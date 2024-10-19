Soho House 30 Yaşında: Yıllık yaklaşık 3.000 sterlinlik kulüp havalılığı paraya çevirebilir mi?

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Londra’da Greek Street’te bulunan ve artık küresel bir olgu haline gelen misafirperverliğin doğum yeri olan Soho House’a adım attığımda havadaki yenilikle yaratıcı enerjinin karışımını hissetmemek elde değildi.

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Londra’nın hareketli Soho bölgesinin kalbinde yer alan Greek Street şubesi, yaklaşık otuz yıllık geçmişini yansıtan bir çekiciliğe sahip.

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Gürcü tarzı bir şehir evinde yer alan bu tesis, dönem özelliklerini çağdaş tasarımla harmanlayarak hem zamansız hem de güncel bir atmosfer yaratıyor.

Ancak cilalı yüzeyin ve hareketli atmosferin altında, 2024 yılında Soho House, sadece sürekli zarar eden bir işletmeden daha fazlası olabileceğini kanıtlamak için artan bir baskıyla karşı karşıya.

Şirket, 2021 yılında halka açıldıktan sonra, yatırımcıları, üst düzey özel üyelik kulüplerinden oluşan iş modelinin sürdürülebilir kârlara dönüşebileceğine ikna etmekte zorlandı.

Soho House, 30. faaliyet yılına girerken kendini bir dönüm noktasında buluyor.

‘Her Ev’ üyeliği için 2.950 £ ödeyerek, halka açık piyasaların talep ettiği büyüme ve finansal istikrarı sağlarken, havalı faktörünü ve ayrıcalıklı cazibesini koruyabilecek mi?

Soho House’un rakamları karmaşık bir tablo çiziyor

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Soho House, 2024’ün 2. çeyrek kazanç raporunda birkaç olumlu eğilime dikkat çekti.

Dünya genelindeki üye sayısı 204 bine yükselirken, potansiyel yeni üyelerin bekleme listesi ise 111 bine çıktı.

Üyelik gelirleri bir önceki yıla göre %16 arttı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü çeyrekte 26 milyon £’a yükseldi.

Ancak Soho House, dünya çapında yeni lokasyonlara açılmak için yoğun yatırımlar yapmaya devam ederken genel olarak zarar açıkladı.

Son dönemde şirketin São Paulo’daki ilk Güney Amerika şubesinin yanı sıra Mexico City ve Portland’daki yeni evler de açılışlar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki yıllarda planlanan geliştirme projeleri arasında Yeni Delhi, Güney Mumbai, Manchester, Milano, Madrid ve Tokyo gibi yerlerdeki lokasyonlar yer alıyor.

Bu agresif büyüme stratejisi, Soho House’un 2024 yılı başı itibarıyla 502 milyon sterlin borçla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Şirketin hisse senedi fiyatı, yatırımcıların şirketin karlılık yoluna ilişkin şüphelerini yansıtarak, 2021 halka arz seviyesinden yüzde 56’nın üzerinde düşüş gösterdi.

Şubat 2024’te, kısa vadeli satış yapan Glasshouse Research, Soho House’un mali durumu hakkında sert bir rapor yayınladı ve başarısız WeWork girişimiyle hiç de hoş olmayan karşılaştırmalar yaptı.

2022’nin sonlarında kurucu Nick Jones’tan görevi devralan CEO Andrew Carnie için, Soho House’un özenle geliştirilen markasını korurken bu finansal baskılarla başa çıkmak zorlu bir görev teşkil ediyor.

Carnie, şirketin istikrarlı karlılık elde etme çabalarına atıfta bulunarak yakın zamanda verdiği bir röportajda, “Bunun üç ila beş yıllık bir plan olduğunu biliyoruz” dedi.

Ancak bu süreç, yıllardır zarar eden yatırımcıların sabrını sınayabilir.

Zorlukların ortasında genişleme

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Şirketin hibrit iş modeli kendine özgü zorluklar ortaya koyuyor.

Üyelik ücretleri istikrarlı bir gelir kaynağı sağlasa da Soho House, tesisleri genelindeki restoran, bar, otel ve ortak çalışma alanlarını işletmenin operasyonel karmaşıklıkları ve yüksek sabit maliyetleriyle karşı karşıyadır.

Bu durum, onu abonelik esaslı bir işletmenin maruz kalmayacağı ekonomik zorluklara ve tüketici davranışlarındaki değişikliklere maruz bırakır.

Ayrıca Soho House’un agresif genişlemesi, gayrimenkul geliştirme ve yenilemelere büyük miktarda ön yatırım yapılmasını gerektirdi.

Yeni ev açılışları, olgunluğa ulaşmadan önceki ilk hazırlık döneminde genellikle zararlara yol açar.

Büyüme odaklı bu strateji, Soho House’un küresel bir marka haline gelmesine yardımcı oldu ancak bu, kısa vadeli kârlılık pahasına oldu.

Şirket ayrıca pandemi nedeniyle hızlanan iş ve sosyal düzendeki daha geniş çaplı değişimlerle de baş etmek zorunda kaldı.

Uzaktan çalışan insan sayısının artmasıyla birlikte, özel ortak çalışma alanlarının ve iş odaklı kulüp olanaklarının cazibesi bazı üyeler için azalmış olabilir.

Soho House, eğlence ve misafirperverlik hizmetlerini ön plana çıkararak bu değişime uyum sağladı; ancak bu geçiş zaman ve yatırım gerektiriyor.

Soho House dördüncü on yılına girerken pek çok zorlukla karşı karşıya.

Yeni rakipleri geride bırakıp karlılığı yakalamak ve havalı görünümünü korumak, usta bir yönetim ve sürekli inovasyon gerektirecektir.

Şirketin kalıcı cazibesi ve küresel ölçeği, üzerine inşa edilebilecek güçlü bir temel sağlıyor, ancak Carnie ve ekibinin Soho House’un sadece sürekli zarar eden bir işletmeden daha fazlası olabileceğini kanıtlaması için zaman daralıyor.