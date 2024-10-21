İsveç göçmenlerin ülkeden ayrılmasını sağlamak için büyük paralar teklif ediyor: İşte ne kadar ve neden?

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İsveç, ülkeyi gönüllü olarak terk eden göçmenlere yönelik ödemeleri artıran ve teşvikleri 2026 yılına kadar önemli ölçüde artıran yeni bir politika uygulamaya hazırlanıyor.

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Plana göre, şu anda 40 bin İsveç kronu ile sınırlı olan ödeme, 350 bin krona kadar çıkarılacak.

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Eylül 2024’te duyurulan politika değişikliği, hükümetin göç çerçevesini yeniden şekillendirme hedefiyle örtüşüyor.

Göç karşıtı İsveç Demokratları tarafından desteklenen girişim, göç seviyelerini yönetme, toplumsal baskıyı azaltma ve entegrasyonu teşvik etme yönündeki daha geniş kapsamlı çabanın bir parçası.

Geri dönüş göçünü teşvik etmek için ödemelerde artış

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İsveç’in, ülkelerine dönmeyi tercih eden göçmenlere yönelik mevcut teşvikleri oldukça mütevazı olup, yetişkin başına 10.000 kron, çocuk başına ise 5.000 kron olmak üzere, 40.000 kronluk bir aile sınırına tabi tutuluyor.

Yapılacak değişikliklerle önemli bir artış sağlanacak ve ödemeler 2026 yılına kadar 350 bin krona kadar ulaşacak.

Bu düzenlemenin amacı gönüllü geri dönüşleri teşvik etmek, sosyal hizmetler üzerindeki baskıyı azaltmak ve sürdürülebilir bir göç sistemi oluşturmaktır.

Bu politika, düşük vasıflı iş gücü için daha sıkı giriş şartları içeren daha geniş bir değişimin parçası.

Diğer Avrupa ülkelerinin geri dönüş teşvikleri karşılaştırıldığında

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Gönüllü geri dönüş göçüne mali teşvikler sunan tek ülke İsveç değil.

Kişi başı 15.000 doların üzerinde ödemeyle Danimarka başı çekerken, Norveç yaklaşık 1.400 dolar, Fransa ise yaklaşık 2.800 dolar veriyor. Almanya’nın teşviki ise yaklaşık 2.000 dolar.

Bu önlemler, Avrupa ülkelerinin geri dönmeyi tercih eden göçmenlere finansal destek sağlayarak, onların kendi ülkelerine yerleşmelerine yardımcı olduğu bölgesel bir eğilimi yansıtıyor.

İsveç, geri ödemeleri artırmanın yanı sıra düşük vasıflı işçiler için çalışma izni kriterlerini de sıkılaştırmayı planlıyor.

Haziran 2025’e kadar göçmenlerin çalışma izni alabilmeleri için ortalama İsveç maaşının en az %80’ini (35.600 kron (yaklaşık 3.455 $)) kazanmaları gerekecek.

Yeni yasa, vasıflı işgücüne öncelik vermeyi ve fırsatları daha düşük ücretli işler için ev işçilerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Ev bakımı gibi belirli meslekler, kritik hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak için bu kuraldan muaf tutulacak.

Yüksek vasıflı göçmenleri çekmek

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Düşük vasıflı işçilere yönelik kısıtlamalara rağmen İsveç, yüksek vasıflı göçmenlere olan ilgisini artırıyor.

AB’nin yeni Mavi Kart Direktifini benimseme önerisi, maaş eşiklerini düşürerek ve uygunluk kriterlerini genişleterek en iyi yetenekleri çekmeyi amaçlıyor. Bu değişikliğin 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hükümetin stratejisi, ileri sektörlerdeki işverenlerin ihtiyaç duydukları vasıflı iş gücüne ulaşmalarını sağlayarak İsveç’in rekabet gücünü artırmaktır.

Önceki on yıllara göre bir değişiklikle İsveç, 50 yılı aşkın bir aradan sonra ilk kez net göç yaşıyor.

Ocak-Mayıs 2024 arasında, daha sıkı göç politikaları ve daha az sığınmacı başvurusu nedeniyle İsveç’i terk eden kişi sayısı gelenlerden 5.700 daha fazla oldu.

İsveç Adalet Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılında sığınmacı sayısının 1997’den bu yana en düşük seviyeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Bu eğilim, entegrasyon çabalarını dengelemeyi ve sosyal dışlanmayı azaltmayı amaçlayan sürdürülebilir göç politikalarına doğru daha geniş bir yönelimi yansıtıyor.

Ayrılmalarda artışta Hintliler başı çekiyor

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İsveç’in göç modellerinde dikkat çeken bir eğilim, Hint vatandaşlarının ülkelerine geri dönmelerindeki artıştır.

2024’ün ilk yarısında 2.837 Hintli İsveç’i terk etti, bu sayı 2023’ün aynı dönemine kıyasla %171’lik bir artışı temsil ediyor.

Buna rağmen Hintliler, bu yıl İsveç’e gelen göçmen grupları arasında Ukraynalılardan sonra ikinci sırada yer alarak, en büyük ikinci grup olmaya devam ediyor.

Hindistan’dan gelenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 3.681’den 2.461’e düştü. Bu, yıllardır süren istikrarlı büyümenin ardından bir değişime işaret ediyor.

İsveç’in göçe yönelik baskısı sonuç veriyor

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İsveç’in göç konusundaki katı tutumu, yeni gelenlerin sayısında önemli bir düşüşe, göçün ise artmasına yol açtı.

İsveç Göç Ajansı, önümüzdeki yıllarda sığınma başvurularında azalma ve göçün artmaya devam edeceğini öngörüyor.

2024 yılı başında göç, bir önceki yıla göre %15 azalırken, göç ise %60 arttı.

Politika değişiklikleri, İsveç’in yıllardır süren yoğun göç dalgasının ardından göç konusunda daha kontrollü bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu kabul ettiği 2015 yılında başlayan değişimin ardından geldi.

İsveç’in “insani bir süper güç” olarak tarihi bir dönüşüme sahne oldu.

Ülkeye 2014 yılında 81.000’den fazla sığınmacı kabul edilirken, bu sayı 2015 yılında neredeyse iki katına çıktı.

Ülke, özellikle 2022’de Ilımlı Parti ve İsveç Demokratları’nın yükselişinin ardından daha kontrollü bir göçe doğru ilerledi.

Hükümetin son dönemdeki eylemleri, İsveç’in göç konusundaki yaklaşımında önemli bir değişimi temsil ediyor ve önceki insani hedefler yerine entegrasyonu ve ekonomik sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor.