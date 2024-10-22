İngiltere’nin bütçesi ne zaman açıklanacak ve neler içerebilir?

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Maliye Bakanı Rachel Reeves, İşçi Partisi’nin 14 yıl aradan sonra ilk bütçesini 30 Ekim Çarşamba günü sunmaya hazırlanıyor.

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İngiltere saatiyle 12.30’da başlaması beklenen konuşma, özellikle muhalefet lideri Rishi Sunak tarafından yakından izlenecek ve hemen ardından bir açıklama yapılacak.

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Hazine, hükümetin mali kaynaklarında 40 milyar sterlinlik bir açık olduğunu belirterek, kemer sıkma politikalarına geri dönülmesini önlemek için zor kararlar alınması gerektiğinin sinyalini verdi.

Reeves’in İşçi Partisi’nin seçim vaatlerine sadık kalmaya çalışırken önemli miktarda fon toplayarak çeşitli vergi reformlarını araştırması bekleniyor.

Devlet maliyesinin dengelenmesi

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İngiltere Hazine Bakanlığı, hükümetin borçlanmasının geçen ay 16,6 milyar sterline yükseldiğini ve bunun Eylül ayında kaydedilen en yüksek üçüncü rakam olduğunu açıkladı.

Daha yüksek borç faiz ödemeleri ve kamu sektörü maaş ödülleri mali sıkıntıyı daha da ağırlaştırdı.

Reeves, İşçi Partisi’nin günlük harcamaları vergi gelirleriyle dengeleme yönündeki kendi koyduğu mali kuralı ihlal etmemek için 40 milyar sterlinlik açığı kapatmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya.

İşçi Partisi, “çalışan kesim” üzerindeki vergileri artırmama sözü verdi; özellikle çalışanlar için KDV, gelir vergisi veya Ulusal Sigorta’yı (NI) artırmama sözü verdi.

Ancak işletmeler bu kadar şanslı olmayabilir, zira masada birkaç potansiyel vergi artışı var.

Bütçede neler açıklanabilir?

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Ulusal Sigorta katkıları

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Önümüzdeki bütçede en çok dikkat çeken alanlardan biri de Milli Sigorta.

İşçi Partisi’nin seçim vaadi, çalışanlara yapılan NI ödemelerinde artış yapılmayacağını garantilerken, Reeves işveren katkılarında artış olasılığını dışlamadı.

Şu anda, işverenler çalışanların kazançları üzerinden %13,8 NI ödüyor. Şu anda işverenler için NI’dan muaf olan emeklilik katkı paylarında değişikliklerin değerlendirilebileceğine dair spekülasyonlar yaygın.

İşletmeler, işveren NI’larındaki herhangi bir artışın işe alımları ve iş yaratmayı olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundular, ancak hükümet seçim vaatlerini bozmadan gelir elde etme konusunda baskı altında.

Veraset vergisi

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Şu anda 325.000 £’un üzerindeki varlıklar için %40 olarak belirlenen Veraset Vergisi (IHT), giderek daha kazançlı bir gelir kaynağı haline geldi.

Nisan ayından bu yana IHT’den elde edilen gelir, geçen yılın aynı dönemine göre 400 milyon sterlin artarak 4,3 milyar sterline ulaştı.

Geçtiğimiz mali yılda IHT, hükümet kasasına yaklaşık 7,5 milyar sterlin katkıda bulundu.

Bütçede, ek kaynak yaratılmasını sağlayacak bir hamle olarak, IHT muafiyetlerinde değişiklik yapılması söz konusu olabilir.

Anketler, miras vergisi reformlarına kamuoyunda güçlü bir destek olduğunu gösteriyor; katılımcıların %60’ı kamu harcamalarındaki kesintilere kıyasla bu tür değişiklikleri destekliyor.

Reeves’in, kemer sıkma politikalarından kaçınarak mali hedeflere ulaşma stratejisinin bir parçası olarak IHT’ye öncelik vermesi bekleniyor.

Sermaye kazancı vergisi ve emlak piyasası

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Reform için bir diğer potansiyel alan ise ikinci ev veya yatırım gibi varlıkların satışından elde edilen kârdan alınan sermaye kazanç vergisi (CGT).

Yüksek gelir elde edenler için mevcut CGT oranları ek mülkler için %24 ve hisse senetleri gibi diğer varlıklar için %20’dir.

CGT oranlarında keskin bir artış olacağı yönünde spekülasyonlar yaşanırken, Başbakan Keir Starmer, yüzde 39’a çıkma olasılığını küçümsemiş gibi görünüyor.

Reeves’in, konut piyasası üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle, gayrimenkul satışlarında CGT’de değişiklik yapmaktan kaçınacağı belirtiliyor.

Emeklilik vergisi

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Özel emeklilik sektörü de ilgi odağı haline gelirken, Reeves uzun vadede milyarlarca dolar gelir elde edebilecek reformları değerlendiriyor.

Şu anda 55 yaş ve üzeri kişiler emeklilik birikimlerinin %25’ini, 268.275 sterline kadar, vergisiz çekebiliyorlar.

Mali Araştırmalar Enstitüsü’nün (IFS) tahminlerine göre, bu vergi indiriminin kesilmesiyle yıllık 5,5 milyar sterlin gelir elde edilebilir.

Ayrıca Reeves’in, vergi indiriminin gelir vergisi oranlarına dayandığı mevcut sistem yerine, emeklilik katkıları için sabit %30 oranında bir vergi indirimi oranını değerlendirdiği bildiriliyor.

Ancak kamu sektörü sendikalarının, böyle bir adımın son dönemdeki ücret artışlarının faydalarını zayıflatabileceği yönündeki uyarıları sonrasında Reeves’in bu tekliften uzak durması muhtemel.

Damga vergisi

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Belirli eşiklerin üzerindeki gayrimenkul alımlarında ödenen Damga Vergisi’nin başlangıç seviyesi 2022’de 250 bin sterline çıkarıldı.

İlk kez ev alacaklar için ise bu sınır 300 bin sterlinden 450 bin sterline çıkarıldı.

Ancak bu yüksek limitlerin 2025 Mart ayında sona ermesi planlanıyor ve İşçi Partisi uzatma taahhüdünde bulunmadı.

Damga vergisi reformu gündemde olabilir, ancak hükümetin kararında konut piyasasına olan etkisinin büyük etkisi olacak.

Yabancı vergi statüsü

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“Non-dom” terimi, vergi amaçları açısından kalıcı evi veya ikametgahı Birleşik Krallık dışında olan Birleşik Krallık sakinlerini tanımlar.

Sonuç olarak, başka yerlerde kazandıkları paradan İngiltere vergisi ödemezler. Dom olmayan statüsü, Reeves’in hedeflemesi beklenen bir diğer alandır.

Hükümetin bağımsız Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) daha önce, yerleşik olmayan vergi statüsünün kaldırılmasıyla yıllık 3,2 milyar sterlin gelir elde edilebileceğini tahmin etmişti; ancak varlıklı kişilerin ya İngiltere’yi terk etmesi ya da baskılardan kaçınmanın yollarını bulması nedeniyle bu rakam belirsizliğini koruyor.

Eleştirmenler, süper zenginlerin İngiltere’den kaçacağı yönündeki korkuların abartılı olduğunu ve daha sıkı kuralların, zengin kişileri yurt dışına göndermeden önemli gelirler sağlayabileceğini savunuyor.

Reeves, yerleşik olmayanlara yönelik mevcut baskı planlarını daha da sıkılaştırabilir, ancak hükümetteki bazı kişiler bu tür reformların umulan mali desteği sağlayamayacağından endişe ediyor.

Yakıt vergisi

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On yıldan fazla bir süredir dondurulmuş olan akaryakıt vergisi de tartışılıyor.

Hükümet, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan fiyatlar karşısında bir yardım paketi kapsamında 2022 yılında akaryakıt vergisini 5 peni düşürdü.

Ancak bazı otomotiv grupları, bu kesintinin tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını iddia ediyor.

Hükümetin ek gelir bulma baskısı altında olması nedeniyle, bu kesintinin geri alınması gündeme gelebilir; ancak bunun sürücüler ve işletmeler tarafından tepkiyle karşılanması muhtemel.