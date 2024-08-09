İran, ABD seçimlerine müdahale etmek için sahte haberleri ve siber operasyonları artırıyor, araştırma diyor

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ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken İran, Rusya ve Çin’in devam eden etki kampanyalarına katılarak Amerikan kamuoyunu etkileme çabalarını yoğunlaştırdı.

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Microsoft Tehdit Analiz Merkezi’nden gelen yeni bir rapora göre, İranlı casuslar siyasi yelpazenin her kesiminden seçmeni hedef almak için sahte haber siteleri ve siber operasyonlar kullanıyor.

Bu hamle, İran’ın ABD seçimlerini etkileme girişimlerinde önemli bir artışa işaret ediyor. Araştırmacılar, oylama günü yaklaştıkça bu tür faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarıyor.

Sahte haber siteleri hem siyasi sol hem de sağı hedef alıyor

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Microsoft’un raporunda, hem liberal hem de muhafazakar kitlelere hitap etmek üzere tasarlanmış, İran faaliyetleriyle ilişkilendirilen çok sayıda sahte haber sitesi vurgulanıyor.

Bu sitelerden biri olan Nio Thinker, kendini ilerici bir haber kuruluşu olarak konumlandırıyor ve eski Başkan Donald Trump’ı eleştiren içerikler yayınlarken Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i övüyor.

Bir diğer site olan Savannah Time ise muhafazakar bir ses tonuyla yerel haberleri İran yanlısı propagandayla harmanlıyor; bunlara İran’ın askeri gücünü öven makaleler de dahil.

Bu sitelerin, meşru ABD haber kaynaklarından gelen içerikleri yeniden kullanmak ve kaynağını gizlemek için yapay zeka araçlarını kullandığı anlaşılıyor.

Bu karmaşık yaklaşıma rağmen, siteler henüz ABD’li okuyucular veya sosyal medyada önemli bir ilgi görmedi.

Ancak uzmanlar, seçim yaklaştıkça bu çabaların daha etkili hale gelebileceği ve etkisinin daha da artabileceği konusunda uyarıyor.

Siber operasyonlar üst düzey kampanya yetkililerini hedef alıyor

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Raporda, sahte haber sitelerinin kurulmasının ötesinde, İran bağlantılı grupların ABD seçim sürecindeki üst düzey isimleri hedef alan siber saldırılar düzenlediği de ortaya konuyor.

Haziran ayında, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı bir grup, başkanlık seçimlerinde üst düzey bir yetkiliyi hedef almaya çalıştı.

Saldırganlar, hassas bilgilere erişmek için eski bir danışmana ait ele geçirilmiş e-posta hesabını kullandılar.

İran’ın siber operasyonlar yoluyla ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilk kez suçlanması söz konusu değil.

İranlı yetkililer bu iddiaları sürekli olarak reddetse de Microsoft’un yeni bulguları, İran’ın siber faaliyetlerinin giderek daha hedefli ve karmaşık hale geldiğini, seçim sürecinin bütünlüğüne yönelik giderek artan bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Küresel etki operasyonları: İran, Rusya ve Çin’e katılıyor

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İran’ın son dönemdeki çabaları, Rusya ve Çin’in de aktif olarak benzer operasyonlarda yer aldığı, ABD seçimlerine yönelik daha geniş kapsamlı yabancı müdahale modelinin bir parçasıdır.

Microsoft raporunda, Storm-1516 adlı bir grubun da aralarında bulunduğu Rus aktörlerin Trump’ı ve Rus çıkarlarını destekleyen propaganda videoları ürettiği belirtiliyor.

Bu videolar, eski bir ABD polis memuruna ait olduğu belirlenen sahte haber sitelerinden oluşan bir ağ aracılığıyla yayılıyor.

Çin de etki kampanyasını hızlandırdı, giderek daha fazla video içeriklere odaklanıyor ve Filistin yanlısı üniversite protestolarına yönelik öfkeyi artırmak için çevrimiçi hesapları kullanıyor.

Birden fazla yabancı aktörün bu etki operasyonlarının bir araya gelmesi, dijital çağda seçimlere müdahalenin karmaşık ve çok yönlü doğasını ortaya koyuyor.

ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken uzmanlar, İran’ın Rusya ve Çin ile birlikte seçim sürecini aksatma çabalarını artıracağını öngörüyor.

Bu, adayları ve kurumları hedef alan daha agresif siber saldırıların yanı sıra Amerikan seçmenleri arasındaki bölünmeleri derinleştirmeyi amaçlayan propagandanın daha fazla yayılmasını da içerebilir.

Bu operasyonların tam etkisinin henüz belirsizliğini korumasına rağmen, yabancı etki kampanyalarının giderek daha karmaşık hale gelmesi, daha fazla teyakkuz ihtiyacını vurguluyor.

Seçim günü yaklaşırken ABD, yanlış bilgilendirme ve siber tehditlerin sonucu şekillendirmede önemli rol oynayabileceği zorlu bir ortamla karşı karşıya.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.