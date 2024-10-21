UBS’nin %50 hissesini satmasıyla American Express, Swisscard’ın tek sahibi olacak

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UBS, geçen yıl satın aldığı Credit Suisse işinin bir kısmını, kredi kartı sağlayıcısı Swisscard’daki %50 hissesini satarak elden çıkarıyor.

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Swisscard’dan yapılan açıklamaya göre UBS, şirketteki yüzde 50 hissesini ortak girişim ortağı American Express’e devredecek.

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Finansal detaylar henüz açıklanmasa da, söz konusu işlem, UBS’nin 2023 yılında Credit Suisse’i acil olarak devralmasının ardından operasyonları düzene koymaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası.

Kart sahipleri için ne gibi değişiklikler var?

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American Express (Amex), UBS’nin yüzde 50 hissesini satın alarak Swisscard’ın tam mülkiyetini üstlenecek.

Bu geçişle Amex, İsviçre’de American Express, Mastercard ve Visa kartlarını ihraç etmeye devam edebilecek ve şirketin tek sahibi olacak.

Swisscard, mevcut kart sahiplerinin, üye işyerlerinin ve iş ortaklarının ani bir değişiklikle karşılaşmayacağının güvencesini verdi.

UBS’nin yeni operasyonel yapılanmasına uyum sağlamak amacıyla odağını değiştirmesiyle birlikte Credit Suisse kart sahipleri 2025 yılında UBS’nin platformuna taşınacak.

UBS, Swisscard’daki hissesini sattı

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UBS’nin Swisscard’daki %50 hissesinin satışı, Credit Suisse’in satın alınmasının ardından operasyonlarını optimize etme yönündeki devam eden çabalarının bir parçasıdır.

UBS, Swisscard aracılığıyla kredi kartı çıkarmanın artık operasyonel ve stratejik hedefleriyle uyuşmadığını vurguladı.

Bu değişiklik, UBS’nin Credit Suisse’in daha geniş iş modelini tamamlayan varlıklarını entegre etmeye odaklanmasını ve uzun vadeli planlarıyla uyuşmayan varlıkları elden çıkarmasını sağlayacak.

UBS, geçen yılki acil devralma sırasında satın alınan Credit Suisse işinin parçalarını seçici bir şekilde elden çıkarıyor. Haziran ayında UBS, Credit Suisse Securities’deki (Çin) hissesini sattı ve Temmuz ayında Credit Suisse’in sigorta bağlantılı bir yatırım kolunu satmak için bir anlaşmaya vardı.

Swisscard’ın %50 hissesinin satışı, UBS’nin yeni ve mevcut operasyonları arasında sinerji sağlamak amacıyla portföyünü iyileştirmesi doğrultusunda atılan bir diğer stratejik adımdır.

Credit Suisse kart sahipleri 2025 yılının ortalarına doğru UBS’nin kredi kartı platformuna geçiş yapacak. UBS, bu süreçte kart sahiplerinden herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmayacağını, yeni kart ihracıyla ilgili bilgilerin çok önceden kendilerine iletileceğini belirtti.

Banka, bu geçişin sorunsuz olacağını ve geçiş sırasında müşteriler için minimum kesinti olacağını vurguladı. Bu geçişin amacı, Credit Suisse’in kart işini UBS’nin altyapısına sorunsuz bir şekilde entegre etmektir.

Swisscard, operasyonlarını Amex mülkiyetinde sürdürecek

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Değişikliklere rağmen Swisscard, American Express, Mastercard ve Visa lisansları altında kartlar çıkararak İsviçre’deki faaliyetlerine devam edecek. Bu hamle, Swisscard’ın tek sahibi olarak American Express’in desteğinden yararlanırken mevcut iş ilişkilerini sürdürmesine olanak tanıyacak.

UBS ve American Express tarafından yapılan bu stratejik ayarlama, Swisscard’ın İsviçre pazarındaki operasyon ve hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor.