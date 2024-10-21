Celestia dolaşımdaki arzın %80’inden fazlasını on gün içinde serbest bırakacak: TIA fiyatının bundan sonraki seyri ne olacak?

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Celestia (TIA) Pazartesi günü yükseliş eğilimi gösterdi, Bitcoin’in 70.000 dolar sınırına yaklaşmasıyla birlikte son bir günde %4 yükseldi ve şu anda 69.020 dolardan el değiştiriyor.

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Bu arada ekosistemdeki gelişmeler, TIA’nın uzun zamandır beklenen “Uptoekim” rallisinden yararlanamayacağını gösteriyor.

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Kripto projesi, Celestia’nın dolaşımdaki arzının %80,23’ünün (token’ın mevcut fiyatına göre yaklaşık 1,06 milyar dolar değerinde) kilidini 30 Ekim’de açacak.

Source – Tokenomist

Bu büyük çaplı satış dalgası, TIA fiyatlarının düşmesine yol açabilecek artan satış ivmesi endişelerini tetikledi.

Büyük token çıkışı yaklaşırken Celestia’nın yükseliş trendi tehdit altında

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Blockchain projesi, on günden kısa bir sürede 175 milyondan fazla token’ın kilidini açmaya hazırlanıyor.

Bu durum, önümüzdeki seanslarda önemli bir oynaklık yaşanmaya hazır olan yerel kripto parası TIA’ya dikkati çekti.

Chaikin Para Akışı Göstergesi, potansiyel fiyat düşüşünü destekleyerek 5 dolar seviyesinin altına düşüş sinyali veriyor.

CMF, bir kripto varlığa giren ve çıkan nakit akışını izler. Pozitif bir rakam yukarı yönlü bir duruşu gösterirken, negatif değerler ayı hakimiyetini gösterir.

TIA’nın CMF’si geçen ay düşüş yaşadı; 23 Eylül’deki 0,23 seviyesinden 9 Ekim’de -0,18’e geriledi ve ardından baskı zamanı seviyeleri olan 0,01’e geriledi.

Bu durum Celestia ekosistemine akan nakit akışının azaldığını gösteriyor.

Source – TradingView

Bu arada, yaklaşan token kilidini açma işlemi, daha fazla oyuncunun artan satış baskısından kaçmak için çekilmesiyle birlikte aşağı yönlü yeniden başlamaları tetikleyebilir.

Ayrıca altcoin, potansiyel trend dönüşlerine işaret eden bir desen olan baş-omuz formasyonu oluşturdu.

Önemli düşüşler genellikle token’ın fiyatı kurulumun boyun çizgisinin altına düştüğünde ortaya çıkar. Böyle bir hareket TIA’yı 4,73$ boyun çizgisinin altına düşürür.

Altcoin, mevcut 6,04 dolarlık fiyatından %56’lık bir düşüş yaşayabilir ve TIA’yı 3,87 dolarlık düşük seviyeye doğru götürebilir.

Celestia’nın mevcut fiyat görünümü

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TIA, günlük grafiğinde %4 kazandıktan sonra 6,04 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmindeki %80’lik artış, yükseliş hakimiyetini ve yükselişin devam ettiğini gösterirken, yaklaşan 1,04 milyar dolarlık token kilidini açma, yükseliş partisini erteleyebilir.

Source – Coinmarketcap

Arzın artması satış faaliyetlerini teşvik ettikçe, büyük token kilidini açma etkinliğine yakın günlerde ayılar ortaya çıkabilir.

Meraklılar, desenin boyun çizgisini 4,73 dolar civarında izlemeli. Bu bariyerdeki zayıflığın devam etmesi, Celestia’nın mevcut değerini %56 oranında düşürerek 3,87 dolarlık fiyat etiketini gerektirecektir.

Ancak 4,73$’ın üzerindeki istikrar, yükseliş aktivitesini teşvik edebilir. Bu, TIA’nın potansiyel bir satın alma baskısı onu 10,40$’a itmeden önce 7,30$’a tırmanmasını sağlayabilir.

Meraklılar muhtemelen yaklaşan token lansmanının, çok beklenen Ekim rallileri sırasında ve sonrasında TIA’nın performansını nasıl etkileyeceğini izleyecekler.