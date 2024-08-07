TD Cowen, Molson Coors’un notunu düşürdü, fiyat hedefini 58 dolara düşürdü: Çıkış zamanı geldi mi?

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Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP), TD Cowen’ın notunu düşürmesinin ardından bugün mercek altında. Molson Coors’un dün beklenenden daha iyi 2. Çeyrek kazançları açıklamasına ve 2024 görünümünü yeniden teyit etmesine rağmen, TD Cowen şirkete ilişkin notunu ayarlayarak Al’dan Beklet’e geçti ve fiyat hedefini 68 $’dan 58 $’a düşürdü.

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Bu revize hedef, hissenin son kapanış fiyatından sadece %7’lik mütevazı bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor. TD Cowen’ın Molson Coors’u düşürme kararı, şirketin Bud Light boykotuyla ortaya çıkan pazar payı kazanımlarından tam olarak yararlanamamasından etkilenmiştir.

Artan raf alanından beklenen faydalar (bu yıl %13 artış) beklenen gelir kazanımlarına dönüşmedi. Özellikle Blue Moon yeniden markalaşması etrafında primleştirme çabalarındaki yavaş ilerleme de düşüşe neden oldu.

Bu zorluklara rağmen TD Cowen’deki analistler, Molson Coors’un 2024 rehberinin ulaşılabilir olduğuna, ancak şirket daha sağlam bir organik büyümeye giden yol göstermediği sürece yatırımcıları heyecanlandırmasının pek mümkün olmadığına inanıyor.

Molson Coors’un 2. çeyrek karı

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2024’ün ikinci çeyreği Molson Coors için parlak bir dönemdi; şirket kârında %7,9’luk bir artış bildirerek hisse başına 1,92 dolara karşılık gelerek konsensüs tahminlerini 0,24 dolar aştı.

Gelir, yıllık bazda %0,6 oranında hafif bir düşüşle 3,25 milyar dolara geriledi ancak yine de tahminleri 70 milyon dolar aştı. Molson Coors’un zorlu bir ortamda kârlılığını %5,2 oranında artırırken en üst düzey performansını koruma becerisi, operasyonel dayanıklılığının altını çiziyor.

2024 görünümü açısından Molson Coors iyimserliğini koruyor ve sabit para birimi bazında net satışlarda düşük tek haneli büyüme yönündeki rehberliğini koruyor.

Şirket, vergi öncesi temel gelirin orta tek haneli rakamlarda artmasını beklerken, benzer büyümenin seyreltilmiş hisse başına kazanç için de beklenmesi bekleniyor.

Sermaye harcamalarının 750 milyon dolar, serbest nakit akışının ise 1,2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor; bu da finansal sağlığın ve yatırım kapasitesinin devam ettiğinin sinyalini veriyor.

Önümüzdeki zorluklar

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Temelde Molson Coors, değişen tüketici tercihleri ve yoğun rekabetle karakterize edilen karmaşık bir ortamda ilerliyor. Coors Light ve Miller Lite gibi temel markalar ve Blue Moon gibi premium teklifleri içeren geniş marka portföyü, onu çeşitli pazar segmentlerini yakalamak için iyi bir konuma getiriyor.

Ancak tüketici eğilimlerinin premium ve alternatif içeceklere doğru değiştiği bir dönemde şirketin geleneksel bira satışlarına bel bağlaması hem fırsatları hem de zorlukları beraberinde getiriyor.

Molson Coors için büyüme itici güçleri arasında, inovasyon ve primleştirme yoluyla geliri artırmayı amaçlayan Hızlandırma Planı gibi stratejik girişimler ve EMEA ve APAC gibi önemli pazarlara yönelik hedefli yatırımlar yer alıyor.

Şirket ayrıca, geleneksel bira sunumlarının ötesinde daha geniş bir endüstri çeşitlendirme eğilimini yansıtan, alkolsüz ve alkollü içkiler kategorilerindeki fırsatları da araştırıyor.

Değerleme ve riskler

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Değerleme açısından Molson Coors, fiyat-kazanç (F/K) oranının sektör ortalamasının önemli ölçüde altında olduğu zorlayıcı bir durum sunuyor. 10’un altındaki ileri fiyat/kazanç oranıyla işlem gören hisse senedi, Anheuser-Busch InBev gibi çok daha yüksek katsayılara sahip emsallerine kıyasla şu anda düşük değerde.

Molson Coors’un %3,27’nin üzerindeki temettü getirisi ve güçlü hisse geri alım programı, değerli bir yatırım olarak çekiciliğini daha da artırıyor.

Bu olumlu noktalara rağmen Molson Coors, yatırımcıların dikkate alması gereken çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Operasyonlarının küresel yapısı, şirketi Rusya-Ukrayna çatışması gibi jeopolitik gerilimlere ve dalgalanan yakıt ve elektrik maliyetleri gibi makroekonomik faktörlere maruz bırakıyor.

Ek olarak, bira tüketimi ekonomik koşullara duyarlıdır ve kriz dönemlerinde satışları potansiyel olarak etkileyebilir.

Şirketin neredeyse 1,65 milyon dolar nakit ve yönetilebilir borç seviyelerine sahip güçlü bilançosu, bu zorlukların üstesinden gelmek için bir destek sağlıyor.

Molson Coors, büyüme yatırımları için esnekliği korurken hissedarlara değer kazandırma taahhüdünün altını çizen 2 milyar dolarlık hisse geri satın alma programıyla sermaye yapısını yönetmede proaktif davrandı.

Yatırımcılar şirketin performansını piyasa beklentileriyle karşılaştırırken, hisse senedinin teknik göstergelerinin incelenmesi, potansiyel fiyat hareketleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve gelecekteki yatırım kararlarına rehberlik edebilir. Molson Coors’un fiyat gidişatını ve pazar konumlandırmasını daha iyi anlamak için çizelgeleri inceleyelim.



49 ile 68 $ arasında bir aralık

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Molson Coors’un hisseleri 2016’dan bu yana uzun vadeli bir düşüş trendinde. 2020 çöküşü sırasında 30 dolar seviyelerine düştükten sonra gözle görülür bir toparlanma gösterse de 2016’daki zirvesinin önemli ölçüde altında kalıyor.

TradingView’den TAP grafiği

Hisse senedi 2023’ten bu yana iki kez 68 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı denedi ancak başarısız oldu ve uzun vadeli düşüş trendini güçlendirdi. Bu nedenle hisse senedinde yükseliş bekleyen ve önemli ölçüde yükseliş bekleyen yatırımcıların, önemli bir yukarı yönlü hareket için bu seviyenin geçilmesini beklemesi gerekiyor. Aksi takdirde hisse senedi uzun bir süre aralık sınırında kalabilir.



Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcıların da mevcut seviyelerde short pozisyon açmaması gerekiyor çünkü grafikte görülebileceği üzere hisse senedi 49 dolar civarındaki uzun vadeli desteğine yakın işlem görüyor. Hisse senedi bu destek seviyesinin altına düşemezse yakın gelecekte 49-68$ aralığında işlem görmeye devam edebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.