APE fiyatı: ApeCoin ve Sushi Labs haberleri yükselişi tetikleyecek mi?

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ApeCoin (APE), ApeChain’de ‘Saru’ adlı ilk yerel merkezi olmayan borsayı duyurmak için Sushi Labs ile iş birliği yapıyor. APE fiyatı, daha geniş piyasa kazanımları arasında %7 arttı, ancak haber bir geri dönüşe dönüşecek mi?

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Sushi, ApeChain’de DEX kuracak

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ApeCoin (APE) ekibi bu gelişmeyi 8 Ağustos’ta X’te bir gönderi aracılığıyla duyurdu ve Saru’nun Japoncada “Maymun” anlamına geldiğini belirtti. İki firmaya göre DEX, Sushi Labs’ın daha geniş ApeCoin ekosistemine olan bağlılığını temsil ediyor.

APECHAIN x @SushiSwap



We are excited to announce that Sushi Labs will build the first native DEX, @saru_ex, on ApeChain!



Saru means Ape in Japanese, reflecting a commitment to the broader APE ecosystem. pic.twitter.com/pbV9fbcQCy — ApeCoin (@apecoin) August 8, 2024

Sushi Labs, ApeChain ve SushiSwap toplulukları etrafında kripto topluluğuna teşvik sağlamayı planlıyor. Platform, erken katkıda bulunanların yanı sıra aktif Sushi kullanıcılarını da ödüllendirecek. ApeCoin topluluğu ve oluşturucular da bundan faydalanacak.

🦧 We are excited to announce that Sushi Labs will build the first native DEX, @saru_ex, on ApeChain! 🌐 Bringing the exceptional DEXperience to the ApeChain ecosystem.



Saru means Ape in Japanese, reflecting our commitment to the @apecoin community. 🇯🇵 🦍 1/ 👇 pic.twitter.com/oua3clP1AB — Sushi Labs (@sushi_labs) August 8, 2024

Saru, paylaşılan likiditeden yararlanacak

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Sushi’ye göre, Saru’nun ApeChain’de piyasaya sürülmesi daha geniş bir likidite stratejisi getirecek. Kullanıcılar DEX’te takas yapabilecek, kazanabilecek ve inşa edebilecek.

Sushi, Ethereum ve Arbitrum’da dahil olmak üzere 35’ten fazla dağıtıma sahip çok zincirli bir ekosisteme sahiptir. Saru’ya gelince, platform RP4 (yakında RP5), SushiXSwap, emir yönlendiricileri toplayıcıları ve Akıllı Havuzlar dahil olmak üzere hem benzersiz DEX altyapısı hem de likidite havuzu özelliklerini duyurdu.

“Her DEX’i benzersiz yeteneklerini ve kullanıcı tabanlarını en üst düzeye çıkarmak için belirli blok zincirlerine göre özelleştirmek üzere franchise DEX modelimizi takip ediyoruz. Saru, Sushi ekosistemi içinde uyumlu bir şekilde çalışacak, likiditeyi paylaşacak ve Sushi Labs tarafından geliştirilen yenilikçi özelliklerden yararlanacak,” dedi Sushi Labs ekibi X’te yayınlanan duyurularında.

ApeCoin ve Yuga Labs entegrasyonu

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Yeni ticaret protokolü ayrıca Yuga Labs da dahil olmak üzere stratejik entegrasyonlar ve ortaklıklarla daha fazla büyüme imkânı sunacak.

Yuga Labs, popüler NFT ve metaverse Bored Ape Yacht Club ve Otherside, CryptoPunks ve diğerlerinin arkasındaki bir Web3 şirketidir. Proje, 2022’de yatırımcılardan 450 milyon dolar topladı ve Yugaverse’i ApeCoin DAO’nun tokeni olan APE tarafından destekleniyor.

APE, tüm Yuga Labs projelerinde yerel token olarak hizmet verir ve ekosistem içinde yönetim ve fayda sağlar. ApeCoin DAO’ya katılımın dışında, APE sahiplerinin işlem yapmasına, özel oyunlara erişmesine veya ödüller kazanmasına da olanak tanır.

APE fiyatı: %7’lik artışa rağmen büyük ölçüde düşüş eğiliminde

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ApeCoin, Mart ayında Bitcoin’in 73 bin dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla 2,70 dolarlık zirvelere ulaştığından beri daha düşük seviyelerde işlem görüyor. BTC ve altcoin’ler için son satışlar, APE’yi 5 Ağustos’ta 0,47 dolarlık düşük seviyelere iten aşağı yönlü baskıya katkıda bulundu.

Bitcoin’in 59 bin dolara yükselmesiyle kripto paralardaki genel toparlanmanın ardından fiyat 0,60 doların üzerine çıksa da, APE büyük ölçüde düşüş eğiliminde kalmaya devam ediyor.

Yukarıdaki günlük grafik, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) negatif bölgede olduğunu, Muhteşem Osilatörün ise sıfır çizgisinin altında düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kaynak: TradingView

5 Ağustos’taki 0,47$’lık dipten %23’lük bir toparlanmaya rağmen, ApeCoin geçen hafta hala %12’den fazla düşüşte. APE geçen yıl %67 ve Nisan 2022’de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinden %97 düştü.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.