çalınan fonların son transferlerinin, ağustos ayının başından bu yana %15’in üzerinde düşüşle 56.246 dolardan işlem gören Bitcoin fiyatını nasıl etkilediği henüz görülmedi.