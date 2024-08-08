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Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM), Intel ve Advanced Micro Devices’ın (AMD) hakimiyetini bozma potansiyeliyle sunucu çipi pazarında zorlu bir rakip olarak ortaya çıkıyor.

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Jefferies Asya Genel Müdürü Atul Goyal’e göre, Arm’ın güç açısından verimli CPU’ları, Cambridge merkezli şirketin büyük ölçekli veri merkezleri için kritik bir bileşen olan sunucularda önemli bir pazar payı elde etmesini sağlayacak.

CNBC ile yaptığı röportajda Goyal, Arm’ın mimarisinin potansiyel olarak çoğu sunucudaki x86 yongalarının yerini alabileceğini ve bunun sektörde önemli bir değişime işaret ettiğini vurguladı.

Arm stock hala sahip olmaya değmeyebilir

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Bu umut verici görünüme rağmen Arm’ın hisselerinin değerlemesi tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor.

Şirket 2024’ün başından bu yana hisse senedi fiyatlarında %50’lik dikkate değer bir artış yaşamış olsa da Goyal ihtiyatlı davrandığını ifade ediyor.

Arm’ın önümüzdeki beş ila on yıl içinde büyüme için iyi bir konumda olmasına rağmen, hisselerinde son yedi aydaki hızlı yükselişin aşırı değerleme endişelerine yol açtığını kabul ediyor.

Goyal, mevcut hisse senedi fiyatlarına yansıyan yüksek beklentilere karşı özellikle temkinli davranıyor ve şirketin temelleri güçlü kalsa da bunun yatırım yapmak için en iyi zaman olmayabileceğini öne sürüyor.

Goyal ayrıca yapay zekanın (AI) sektör üzerinde süregelen etkisini vurguladı ve yapay zekanın geçici bir trend olmaktan uzak olduğunu ileri sürdü.

Intel’in yapay zeka alanındaki mücadelelerinin Arm için önemli bir arka rüzgâr görevi görerek pazardaki konumunu daha da güçlendirebileceğine inanıyor.

Ancak bu olumlu göstergelere rağmen Goyal, hisse senedi konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor ve mevcut değerlemeye “henüz pek inanmadığını” belirtiyor.

Bu şüphecilik, yakın zamanda Arm’ın hisselerinin 85 dolara doğru bir düşüş görebileceğini öne süren piyasa analistimiz Crispus Nyaga tarafından da tekrarlandı.

Nyaga’nın analizi, şirketin güçlü pazar konumuna rağmen Arm’ın mevcut değerlemesiyle ilgili risklerin altını çiziyor.

Arm geçen ay sessiz ikinci çeyrek rehberini yayınladı

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Endişelere ek olarak Arm, geçen ay ikinci çeyreği için sessiz bir tahmin yayınladı.

Şirket, birinci mali çeyrek için Street tahminlerini aşarken, ikinci çeyrek için 780 milyon ila 830 milyon dolar arası gelir öngördü ve hisse başına kazanç 23 sent ila 27 sent arasında düzeltildi.

Bu tahmin, analistlerin 804 milyon dolarlık gelir ve hisse başına 27 sentlik kazanç beklentilerinin biraz altındaydı ve geçen ay Arm’ın hisselerinde %40’tan fazla düşüşe katkıda bulundu.

Görünümü daha da karmaşık hale getiren Arm, CEO Rene Haas’ın veri merkezleri, yapay zeka hızlandırıcıları ve akıllı telefon uygulamaları gibi daha yüksek değerli, daha düşük hacimli pazarlara odaklanma olarak açıkladığı bir hamle olarak, sevk edilen Arm tabanlı çiplerin sayısını açıklamayı bıraktı. işlemciler.

Bu stratejik dönüşüm, Arm’ın ortaya çıkan büyüme alanlarıyla uyumlu hale geldiğini gösteriyor ancak aynı zamanda şirketin performans ölçütleri ve uzun vadeli beklentileri hakkında soruları da gündeme getiriyor.

Arm Holdings, özellikle büyüyen sunucu pazarında Intel ve AMD gibi endüstri devlerine meydan okuyabilecek güçlü bir konumda gibi görünse de, değerleme kaygıları ve son zamanlardaki performans sorunları nedeniyle hisseleri o kadar cazip olmayabilir.

Yatırımcılar şirketin uzun vadeli potansiyelini mevcut hisse fiyatıyla ilişkili risklerle karşılaştırmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.