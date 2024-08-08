ABD politika grubu vergisiz Bitcoin ekonomik bölgesini öneriyor: Bu mümkün mü?

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni oluşturulan bir politika grubu, Bitcoin’in vergiden muaf bir dijital ekonomik bölgesi (DEZ) oluşturulmasını önerdi.

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USABTC politika grubu öneriye öncülük ediyor ve herhangi bir sermaye kazancı vergisi ödemeden Bitcoin ticareti ve birikimi için vergisiz bir liman yaratmayı amaçlıyor. Girişimin amacı ülkenin ekonomisini canlandırmak.

Grubun web sitesine göre, ABD’nin artan ulusal borcu karşılamak için “yeni çözümlere” ihtiyacı var ve Bitcoin, “Amerika ve vatandaşlarının finansal geleceğini güvence altına alabilecek” bir “fırsat” olarak selamlanıyor.

Ancak teklifte ABD dolarının rolünü zayıflatmak değil, onu güçlendirmek planlanıyor.

Aşamalı bir yaklaşım

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Teklif, Bitcoin’in doğrudan satın alınması yerine bir DEZ oluşturulmasını savunuyor. Ekonomik alan, yatırımcıları çekmeyi ve düzenlenmiş bir ortamda servet yaratmayı kolaylaştırmayı umarak vergiden muaf Bitcoin işlemlerine izin verecek.

Teklif, sabit Bitcoin sistemi olarak işlev gören USABTC adlı bir tokenin oluşturulmasını teşvik ediyor.

Grup, olası bir çözüm olarak Bitcoin ağı için 2. katman blockchain olan Stacks’ı vurgulayarak, 2. katman ağıyla güçlendirilecek.

Edinilen Bitcoin’in fiat para birimine dönüştürülmesine bir çıkış vergisi getirilerek bir vergi itfa politikası oluşturulacak ve böylece hükümet için yeni bir gelir kanalı oluşturulacak.

Tüm geri alım süreçleri doğrudan gerçekleşecek ve üçüncü taraf değişimlerini içermeyecektir.

Vergi ödemeleri akıllı bir sözleşme aracılığıyla doğrudan kontrollü bir cüzdana aktarılacak.

USABTC, DEA’yı aşamalar halinde dağıtmayı planlıyor ve ilk aşamanın 2025’te başlaması bekleniyor.

Başkan’ın ilk adım olarak, Bitcoin alım satımında Borsa İstikrar Fonu’nun (ESF) kullanılmasına yetki veren bir yürütme direktifi yayınlaması bekleniyor.

ESF, 1934 yılında Altın Rezerv Yasası kapsamında Kongre tarafından kurulan bir acil durum rezerv fonudur ve ekonomik stres dönemlerinde ABD dolarının değerini istikrara kavuşturmak için kullanılır.

Bundan sonraki aşama, Bitcoin’i 1934 Altın Rezerv Yasası kapsamında sınıflandırmak için yasal görüşlerin hazırlanmasını, DEZ’nin kurulması için yasal çabaların başlatılmasını ve özel vergi muamelesi ve vergiden muaf sermaye kazançlarına yönelik çerçevenin geliştirilmesi için IRS ile işbirliği yapılmasını içerecektir. DEZ.

Sonraki aşamalardaki diğer girişimler arasında halk eğitim kampanyaları başlatma ve “blockchain entegrasyonu, akıllı sözleşmeler ve güvenli cüzdanlar dahil gerekli teknoloji altyapısını” uygulama planları yer alıyor.

Grup, tüm düzenleyici onayların karşılanması durumunda DEZ’nin 2026 yılına kadar faaliyete geçmesini bekliyor.

Teklif, son zamanlarda ABD’de Bitcoin ve kripto para birimleriyle ilgili pek çok faaliyetin ortasında geldi.

ABD’de Bitcoin heyecanı

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Geçtiğimiz hafta Senatör Cynthia Lummis, Bitcoin kullanarak bir rezerv fonu kurmayı amaçlayan Ülke Çapında Optimize Edilmiş Yatırım (BITCOIN) Yoluyla İnovasyon, Teknoloji ve Rekabet Gücünün Artırılması Yasasını tanıttı.

Ancak, USABTC teklifinin aksine yasa tasarısı, hükümet tarafından en az 20 yıl boyunca edinilen maksimum 1.000.000 Bitcoin’i tutacak güvenli Bitcoin depolama tesislerinden oluşan “merkezi olmayan bir ağ” oluşturulmasını talep ediyor.

ABD borcunu karşılamak için Bitcoin’i kullanma fikri, Bitcoin Nashville konferansı sırasında Başkanlık umutlu Donald Trump tarafından da gündeme getirildi. Bu arada oğlu Trump Jr. da, piyasayı “sarsacağını” iddia ettiği kripto para birimleriyle ilgili yakında yapılacak bir duyurunun teaserını yaptı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.