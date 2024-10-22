LUNC, Terra Luna Classic Topluluğu’nun ekosistem maliyetlerini düşürme yönünde oy kullanmasıyla sağlam çıkışlar hedefliyor

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Terra Luna Classic Topluluğu, 20 Ekim’de LUNC ekosistemi içinde sürdürülebilirliği artırmak ve teknik borcu azaltmak için bir teklif sundu.

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Öneri şimdiye kadar büyük bir destek gördü; katılımcıların %99’undan fazlası bu hareketi destekledi.

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Dikkatler, önümüzdeki seanslarda güçlü yukarı yönlü çıkışları hedefleyen yerel token’ın fiyat performansına çevrildi.

Terra Classic teknik borcu azaltacak

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Terra Classic topluluğu teknik borcu dengelemek ve sürdürülebilirliği artırmak için hayati bir teklifle ilerlerken LUNC yatırımcı radarında kalmaya devam ediyor. OrbitLabs, teklifi şu şekilde tanıttı:

Terra Classic kod tabanı şu anda benzersiz özelliklerini barındırabilmek için Cosmos modüllerinin çeşitli çatallı versiyonlarını kullanıyor. Bu çatallanmalar, kod tabanının giderek daha fazla üst akış modüllerinden ayrılmasına neden oldu ve bu da kod tabanının varlığını sürdürdüğü sürece bakım maliyetlerini artırdı.

Ekip, LUNC ekosisteminin etkinliğini artırmak için güncelliğini yitirmiş bileşenleri kaldırıp standart modülleri tanıtmayı öneriyor.

Önerinin, Terra Classic blok zincirinde karmaşıklığı artıran eski Cosmos modül sürümlerini ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Üstelik eski sürümler, kritik güvenlik güncellemelerini kaçırma olasılığını artırarak ekosistemi “Cosmos ekosisteminde halihazırda düzeltilmiş bilinen güvenlik açıklarına” karşı savunmasız hale getiriyordu.

OrbitLabs, sorunun çözülmemesi halinde bakım masraflarının artacağını, geliştirici faaliyetlerinin kısıtlanacağını ve güvenlik açıklarının artacağını vurguladı.

Ayrıca Terra Classic, Cosmos topluluğunun sunduğu yeni özelliklerden ve geliştirmelerden faydalanamayabilir ve bu durum LUNC’un kripto para piyasasındaki rekabet gücünü etkileyebilir.

Bu arada, teklif iki aşamadan oluşacak ve ilk etapta Cosmos SDK ve mutabakat motorunun modernizasyonuna odaklanılacak.

Bu sayede Terra Luna Classic, Cosmos ekosistemindeki en son yeniliklerden faydalanabilecek.

İkinci bölümde, mevcut akıllı sözleşmelerle uyumluluğun sağlanması ve taşınmalar sırasında yaşanan kesintilerin azaltılması amacıyla Wasmd sözleşme yapısının güncellenmesi yer alacak.

Topluluk öneriyi onaylarsa, birinci aşama yaklaşık sekiz hafta, ikinci aşama ise on hafta daha sürecek.

LUNC’un fiyat hareketi

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Altcoin, basın saati itibarıyla 0,00009290 dolardan işlem görüyordu ve kripto para sektöründe ayı piyasasının ortaya çıkmasıyla birlikte son bir günde %1,99 düşüş yaşadı.

LUNC, genel piyasa performansını yansıtırken önümüzdeki seanslarda sağlam bir çıkışa hazır durumda.

Altcoin, yanma oranının 726 milyona çıkmasıyla ivme kazanıyor.

Proje, bugün 15.014.150,70 token’ı imha etti; bunların 15.008.049,70’i vergi mekanizmalarıyla, 6.101’i ise doğrudan işlemler yoluyla yakıldı.

LunaMetrics istatistikleri, kripto paranın bir önceki hafta toplam arzdan 320.164.105 LUNC kaldırdığını gösteriyor.

Bu durum kıtlığın devam etmesine neden oluyor ve bu da sağlam bir büyüme için mükemmel bir reçete.

Mevcut ivme, LUNC’u 0,0001$ direncini aşarak 0,00012$ seviyesine götürebilir.

Devam eden token yakma işlemleri, boğa ekosistemi gelişmeleri arasındaki canlı topluluk ve yaklaşan boğa koşusu, Terra Classic’in fiyatını mevcut fiyatlardan %61’lik bir sıçramayla 0,00015 dolara çıkarabilir.