Bu kripto uzmanı, Bitcoin’in Ekim ayı sonuna kadar 70.000-75.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor

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Bitcoin (BTC), bu hafta 67.000 doları aşmasının ardından kripto topluluğunda yenilenen bir iyimserliğe tanık oluyor.

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Rus kripto uzmanı ve Cryptobotpro’nun kurucusu Aleksey Mokrov, kripto paranın ekim ayı sonundan önce 70.000 ila 75.000 dolar arasına ulaşacağını tahmin ediyor.

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Mokrov, değişen piyasa dinamiklerine dikkat çekerek, Ekim ayının Bitcoin’in bir sonraki fiyat artışı için kritik olabileceğini söyledi.

Mokrov, 16 Ekim’de Rus gazetesi İzvestia’ya verdiği demeçte, son piyasa eğilimlerinin Bitcoin yatırımcılarına destek sağladığını belirtti.

Ona göre BTC’nin performansı, sonbaharın başlarında görülen zorlu koşulların aksine daha güçlü bir piyasa eğiliminin sinyallerini veriyor.

Bitcoin Ekim ayı sonuna kadar 70 bin doları aşabilir mi?

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Mokrov, Eylül ayının hem Bitcoin madencileri hem de yatırımcıları için zorlu geçtiğini kabul etti.

Daha önceki düşüşün madencilerin getirilerini etkilemiş gibi göründüğünü belirten uzman, ancak ekim ayının daha olumlu bir ivme getirebileceğini söyledi.

Mokrov, bu ayın, piyasadaki iyimserliğin artmasıyla birlikte daha önce görülen “kayıpların telafi edildiğini” söyledi.

Bitcoin’de yükseliş hareketinin devam edeceğini öngören uzman, BTC’nin ay sonuna doğru 70.000-75.000 dolar aralığına ulaşabileceğini söylüyor.

Mokrov, piyasanın öngörülebilirliğinin belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

Madencilik faaliyetlerinde veya piyasa davranışlarında önemli değişimler olması durumunda olası bir düzeltmenin fiyatları 60.000 dolar civarına kadar düşürebileceği konusunda uyardı.

Ethereum ve Solana da Bitcoin’in yükselişini takip edecek mi?

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Mokrov’un öngörüleri Bitcoin’in ötesine geçerken, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) ile ilgili de görüşlerini paylaştı.

Merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarına ve değiştirilemez token’lara (NFT) olan talebin güçlü kalması durumunda Ethereum’un 3.100 dolara yükselebileceğini öne sürdü.

Talepteki yavaşlamanın 2.400 dolar civarına geri çekilmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Solana’nın beklentileri de analiz edilirken, Mokrov, ağın istikrarını koruması durumunda SOL fiyatlarının 180 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Beklenmeyen zorlukların SOL fiyatlarını 140 dolara kadar düşürebileceğini, bunun da kripto para alanını karakterize eden yüksek oynaklığı yansıttığını vurguladı.

Küresel olaylar ve ABD’deki ekonomik koşullar Bitcoin’in fiyat hareketlerini etkiliyor

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Kripto alanındaki diğer uzmanlar da Mokrov’un görüşlerini paylaşarak, Bitcoin’in gidişatını küresel politik ve ekonomik gelişmelerle ilişkilendirdiler.

Kripto para piyasası ABD ekonomisindeki değişimlere karşı hassas davranıyor. Analistler, para politikası kararları ve jeopolitik olayların önümüzdeki haftalarda BTC’nin performansını şekillendirebileceğini belirtiyor.

Xapo Bank’ın Operasyon Direktörü Dary McGovern, Bitcoin’in giderek artan benimsenmesine ve 1,3 trilyon dolarlık piyasa değerine dikkat çekti.

Bitcoin’in 21 milyon adetle sınırlı arzının, artan taleple birleşince uzun vadeli fiyat potansiyelinin artabileceğini belirtti.

McGovern ayrıca ABD Merkez Bankası’nın ABD borcunu yönetmesi konusunda baskı altında olduğunu belirterek, bu tür koşulların Bitcoin’in altın gibi geleneksel varlıklardan daha iyi performans göstermesi için fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

Enflasyon ve piyasa baskıları Bitcoin’in geleceğini şekillendiriyor

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Bir diğer Rus kripto uzmanı ve Devlet Duması Dijital Ekonomi Uzman Konseyi üyesi Arseni Poyarkov ise BTC’nin fiyat hareketlerine ilişkin uzun vadeli bir görünüm sundu.

Bitcoin’in bir sonraki büyüme evresinin temelini oluşturabilecek enflasyonist baskıların devam edeceğini öngördü.

Poyarkov’un Temmuz ayında RIA Novosti ile paylaştığı analizinde, ABD ve Almanya’da yaşanan önceki satış dalgalarının etkisine işaret ediliyordu; bu dönemde el konulan Bitcoin’ler piyasaya sürülerek fiyatlar geçici olarak düşürülmüştü.

Poyarkov, bu satışların 2024 ortalarında fiyatların “düşmesine” neden olduğunu belirtti. Enflasyonist baskılar kalıcı olmaya devam ettikçe, daha sürdürülebilir bir BTC rallisi için koşulların ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

Kripto piyasası öngörülemezliğini sürdürüyor

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Hem Mokrov hem de sektördeki diğer isimler, yükseliş tahminlerine rağmen kripto para piyasasının doğası gereği öngörülemez olmasının önemli bir husus olmaya devam ettiğini kabul ediyor.

Mokrov, öngörülemeyen gelişmelerin piyasada ani düzeltmelere yol açabileceğini kaydetti.

Analizinde, küresel olayların ve düzenleyici ortamlardaki değişimlerin fiyat dinamiklerini etkilemeye devam etmesiyle yatırımcıların karşı karşıya kaldığı zorluklara dikkat çekiliyor.

İyimser tahminler 70.000 dolar ve ötesine doğru bir yol çizerken, piyasa katılımcıları dijital varlıkların oynak yapısıyla ilişkili risklerin farkında olmaya devam ediyor.

Bitcoin’in Ekim ayındaki yolculuğu, mevcut yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğine veya yenilenen piyasa baskılarına boyun eğip eğmeyeceğine dair işaretler arayan yatırımcılar ve analistler tarafından yakından takip edilecek.