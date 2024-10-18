Dogwifhat (WIF), meme coin’in yeniden canlanmasıyla 3 doları geri kazanmakta zorlanıyor

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Solana tabanlı önde gelen bir meme coin olan Dogwifhat (WIF), son bir ayda yaşadığı %78’lik güçlü yükselişe rağmen kritik 3 dolar seviyesini yeniden kazanmak için çabalıyor.

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WIF, 16 Ekim’de 2,97$’lık dört aylık zirveye ulaştı ve ardından meme coin’in bir konsolidasyon aşamasına girdiği görülüyor. Baskı zamanında WIF, son 24 saatte %4 ve son 30 günde %78,3 artışla 2,66$’dan işlem görüyordu.

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Dogwifhat en iyi meme coin’lerini geride bırakıyor

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WIF’in fiyatındaki son artış, onu en iyi performans gösteren meme coin’leri arasına yerleştirdi. Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi diğer büyük oyuncuların geçen ayki performansıyla karşılaştırıldığında, WIF’in kazançları göze çarpıyor.

DOGE ve SHIB sırasıyla %34 ve %43 oranında aylık artışlar kaydederken, WIF yaklaşık %78 oranında yükselerek piyasa duyarlılığında önemli bir toparlanma gösterdi.

Ayrıca, yılbaşından bu yana performans verileri, dogwifhat’in yaklaşık %1.392’lik olağanüstü bir büyüme yaşadığını ve bu sayede 2024’ün öne çıkan meme coin’lerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

Bu yıl WIF’i geride bırakan tek meme coin, %4.570’lik meteorik bir artış gören ChatGPT kodlu bir token olan Turbo (TURBO) oldu.

WIF’in fiyatındaki önemli artış muhtemelen yatırımcı ilgisini artırmış, bu da artan işlem faaliyetlerine ve alım baskısına yol açmıştır.

Teknik ve piyasa görüşleri WIF için karışık beklentilere işaret ediyor

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Teknik açıdan, WIF’in Eylül ayının başından bu yana fiyat hareketi, günlük grafikte yükselen paralel bir kanal oluşturan daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler örüntüsüne işaret ediyor. 2,50$’da konumlanan bu kanalın alt sınırı kritik bir destek seviyesi olarak hizmet ederken, 2,91$ civarındaki orta sınır yakın vadeli bir direnci temsil ediyor.

Eğer WIF yükselen paralel kanal direncini aşabilirse bir sonraki hedef, mevcut fiyatından potansiyel olarak %28’lik bir artışı temsil eden 3,42 dolar olacaktır.

Coinglass’a göre, WIF’in açık faizi (OI), 4 Ekim’de 322,2 milyon dolardan 15 Ekim’de beş aylık zirve olan 480,2 milyon dolara yaklaşık %50 oranında yükseldi, ancak 18 Ekim’de basın saatinde 395,62 milyon dolara hafifçe düştü.

Sürekli sözleşmelerin finansman oranları da tırmanıyor ve bu durum vadeli işlem yatırımcılarının meme coin’in geleceği konusunda iyimser olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Coinalyze verilerine göre WIF uzun/kısa oranı 1,92 olsa da, hala önemli miktarda fonun kısa pozisyonda olması, WIF’in yükselişini sürdürebilme kabiliyetine dair şüpheleri ortaya koyuyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, dogwifhat (WIF) momentumunun 3 dolar bariyerini kırıp yükseliş hareketine devam etmeye yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor.