Algorand, kripto para fiyatlarındaki artışın ardından toparlanma sinyali verdi

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Algorand (ALGO) fiyatı, genel kripto para piyasasında yukarı yönlü baskının artmasıyla 8 Ağustos’ta %11’den fazla arttı.

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CoinGecko verilerine göre ALGO şu anda büyük kripto para borsalarında yaklaşık 0,12 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %7 arttı.

ALGO potansiyel toparlanma sinyali veriyor

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Öncü kripto para birimi Bitcoin 60.000 doların üzerine çıkarken, Algorand’ın ALGO token’ı daha da yükseldi. Perşembe günü görülen çift haneli kazançlar, XRP patlarken en iyi altcoin’lerin kaydettiği kazançları yansıtıyordu.

Hafta başında kripto paranın 0,094 dolara kadar düştüğünü gören ALGO sahipleri için BTC’deki artış bir dönüm noktası olabilir.

Bu durumda, altcoin hafta boyunca ve geçen ay kırmızı bölgede kalırken, fiyatların 0,10 doların üzerine yeniden test edilmesi ve 0,13 dolara yakın seviyelere doğru hareketlenmesi, kripto para piyasasında daha fazla güçlenmenin Algorand’ın yükseliş arayışına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Algorand’ın fiyatı için yükseliş eğilimi nedir?

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ALGO fiyatındaki bu muhtemel artışın yanında, Algorand ekosisteminin Web3 için en üst katman 1 blok zinciri olarak ivme kazanmaya devam etmesi de söz konusu.

Özellikle, ağ, toplam zincir üstü işlemlerin 2 milyarı aşmasıyla önemli bir dönüm noktasına tanık oldu. Algorand Vakfı, 8 Ağustos’ta X aracılığıyla dönüm noktası ayrıntılarını paylaştı ve bu, zincir üstü işlemlerin Haziran ayında 240 milyonu aştığını gösterdi.

Algorand has steadily evolved since its founding in 2017.



2B+ total on-chain transactions 🎉 pic.twitter.com/jhn3A84ffY — Algorand Foundation 🐍 (@AlgoFoundation) August 8, 2024

Algorand ekosistemi ayrıca çoğunluğu gerçek dünya kullanım örnekleri olan 1.000’den fazla merkezi olmayan uygulamaya da ev sahipliği yapıyor.

Dikkat çeken projeler arasında FIFA’nın dijital koleksiyon platformu, seyahat sektörünün tokenize uçak biletleri ve kesirli gayrimenkul pazar yeri Lofty yer alıyor.

Quantoz, MiCA uyumlu dijital euro tokenı EURD’nin arkasındaki tokenleştirme ve dijital varlık platformudur.

Ayrıca Algorand fonlama kaynağı aracılığıyla bir ilk olan Mastercard ödemesi de gerçekleştirildi.

🚀 Exciting Milestone: The First @Mastercard Payment Authorized with #Algorand Funding Source and Debited On-Chain! 🌐



It’s very exciting to announce a groundbreaking achievement in the world of digital finance. The first-ever @Mastercard payment has been successfully authorized… https://t.co/5N5j6KTKS4 pic.twitter.com/UDIaYvNEpM — CL🎓 | Sheriff💫 (@CFDSLima) August 8, 2024

Analistler, bu gerçek dünya kullanımlarının Algorand’ın RWA pazarındaki çekişinin arttığının ve bunun mevcut fiyat performansını geride bıraktığının bir göstergesi olduğunu söylüyor. Algorand’ın “teknolojisi amaca uygun”, piyasa analisti Eldar yakın zamanda bir X gönderisinde belirtti.

Güçlü temel unsurların ve kripto paralara yönelik genel uzun vadeli duyarlılığın birleşimi, ALGO fiyatının 2019’da 3,50 doların üzerinde işlem gördüğü seviyelere geri dönebileceğini gösteriyor.

ALGO fiyatı için kısa vadeli görünüm

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Uzun vadeli yatırımcılar ALGO fiyatında potansiyel görürken, kısa vadeli görünüm boğaların zorlanabileceğini gösteriyor.

IntoTheBlock’tan gelen veriler ayrıca ALGO adreslerinin çoğunun zarar ettiğini gösteriyor, adreslerin %90’ından fazlası birkaç aydır acı çekiyor. Bu, bazı yatırımcıların fiyatlar yükseldikçe kâr anlaşmalarına göz dikmiş olabileceğini gösteriyor.

0,10 ila 0,14 dolar arasında ALGO edinen adreslerden en büyük arz duvarı 0,134 ila 0,14 dolar civarında olabilir. Toplam 415 bin adres, 0,138 dolarlık ortalama fiyattan 354 milyondan fazla ALGO edindi.

ALGO fiyatı bu seviyeden geri dönerse, boğaların yılbaşından bu yana 0,31 dolar civarındaki zirveleri hedeflemesiyle 0,15 dolardan geri dönebilir.

Algorand’ın Temmuz ayında önemli bir alçalan trend çizgisini kırdıktan sonra geri çekilmesi, satıcıların fiyatları yakın zamandaki en düşük seviyelere itmesine olanak sağladı.

Bu durum, durgunluk korkuları ve artan jeopolitik gerginlikler de dahil olmak üzere çok sayıda olumsuz tetikleyicinin etkisiyle genel piyasanın çökmesiyle gerçekleşti.

Bu duygunun kontrol altına alınması durumunda ALGO 0,10 doların altına gerileyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.