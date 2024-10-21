Ekim ayında Hindistan borsasında rekor seviyede 10 milyar dolarlık yabancı sermaye çıkışı yaşandı: Suç Çin mi?

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Yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımın çekilmesiyle Ekim ayı, Hindistan borsasından çekilen Yabancı Kurumsal Yatırımcılar (FII) açısından kayıtlara geçen en kötü ay oldu.

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Çıkış, Mart 2020’deki COVID-19 piyasa çöküşü sırasında görülen 7,9 milyar dolarlık önceki zirveyi aştı ve küresel yatırımcı duygusunun Çin’e yönelik değişimi ve Hindistan hisselerindeki aşırı değerlenme endişeleri de dahil olmak üzere bir dizi faktörün birleşimine bağlandı.

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Ancak satışlara rağmen Nifty bu ay sadece %4 düştü, bu düşüş Mart 2020 çöküşü sırasında yaşanan %23’lük düşüşten önemli ölçüde daha azdı. O dönemde iç piyasa, Ekim ayında şu ana kadar 74.200 crore rupiden fazla yatırım yapan Yerli Kurumsal Yatırımcıların da yardımıyla karışıklık içindeydi.

2020 piyasa çöküşünde olduğu gibi, öncelikle yatırım fonlarından oluşan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (YKY), YKY’lerin yoğun satışlarına karşı bir denge unsuru olarak hareket etti.

Bu, 2024 yılında DII’lerin Hindistan pazarına 4 lakh crore rupi tutarında rekor yatırımlar yaptığı daha geniş bir eğilimi takip ediyor.

Önceki piyasa düşüşlerinin aksine, bireysel yatırımcılar direnç göstererek, yabancı fonların çıkışına rağmen panik satış yapmaktan kaçındı.

‘Çin’i al, Hindistan’ı sat’ ticareti FII güvenini artırıyor…

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Ekim ayındaki FII çıkışının ana itici güçlerinden biri de artan “Çin Al, Hindistan Sat” ticaretidir.

Yatırımcılar Çin’in ekonomik görünümüne ilişkin giderek daha iyimser hale geliyor. Hang Seng Endeksi son bir ayda %14, Şanghay Bileşik Endeksi ise %22 arttı.

Bu durum, Hindistan’ın piyasa değerlemeleri ve kurumsal kazanç performansına ilişkin endişeleri yansıtan Nifty’deki %4’lük düşüşle tezat oluşturuyor.

Macquarie stratejisti Viktor Shvets, “Yatırımcılar Çin’in nihayetinde sadece ’24 büyümesini desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda ’25-26’ya kadar uzanacak anlamlı teşviklere girişeceğini bekliyor” dedi.

Yatırımcıların Çin hükümetinin artık ekonomiye odaklandığını ve siyasi ve jeopolitik konuları önemsemediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

…ancak ekonomistler Çin’in uzun vadeli yatırımcılar için değil, tüccarlar için iyi olduğunu söylüyor

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Ancak yatırım topluluğu Çin’in toparlanmasının sürdürülebilir olup olmadığı konusunda bölünmüş durumda. Ünlü ekonomist ve yatırım stratejisti Ed Yardeni, “Çin’i satın al, Hindistan’ı sat” ticareti konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Yardeni, Invezz’e şunları söyledi:

Hindistan’ı satıp Çin’i satın almanızı önermem, tabii ki bu iyi bir ticaret olmayabilir, ancak uzun vadede iyi bir yatırım değil. Ve Hindistan’da muazzam bir boğa piyasası oldu, bu yüzden kesinlikle ucuz değil. Ancak Hindistan’a yatırım yapmaya devam ederdim.

Benzer şekilde, yakın zamanda Çin’e olan ağırlığını Hindistan aleyhine artıran Jefferies’den Chris Wood, küresel fon yöneticileri arasında taktiksel değişimlere yönelik artan bir duyguyu yansıtıyor.

Bazı yatırımcılar teşvik beklentisiyle Çin piyasalarında dip avcılığı yaparken, diğerleri bu hareketi yapısal bir dönüşümün işareti olmaktan ziyade geçici bir işlem olarak görüyor.

Macquarie ise bunun uzun vadeli bir yatırım stratejisinden ziyade bir ticaret fırsatı olduğu konusunda uyardı.

Şirket geçen hafta yayınladığı bir raporda, “Yapısal sorunlar daha da kötüleşirken, daha fazla duyurunun Çin hisselerini yukarı çekmesi oldukça olası. Ancak, bu çoğunlukla bir yatırım çağrısı değil, bir ticaret çağrısı ve bu da Hindistan’ı hâlâ büyük ölçüde destekliyor” dedi.

Hindistan’da aşırı değerleme endişeleri artıyor

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Yabancı yatırımcıların satışları sadece Çin ile ilgili değil. Uzun bir boğa koşusunun ardından yükselen Hindistan’ın piyasa değerlemelerine ilişkin endişeler yatırımcı güvenini etkiliyor.

Analistler, Hindistan piyasalarının tarihi düzeyde yüksek değerlemelerden işlem gördüğü ve mevcut ekonomik tablo göz önüne alındığında bunun aşırı iyimser göründüğü konusunda uyarıyor.

Yavaşlayan büyüme, devam eden enflasyon, yüksek vergiler ve yüksek faiz oranları gibi faktörler bu değerlemelerin sürdürülebilirliği konusunda şüpheler doğurdu.

Piyasanın deneyimli isimlerinden Ajay Bagga, böyle bir ortamda yatırımcıların kazanç kaybı toleransının çok düşük olduğunu belirtti.

“Piyasalar bu kadar yüksek seviyelerdeyken, kazançların açıklanmamasına ve kötü haberlere karşı çok az tolerans var” diyen Trump, şu anda 103’ün üzerinde olan yükselen dolar endeksinin Hindistan gibi gelişmekte olan piyasalara daha fazla baskı uyguladığını sözlerine ekledi.

Zayıf şirket kazançları ve makroekonomik zorluklar

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Hindistan’daki şirketlerin son çeyrekteki kazançlarının çeşitli sektörlerde zayıf seyretmesi, yabancı yatırımcıların endişelerini artırıyor.

WealthMills Securities Hisse Senedi Stratejisi Direktörü Kranthi Bathini, spekülatif sermayenin Hindistan’a aktığını ve yabancı yatırımcıların Eylül ayına kadar net alıcı olarak kaldığını belirtti.

Ancak o zamandan bu yana anlatı değişti ve yatırımcılar artık daha cazip kısa ve orta vadeli değerlemeler sunan Çin piyasalarına yöneliyor.

Growth Investing’in Küçük Vaka Yöneticisi ve Kurucusu Narender Singh, “ABD’de seçimler yaklaşırken, Çin ile ticaret savaşının daha agresif hale geleceği ve iktidara kim gelirse gelsin aynı faktörlerin geçerli olmaya devam edeceği düşünülüyor” dedi.