Balinalar Notcoin (NOT) alışveriş çılgınlığına kapıldı, altcoin piyasası %400 büyüme hedefliyor

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Notcoin (NOT), büyük ölçekli kripto para yatırımcılarından büyük ilgi görüyor. IntoTheBlock verileri, balinaların geçen ay Telegram tabanlı token’ı giderek daha fazla biriktirdiğini ve geçen haftaki aktivitelerini büyüttüğünü gösteriyor.

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Source – IntoTheBlock

Altcoin bu iyimserliği, sırasıyla geçen ay ve haftada %10 ve %3 artışla yükselen fiyatlarla yansıttı. Notcoin’in toparlanması, Hamster Kombat’ın hayal kırıklıklarının ardından cazibesini kaybeden Telegram projeleri için iyimserliği yeniledi.

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Ayrıca, piyasadaki genel canlanma, yatırımcıların büyük toparlanma umutlarını artırdı ve Notcoin gibi varlıklardaki balina aktivitesinin iyileşmesini açıkladı.

Altcoin piyasası sağlam yükselişlere hazırlanıyor

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Kripto alanı konsolidasyon eğilimleri gösteriyor, çoğu dijital token daha düşük oynaklık gösteriyor. Yine de bu, çok beklenen altcoin sezonunun başlangıcı olabilir.

Ünlü kripto analisti World of Charts, altcoinler için ilginç gelişmeler ortaya koydu. Altcoin piyasa kapitalizasyonu grafiğinin, %300 – %400’lük bir artışı tetikleyebilecek bir alçalan kama örüntüsü gösterdiğini vurguladı.

Boğa piyasası kurulumu, önümüzdeki seanslarda alternatif kripto paralar için potansiyel fiyat artışlarına işaret ediyor.

Piyasa analistin tahminini takip ediyor gibi görünüyor. Altcoin piyasa değeri, basın saatinde desenin üst sınırını aşarak altcoinler için yakın zamanda gerçekleşecek yükselişleri doğruladı.

Böylesine çarpıcı bir büyüme, altcoin’ler için güçlü toparlanmalar anlamına gelir ve balina eğilimleri, altcoin sezonunda kayda değer yükseliş trendlerine hazır token’lar arasında yer almıyor.

Performans değil – hızlı kazanımlar ve ardından gelen düşüş

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Notcoin, Mayıs 2024 ortasındaki işlem başlangıcından sonraki bir ay içinde %2.800’den fazla kazanarak altcoin alanını kasıp kavurdu. Lansmanından hemen sonra NOT geri alımına katılan 35 milyondan fazla kişiyle devasa kullanıcı tabanı, dikkate değer büyümeyi hızlandırdı.

Bu tür duygular, ayılar ortaya çıkmadan önce token’ın piyasa değerini 2,56 milyar dolara çıkardı. Metrik, Haziran 2024 zirvelerinden önemli düşüşleri yansıtarak 828.461.562,54 dolarda duruyor.

Source – Coinmarketcap

Ayrıca, NOT fiyatı basın saati itibarıyla 0,0293 dolarlık ATH’lere fırladı ve ardından 0,0081 dolarlık değerlere düştü; bu tüm zamanların en yüksek seviyesinden %45 düşüş anlamına geliyor.

Bununla birlikte, mevcut görünüm geri çekilmenin sağlam bir dip sağlayabileceğini gösteriyor. Balina yatırımcılarının artan ilgisi, yaklaşan altcoin sezonu ve Notcoin’in son fiyat performansı kullanıcı iyimserliğini ve yaklaşan rallileri gösteriyor.

Coin, 0,0069$’a yakın destek seviyesini birkaç kez yeniden test ettikten sonra son yükselişini başlattı. Mevcut ivme, fiyatları 0,0106$ direncinin ötesine gönderebilir.

Notcoin güncel fiyatı

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Bu yayın sırasında oyun içi token, günlük grafiğinde %1,78’lik bir düşüşün ardından 0,0081 dolardan el değiştirdi.

Source – Coinmarketcap

Bununla birlikte piyasa görünümü, NOT’un düşüşünün düşüş alıcıları için kazançlı bir para kazanma fırsatı sunabileceğini gösteriyor.

Notcoin, genel piyasa duyarlılığının artmasıyla hızlı bir toparlanma hedefliyor.

Alıcıların yeniden canlanmasıyla birlikte 0,0106 dolar seviyesindeki engel seviyesinin üzerine çıkılacak; bu da mevcut fiyatlara göre %30’dan fazla bir artış anlamına geliyor.

Ayrıca, beklenen %400’lük altcoin piyasası büyümesinin taklit edilmesi, NOT fiyatlarını görünüşte ulaşılması imkansız olan 4,05$’lık zirvelere gönderecektir.