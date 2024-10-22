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GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC), onkologlar için tasarlanmış yeni yapay zeka araçlarını tanıttıktan sonra bugün ilgi odağı haline geldi.

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Tıbbi teknoloji şirketi, doktorların çoğu zaman bunaltıcı olan ve tükenmişliğe yol açan sağlık verilerini etkili bir şekilde elemelerine yardımcı olmayı amaçlayan CareIntellect adlı bir çözüm başlattı.

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Ancak Deutsche Bank şu anda GE Healthcare yerine GE Vernova Inc (NYSE:GEV) hisselerini öneriyor.

Analist Nicole DeBlase, hisse senetleri 2024’ün başından bu yana iki kattan fazla artmasına rağmen enerji ekipmanı üreticisi GE Vernova konusunda iyimser.

GE Vernova hissesi 354 dolara doğru gidiyor

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Nicole DeBlase, bugün yayınladığı araştırma notunda GE Vernova hissesi için “satın al” notu verdi ve %30’luk bir yükseliş potansiyeline işaret eden 354 dolarlık bir fiyat hedefi duyurdu.

New York’ta listelenen firmanın, “her şeyin elektriklendirilmesi, yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşması, karbonsuzlaştırma ve mevcut şebeke altyapısının eskimesi” nedeniyle artan elektrik tüketiminden dolayı elektrik üretim varlıklarına yatırımların akmaya devam etmesiyle fayda sağlamasını bekliyor.

Analist, GEV’in böyle bir zeminde sınıfının en iyi karlarını ve gelir artışını sunacağına ikna olmuş durumda. Deblase, pazartesi günkü araştırma notunda şirketin elektrifikasyon işinde özellikle olumlu bir gelir ve marj genişlemesi karışımından bahsetti.

Bununla birlikte, GE Vernova’nın yazının yazıldığı tarihte GEHC ile karşılaştırıldığında %0,13 getiriye sahip olmasına karşın şu anda temettü ödememesi nedeniyle GE Healthcare gelir yatırımcıları için daha uygun bir seçim olmaya devam ediyor.

GEV hisse senedi fiyatının yükselmesine başka ne yardımcı olabilir?

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GE Vernova’nın ayrıca Deutsche Bank’ın önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde fayda sağlayacağını söylediği yeterince büyük bir rüzgar türbini işi var. Rüzgar bugün dünya elektriğinin sadece %7,0’ını oluşturuyor ancak 2040 yılına kadar %25’e ulaşması bekleniyor.

Yatırım şirketi pazartesi günü GEV’e ilişkin iyimserliğinin bir kısmını, hızla büyüme hikayesi haline gelen gaz enerjisi segmentine bağladı.

Elektrik talebinin artmasıyla birlikte gaz türbini siparişleri de artıyor.

Analist Nicole DeBlase pazartesi günü müşterilerine verdiği demeçte, “GE Vernova, HDGT üretim kapasitesini 2026 yılına kadar yılda 55’ten 77-80 üniteye çıkarıyor” dedi.

Bunun sonunda servis siparişlerinde/birikmiş işlerde artışa yol açacağını umuyor.

GE Vernova hissesi için yükseliş çağrısı, üçüncü çeyrek için mali sonuçlarını bildirmesinin planlandığı tarihten sadece birkaç gün önce geldi. Şirketin gelirini %10 artırarak 8,92 milyar dolara çıkarması ve 3. çeyrekte 134,5 milyon dolar kazanması yönünde fikir birliği var.

GEV, Eylül ayında gelirinin 2024 yılında muhtemelen 35 milyar dolara yakın olacağını söyledi. Analistimiz Crispus Nyaga da GE Vernova hisselerinin uzun vadede yükselişte olacağını düşünüyor.