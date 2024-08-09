Hargreaves Lansdown, CVC konsorsiyumunun 6,9 milyar dolarlık devralma teklifini kabul etti

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İngiliz yatırım şirketi Hargreaves Lansdown, Cuma günü yaptığı açıklamada, özel sermaye devleri CVC Group ve Nordic Capital’in liderliğindeki yatırımcı konsorsiyumundan gelen 5,4 milyar sterlin (6,9 milyar dolar) tutarındaki devralma teklifini kabul ettiğini duyurdu. Konsorsiyumda ayrıca Abu Dabi’nin egemen varlık fonu da yer alıyor.

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Duyuru, İngiltere’nin en büyük DIY yatırım platformunun geleceğiyle ilgili aylardır süren belirsizliğe son veriyor.

Satın alma görüşmeleri bu yılın başlarında başlamıştı. Hargreaves Lansdown, Mayıs ayında konsorsiyumun teklifini, firmanın ve beklentilerinin değerinin altında olduğunu düşündüğü için reddetmişti. Konsorsiyum daha sonra anlaşmayı güncel değere göre ayarladı.

Anlaşmanın şartları

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Anlaşmanın şartlarına göre Hargreaves Lansdown hissedarları hisse başına 1.110 İngiliz penisi ve hisse başına 30 peni ek temettü alacak.

Anlaşma, şirkette yatırım yapmaya devam etmek isteyen hissedarlar için, hisselerini halka açık olmayan şirkete devretmelerine olanak tanıyan “alternatif” bir seçenek içeriyor.

Şirketin yaklaşık %20’sine sahip olan Peter Hargreaves, işlemi onaylıyor ve hisselerinin yarısını elden çıkarırken yeni sahiplik altında bir kısmını elinde tutacak. Öte yandan Stephen Lansdown, %6’ya yakın olan tüm hissesini satmaya karar verdi.

Hargreaves Lansdown Başkanı Alison Platt şunları söyledi:

Yönetim kurulu, nakit teklifinin HL Hissedarları için cazip bir fırsat olduğuna inanıyor… ancak bu fırsatın, stratejinin orta ve uzun vadede uygulanması sağlanıncaya kadar elde edilemeyebileceği belirtiliyor.

CVC Private Equity Group’tan Pev Hooper, Nordic Capital Advisors’dan Emil Anderson ve Abu Dabi Yatırım Otoritesi’nden Hamad Shahwan Aldhaheri, Hargreaves Lansdown’ın teklifini ve dayanıklılığını artırmak için teknoloji odaklı bir dönüşüm için önemli yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

“HL’nin yönetimiyle ortaklık kurarak dönüşüm planını hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda teknoloji altyapısı, dijital kanallar ve hizmet iyileştirmelerine yatırım yapacağız. Tüm bunlar müşteri değeri, hizmet, inovasyon hızı ve HL’nin net amacını merkeze alacağız.”

Şirketin hisse fiyatı Cuma günü erken işlemlerde %2’den fazla arttı. Hisse senedi yılbaşından bu yana %54 arttı.

Hargreaves Lansdown’un tarihi ve büyümesi

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1981 yılında Peter Hargreaves ve Stephen Lansdown tarafından ödünç alınan masalarla yedek bir yatak odasında kurulan Hargreaves Lansdown, önemli ölçüde büyüdü.

Şirket şu anda 1,8 milyon müşteri için 1,55 milyar sterlin yönetiyor. Başlangıçta haber bültenleri aracılığıyla iletişim kuran şirket, yüksek teknolojili bir çevrimiçi yatırım platformu sunacak şekilde gelişti.

2007 yılından bu yana Londra Borsası’nda işlem gören Hargreaves Lansdown, FTSE 100 endeksinin vazgeçilmezi haline geldi.

Devralma grubunun 5,4 milyar sterlinlik teklifi hissedarlara önerilmişti ancak Fair Investing’den Ben Yearsley de dahil olmak üzere bazı sektör uzmanları, şirketin sağlıklı nakit akışı, kârları ve yönetimi altındaki rekor varlıklar nedeniyle daha değerli olduğuna inanıyordu.

HL’nin yaklaşık 2.400 çalışanı var ve bunların çoğu Bristol limanındaki amiral gemisi ofislerinde çalışıyor.

İngiltere’nin önde gelen dijital varlık yöneticisi, önemli sayıda sadık müşteri tabanına ve güçlü bir dijital platforma sahip.

Konsorsiyum, hissedarlara gelecekteki kârlardan pay teklif ederek çıkarları uyumlu hale getirmeyi ve onay almayı amaçlıyor.

PE şirketleri İngiltere şirketlerini satın alıyor

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HL’nin satın alınması, Londra’da listelenen ve ABD’deki benzerlerine kıyasla nispeten ucuz bulan özel sermaye şirketleri veya diğer satın almacılar tarafından satın alınan bir dizi şirketin sonuncusu oldu.

Times’ın bir haberine göre PE firmaları 2024’ün ilk yarısında toplam değeri 13,8 milyar sterline ulaşan 95 anlaşmayla İngiliz şirketlerine yönelik satın alma işlemlerini önemli ölçüde artırdı.

İngiltere’de son altı ayda gerçekleşen önemli satın almalar arasında, Marlowe’un kurucusu Alex Dacre’nin Şubat ayında, özel sermaye şirketi Inflexion’ın desteklediği 430 milyon sterlinlik bir anlaşmayla, borsada işlem gören yazılım firmasının risk ve uyumluluk bölümünü satın alması yer alıyor.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde lojistik şirketi Evri’nin de el değiştirmesi bekleniyor; şirketin mevcut sahibi Advent International, şirketi yaklaşık 2 milyar sterline satmayı planlıyor.

Ayrıca Amerikalı satın alma firması Thoma Bravo’nun, siber güvenlik uzmanı Darktrace’i 4,3 milyar sterline satın alma işlemini yıl sonundan önce tamamlaması bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.