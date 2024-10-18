TSMC’nin pazar payını almak ne kadar zor? Samsung zor yoldan öğreniyor

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Samsung Electronics, şirketin üretim sorunlarını açığa çıkaran bir hamleyle, ASML Holdings’ten Teksas’taki yeni fabrikasına yönelik ekipmanların sevkiyatının ertelenmesini istedi.

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Şirket, fabrikanın işletilmesini değerli kılacak proje için henüz yeterli sayıda müşteri edinemedi.

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Şirket, 17 milyar dolar harcayarak inşa ettiği fabrikasına müşteri arıyor.

Şirket, tesisle ilgili masrafları yönetmek için personelin bir kısmını memleketine gönderdi.

Ürünlerine müşteri bulamazsa, şirketin mali sağlığı açısından ciddi bir risk oluşabilir.

Taylor City Fabrikası neden önemli?

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Samsung’un Başkanı Jay Y. Lee, şirketinin sadece bir bellek çipi üreticisi olmaktan çıkıp tam teşekküllü bir çip üreticisi haline gelmesini istiyor.

Çip üretim endüstrisine şu anda Tayvan Yarıiletken Üretim Şirketi (TSMC) hakimdir.

Samsung’un bir diğer rakibi SK Hynix de şu anda yapay zeka çiplerinin üretimini artırıyor.

Bu durum Samsung’u zor bir durumda bırakıyor ve rakiplerinin yeni ortaya çıkan teknolojilere hakim olma yolunda ilerlemesiyle geride kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Bu haftanın başlarında, çip üreticisi ASML’nin düşük yapay zeka dışı talebi gerekçe göstererek rehberliğini düşürmesinin ardından şirketin hisseleri düştü.

Ayrıca bazı fabrikaların gecikme yaşaması nedeniyle gelirlerinde bir miktar gecikme beklendiğini de belirtti.

Bu fabrikalardan birinin Samsung’un Taylor şehrindeki tesisi olduğu anlaşılıyor.

Sektör, fabrikanın 2026’ya kadar ertelenmesini bekliyor.

Ancak Samsung büyük hacimli müşteriler getiremezse, varlık değer düşüklüğü olasılığı göz ardı edilemez.

Samsung ise bu gelişmeleri yalanlayarak, personelin dönüşünün rutin bir rotasyon olduğunu söyledi.

TSMC’yi yakalamak ne kadar zor?

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Tayvan gibi küçük bir ülkenin yapay zeka devriminin merkezi olacağını hayal etmek zor.

Ancak benzersiz ve güvenilir teknolojisi sayesinde herkes şirketle çalışmak istiyor.

Bu aşırı güven, siyasi çevrelerde de hararetle tartışılan bir konu haline geldi. ABD ve Çin gibi ülkeler, kendileri için hayati önem taşıyan savunma ekipmanları üretmesi için TSMC’ye güveniyor.

Her iki ülke de şu ana kadar alternatif bulamadı ve Samsung’un gelişimi bunun nedenini gösteriyor.

Samsung’un sözleşmeli üretimdeki pazar payı son 5 yılda yüzde 19’dan yüzde 11’e geriledi.

Bu arada, TSMC artık pazar payının %62’sini kontrol ediyor. Bu genişleyen açığı kapatmak zor ve bunu deneyen herkes acı gerçeği öğreniyor.

Intel de işini çeşitlendirmek amacıyla sözleşmeli üretim sektörüne giren bir diğer şirket.

ABD hükümeti de bu hamleyi memnuniyetle karşıladı ve yabancı şirketlere olan bağımlılığı azaltmak amacıyla ABD’deki fabrikalarına fon sağladı.

Ancak Intel’in hikayesi zaten herkes tarafından biliniyor. Şirket, genişlemelerinin ağırlığı altında çöküyor.

Samsung, Kore’deki dökümhane hatlarına daha fazla yatırım yapmayı erteledi. 3nm çip üretimi de düşük verim sorunlarıyla karşı karşıya, bu da diğer çip üreticilerinin geçmişte karşılaştığı bir başka sorun.

Diğer şirketler TSMC’nin gizli bileşenini öğrenene kadar, çip üreticisinin pazar payını elinden almak zor olacak.