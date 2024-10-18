Meme Kitabı, MOG, MEW, FLOKI ve WIF’in yükselişiyle %18 arttı

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Meme Coin’lerin 18 Ekim’de kripto para piyasası rallisine öncülük etmesiyle Book of Meme son 24 saatte yükselişe geçti.

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Bitcoin’in (BTC) 68 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte ilgi odağı haline gelen meme coin’ler ortaya çıktı.

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Dogecoin (DOGE) %10 artarak 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaşırken, Brett, Bonk ve Popcat gibi diğer köpek temalı token’lar da önemli kazançlar elde etti.

DEGEN NEWS on X’e göre, Cuma günü ABD’de erken saatlerde yapılan işlemlerde piyasa değeri bakımından ilk 100 kripto para arasında en çok değer kazanan 10 kripto paradan yedisi meme kripto paralardı.

BOME %18 oranında yükseldi

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Yazım sırasında CoinMarketCap verilerine göre, piyasa değeri açısından ilk 100 arasında 24 saatlik kazanç açısından ilk üç token Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) ve cat in a dogs world (MEW) oldu. Floki (FLOKI) ve dogwifhat (WIF) da en çok kazananlar arasındaydı.

Book of Meme’de de yükseliş trendi görüldü ve işlem hacminde artış görüldü; yatırımcılar aynı dönemde %26’lık bir artışla 337 milyon doların üzerinde işlem yaptı.

Bu makul artış, boğaların agresif olduğunu gösterirken, BOME, artan oynaklığın ortasında fiyatların 0,011 doların üzerinden gerilemesiyle en son 15 Ekim’de görülen seviyelerde işlem görüyordu.

Solana tabanlı meme coin, geçtiğimiz hafta %55’in üzerinde, geçtiğimiz yıl ise %986’nın üzerinde değer kazandı.

MOG, MEW, FLOKI ve WIF tokenleri kazanıyor

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Analistlerin beklenen boğa döngüsünde meme anlatısının güçleneceğini tahmin etmesiyle diğer meme coin’leri de yükseldi.

MOG ve MEW, her biri en iyi altcoinleri geride bırakan bir yukarı yönlü hareket kaydetti. Örneğin, Mog Coin’in fiyatı yaklaşık %11 daha yüksek el değiştirdi ve cat in dogs world %9 yukarıda işlem gördü.

FLOKI ve WIF’te de sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 14’lük fiyat ve günlük hacim artışı kaydedildi.

TRON ekosistemi meme coin artışından faydalandı

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Piyasa değeri en yüksek 100 meme coin’in büyük çoğunluğu Ethereum ve Solana’da bulunuyor.

Ancak kripto para platformu Messari’nin son raporu, meme coin’lerin son çeyrekte TRON (TRX) fiyatının artışında ne kadar önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

Messari , X’te yaptığı paylaşımda, TRON’un yeni meme coin lansman platformu SunPump’ın bu büyümeyi ateşlediğini belirtti. Bu büyüme, TRON’un merkezi olmayan finans (DeFi) metriklerine yansıdı ve buna, 3. çeyrek gelirinde %29’luk artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması da dahildi.

Sundog (SUNDOG) gibi Tron tabanlı meme coin’ler geride kalıyor.

Ancak zincir üstü metrikler, son çeyrekte TRON’un merkezi olmayan borsa (DEX) hacminin çeyrek bazında %150 artışa ulaştığını gösteriyor.

Platformun toplam kilitli değeri %4’lük bir artışla 8,09 milyar dolara ulaştı.