Yakında kazanç açıklayacak olan bu iki hisse senedi genellikle beklentilerin üzerinde performans gösteriyor: Satın almalı mısınız?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Bir hisse senedine, şirketin çeyreklik mali sonuçlarının açıklanmasından hemen önce yatırım yapmak riskli bir bahis olabilir.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Ancak beklentileri aşma geçmişi olan şirketleri tespit ettiğinizde dinamikler değişiyor.

Advertisement

Risk iştahı yeterli olanlar için bu tür yatırımlar birkaç gün içinde sağlıklı getiriler sağlayabilir.

Önümüzdeki hafta kazançlarını duyurması beklenen ve her ikisi de beklentileri sürekli aşmalarıyla bilinen iki şirket şöyle:

ServiceNow Inc (NYSE: ŞİMDİ)

Copy link to section

Bespoke Investment Group’un verilerine göre ServiceNow, mali açıklamaların ardından hisse senedi fiyatının genellikle yaklaşık %3,5 oranında artmasıyla, çeyreklik kazanç beklentilerini yaklaşık %90 oranında aşma geçmişine sahip.

Bulut bilişim şirketi, üçüncü çeyrek sonuçlarını 23 Ekim’de açıklayacak.

Analistler, şirketin 2,74 milyar dolarlık gelire karşılık hisse başına 3,46 dolarlık kazanç öngördüğünü, bunun da bir önceki yıla göre sırasıyla %18,5 ve %19,8’lik artış anlamına geldiğini belirtti.

Wells Fargo analisti Michael Turrin, NOW’un kazanç raporu öncesinde hisse senedine olumlu bakıyor.

Aşırı kilo notu, 1.025 dolarlık fiyat hedefiyle birleştiğinde, mevcut fiyattan yaklaşık %12’lik bir artış potansiyeli olduğunu gösteriyor.

“Güçlü platform konumlandırması, dengeli büyüme profilleri ve kanıtlanmış geçmişe sahip yönetim ekiplerine sahip en yüksek kaliteli işletmelere odaklanmaya devam ediyoruz. NOW üç kriteri de karşılıyor,” dedi geçen hafta bir araştırma notunda.

Turrin ayrıca ServiceNow hissesinin yakın zamanda Xanadu’nun piyasaya sürülmesinin ardından yapay zekanın sağladığı olumlu destekten faydalanmaya hazır olduğunu belirtti.

Monolitik Güç Sistemleri A.Ş. (NASDAQ: MPWR)

Copy link to section

Monolithic Power Systems, yaklaşan kazanç açıklaması öncesinde değerlendirilmeye değer bir diğer hisse senedidir; zira beklentilerin yaklaşık %88’ini aşma geçmişine sahiptir.

Bespoke verilerine göre, yarı iletken hisseleri kazanç günlerinde genellikle ortalama %2,5’in üzerinde bir artış görüyor.

MPWR’nin üçüncü mali çeyreğinde hisse başına 3,04 dolar kazanacağı tahmin ediliyor. Bu, geçen yılın aynı çeyreğindeki hisse başına 2,49 dolara göre %22,1’lik bir artış anlamına geliyor.

Oppenheimer analisti Rick Schafer, yapay zeka güç çözümlerine yönelik devam eden talebin önemli ölçüde fayda sağlama potansiyeline işaret ederek yakın zamanda Monolithic Power’ı en iyi yarı iletken tercihleri listesine ekledi.

“Grup için büyük ölçüde ikili bir yapı var. Önde gelen yapay zekaya maruz kalan şirketlerin yukarı yönlü sonuçlar ve görünümler sunması muhtemelken, diğerlerinin çoğu da aşağı yukarı aynı doğrultuda olacak ve bu da zayıf yapay zeka dışı talep eğilimlerini yansıtacak.” dedi.

Ayrıca, Monolithic Power Systems hisseleri şu anda %0,55 oranında temettü getirisi sunuyor ve bu da onu portföyünüze eklemeyi düşünmeniz için bir başka önemli neden daha sağlıyor.

MPWR’nin son 10 yılda 1.000 dolarlık yatırımı yaklaşık 24.000 dolara dönüştürdüğü dikkat çekiyor.