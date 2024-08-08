Japonya’nın Metaplanet’i 6,8 milyon dolarlık krediyle 100’den fazla BTC satın almak istiyor

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Japon Metaplant, amiral gemisi kripto para birimi 60.000 dolara doğru ilerlemeye devam ederken bir kez daha Bitcoin almaya hazırlanıyor.

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Firma bu kapsamda hissedarlarından birinden kredi temin etti.

Yaklaşık 6,8 milyon dolar değerindeki 1 milyar Japon yeni tutarındaki kredi, Japon yatırım firmasının hissedarı olan MMXX Ventures’tan geldi.

*Metaplanet secures ¥1 billion 0.1% APR loan; proceeds to fund additional purchases of $BTC* pic.twitter.com/seN6YdrnLO — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) August 8, 2024

Metaplanet tarafından paylaşılan ayrıntılara göre kredinin vadesi, yıllık %0,1 faizle 8 Ağustos’tan itibaren altı ay olacak. Firma krediyi tek seferde geri ödemeyi planlıyor.

Bitcoin’in mevcut fiyatı göz önüne alındığında kredi, firmanın 245,99 BTC’lik varlığına 119.456 BTC eklemesine olanak tanıyacak.

Bitcoin’in ilk stratejisi

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Sadece birkaç gün önce firma, Bitcoin öncelikli stratejisi olarak adlandırdığı şeye yardımcı olmak için hisse senedi hakları teklifi yoluyla 70 milyon dolar toplayacağını açıklamıştı. Yol haritası ilk olarak Nisan 2024’te Sora Ventures, UTXO Management ve Morgan Creek Capital’den Mark Yusko gibi yatırımcılarıyla ortaklaşa açıklandı.

Hisse hakları ihracı, Bitocin satın alımı için belirlenen 58,76 milyon dolar değerindeki 8,5 milyar yen ile 10 milyar Japon yenini artırmayı hedefleyecek.

Hisse senedi hakları konuları, halka açık şirketlerin hissedarlarına indirimli fiyatla ek hisse satın alma hakkı sunmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle ortak hissedarlar, 6 Eylül’den 15 Ekim’e kadar 555 yen (~4$) kullanım fiyatıyla yeni Metaplanet hisselerini satın alabilecekler.

Metplanet’in Bitcoin planlarının duyurulmasından bu yana firma, birden fazla periyodik BTC alımı gerçekleştirdi. Amaç, firmanın ekonomik aşınmaya karşı korunmasına yardımcı olmaktı.

Firmanın 1 milyar yen (o dönemde yaklaşık 6,59 milyon dolar) tutarındaki ilk BTC alımı 23 Nisan’da gerçekleştirildi. Temmuz ayında piyasadan 2,5 milyon dolara 42,5 Bitcoin satın aldı ve daha sonra 1,2 milyon dolara 21,88 BTC daha satın aldı. ay.

22 Temmuz’da Metaplanet, BTC başına ortalama 9.813.061 yen fiyatla 20.38 BTC satın alımını tamamladığını ve BTC varlıklarını 245.99 BTC’ye çıkardığını açıkladı.

Ortalama 65.145 dolarlık satın alma fiyatıyla firmanın BTC varlıkları şu anda %12,8 oranında düşüş gösterdi ancak bu, hisselerin fiyatını yavaşlatmadı. Metaplanet hisseleri, Bitcoin hedeflerini açıklamasından bu yana %290 arttı ve 24 Temmuz’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,50 dolara ulaştı.

Bitcoin talep görüyor

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Bu arada, Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi MicroStrategy, fonun bir kısmı BTC alımları için kullanılmak üzere 2 milyar dolarlık bir artış hedefliyor. 2 Ağustos’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvuruda firma, A sınıfı hisselerini satacağını açıkladı.

Ancak şu anda Bitcoin’i ele geçirenler yalnızca kurumsal firmalar değil. Zincir üstü analiz firması Santiment, BTC’nin balina işlemlerinin Nisan 2024’ten bu yana en yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti.

🐳 August 5th and 6th saw the highest level of Bitcoin whale transactions since the first week of April. According to the total holdings of wallets with 10 to 1,000 BTC, they rapidly accumulated on the price dip that saw crypto's top asset fall below $50K. pic.twitter.com/wLG33tIV2k — Santiment (@santimentfeed) August 7, 2024

Piyasa, 5 Ağustos’ta ekonomik durgunluk korkusuyla düşerken, analiz firmasına göre 10 ila 1000 BTC tutan balina cüzdanları “fiyat düşüşüyle hızla birikti”.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.