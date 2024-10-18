Apple, MicroStrategy’nin Bitcoin stratejisini 100 milyar dolarlık bir bahisle takip etmeye hazır mı?

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MicroStrategy CEO’su Michael Saylor’ın açıklamalarının ardından Apple’ın Bitcoin pazarına girme olasılığı önemli tartışmalara yol açtı.

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Saylor, yakın zamanda yayınladığı bir podcast’te Apple’ın hisse geri alımı yapmak yerine Bitcoin’e 100 milyar dolar ayırması gerektiğini öne sürdü.

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Bu hamlenin Apple’ın piyasa değerini artırabileceğini, uzun vadeli büyümeyi teşvik edebileceğini ve şirketin stratejik konumunu güçlendirebileceğini savundu.

MicroStrategy’nin bitcoin ile elde ettiği başarı Saylor’ın teklifini destekliyor

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Saylor’ın önerisinin temelinde kendi şirketi MicroStrategy’nin başarısı yatıyor.

Onun liderliğinde MicroStrategy, 17 milyar doları aşan varlığıyla en büyük Bitcoin kurumsal sahibi haline geldi.

Bu strateji, şirketin hisse senetlerini önemli ölçüde yükseltti ve büyük ölçüde Bitcoin yatırımları sayesinde yılbaşından bu yana %182’nin üzerinde artış yaşandı.

MicroStrategy’nin yaklaşımı, Bitcoin’i yalnızca bir varlık olarak değil, şirketin dijital dönüşüm stratejisinin temel bir bileşeni olarak konumlandırıyor.

Saylor, Apple’ın Bitcoin’e yatırım yapmasının önemli kazanımlara yol açabileceğine inanıyor.

100 milyar dolarlık bir yatırımın, yıllık yüzde 20’lik tahmini büyüme oranıyla 500 milyar dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Saylor’a göre bu, Apple’ın yıllık yatırım kazancı olarak 100 milyar dolar elde etmesini ve piyasa değerine trilyonlarca dolar eklemesini sağlayacak.

Apple’ın değerlemesinin %60’ının operasyonel işlerine bağlı olacağı, %40’ının ise Bitcoin varlıklarına dayanacağı ve bunun şirketin finansal yapısını kökten değiştireceği bir gelecek öngörüyor.

Bitcoin daha küçük S&P 500 şirketlerini de canlandırabilir mi?

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Saylor, Bitcoin’in Apple’ın ötesinde S&P 500’de daha geniş bir potansiyel etkiye sahip olacağını öngörüyor.

Endekste yer alan daha küçük şirketlerin Bitcoin’e yatırım yaparak performanslarını artırabileceklerini öne sürüyor.

Saylor’a göre bu durum, söz konusu şirketlerin büyük teknoloji firmalarının büyüme oranlarıyla rekabet edebilmesine ve endeksin performansını Bitcoin’e kaydırabilmesine yardımcı olabilir.

Bu bakış açısı, Bitcoin’in yalnızca bireysel şirketleri değil, aynı zamanda büyük borsa endekslerinin genel yönünü de etkileme potansiyelini vurguluyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin’i bir bankacılık varlığı olarak görme vizyonu

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MicroStrategy, bitcoin stratejisinin bir parçası olarak, dijital varlığa yönelik artan kurumsal talebi yansıtacak şekilde kendini bir “bitcoin bankası” haline getirecek şekilde konumlandırdı.

Bu hamle, kripto paraların geleneksel finansa daha fazla entegre olduğu daha geniş bir eğilimle örtüşüyor.

Dijital varlıkların yükselişi, Saylor’ınki gibi yüksek profilli desteklerle bir araya geldiğinde, daha fazla kurumsal benimsemeyi teşvik edebilir ve potansiyel olarak finans sektörünün geleceğini şekillendirebilir.

Bitcoin benimsenmesinin politik etkileri

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Bitcoin’in çeşitli sektörlerdeki artan varlığı kurumsal yatırımların ötesine uzanıyor.

Özellikle dijital varlık, siyasi bağış toplamada da önemli bir yer ediniyor. Örneğin Donald Trump’ın başkanlık kampanyası, kripto para biriminde 7,5 milyon dolardan fazla para topladı.

Bu gelişme, dijital varlıkların güvenilirliğinin arttığını ve ana akım alanlarda kabul gördüğünü vurguluyor.

Bitcoin’in siyasi ve kurumsal alanlara entegrasyonu, kripto para birimlerinin kademeli olarak normalleşeceğini ve bunun daha geniş düzenleyici ve piyasa dinamiklerini etkileyebileceğini gösteriyor.

Saylor’ın Apple’ın Bitcoin yatırımına ilişkin vizyonu, hisse senedi geri alımı gibi geleneksel stratejilerden önemli ölçüde farklılaşıyor.

Bitcoin’in uzun vadeli büyüme potansiyeline güvenirken, Bitcoin’in fiyat dalgalanmaları göz önüne alındığında böyle bir hareketin Apple’ın portföyünde oynaklığa yol açacağı belirtiliyor.

Bitcoin’i benimseme kararı Apple’ı dijital finans alanında lider konuma getirebilir, ancak aynı zamanda kripto para piyasasıyla ilişkili riskleri yönetme zorluğunu da beraberinde getirecektir.