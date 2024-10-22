Rus ‘kripto kraliçesi’ Valeria Fedyakina, namıdiğer Bitmama, 23 milyon dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya

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“Bitmama” lakabıyla tanınan Rus sosyal medya fenomeni Valeria Fedyakina, çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla hukuki inceleme altında.

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Rus yetkililer, yasadışı kripto para faaliyetleri yoluyla 2,2 milyar rubleden (yaklaşık 23 milyon dolar) fazla zarara yol açtığını iddia ediyor.

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Fedyakina ve avukat ekibi, bu suçlamalara rağmen masumiyetini savunuyor ve suçlamaların asılsız olduğunu söylüyor.

Dava, önemli sayıda takipçisi olması ve uluslararası transferlerde Bitcoin gibi kripto para birimlerini kullandığı iddiaları nedeniyle büyük ilgi gördü ve kripto düzenlemelerinin karmaşıklığını ve düzenlenmemiş dijital finansın risklerini gözler önüne serdi.

Fedyakina’ya yöneltilen iddialar neler?

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Rusya Soruşturma Komitesi, Valeria Fedyakina’yı dijital varlıklar da dahil olmak üzere çeşitli para birimlerini kullanarak işlemleri kolaylaştırmak suretiyle büyük çaplı dolandırıcılık yapmakla suçluyor.

Komitenin soruşturmasına göre Fedyakina, lisanssız bir kripto para borsası hizmeti işletiyor ve müşterilerinin Moskova ile Dubai arasında para transferi yapmasına olanak sağlıyordu.

Bu faaliyetlerin geleneksel bankacılık kanallarını atlatarak yapıldığı iddia ediliyor ve bu durum yasadışı para transferleri konusunda endişelere yol açıyor.

Komitenin yasal belgelerinde dört önemli mağdurun adı geçiyor ancak bu kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Toplam zararın 2,2 milyar rubleyi aştığı tahmin ediliyor. Bu durum Rusya’daki kripto dolandırıcılığının boyutu hakkında soru işaretlerine yol açıyor.

Fedyakina kripto işini nasıl yürüttü?

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Fedyakina’nın, öncelikle sınır ötesi ödemeler için Bitcoin’i kullanarak, para transferi yapmak için tezgah üstü (OTC) kripto para işlemlerini kullandığı bildirildi.

Faaliyetleri arasında itibari para ile kripto para arasındaki dönüşümleri kolaylaştırmak ve işlemlerinde anonimlik arayan müşterilere hitap etmek yer alıyordu.

Medya raporları, kripto destekli bir yatırım programı aracılığıyla yüksek getiriler garantilediğini ve bunu Instagram gibi sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde tanıttığını iddia ediyor. Fedyakina’nın paylaşımları genellikle lüks bir yaşam tarzını sergiliyor ve potansiyel yatırımcıları hızlı kar vaatleriyle cezbediyor.

Komite, bu vaatlerin müşterileri aldatmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir planın parçası olduğunu ve önemli mali kayıplara yol açtığını iddia ediyor.

Fedyakina’nın avukatları, onun kaçma riski taşıdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunuyor.

BAE’deki oturma izninin bu yılın başlarında sona erdiğini ve bu nedenle Rusya’dan ayrılma planlarının azaldığını vurguluyorlar.

Ayrıca kadının Rus vatandaşı olduğu ve daha önce sabıka kaydı bulunmadığı vurgulanıyor.

Şu anda yeni doğan kızıyla birlikte gözaltı merkezinde tutuluyor.

Savunma, yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasını talep etti ancak Moskova Şehir Mahkemesi henüz itiraz hakkında karar vermedi.

Eski dost önemli tanık oldu

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Fedyakina’nın eski bir arkadaşının davada kilit tanık olarak ortaya çıktığı belirtiliyor.

Bu kişinin, Fedyakina’nın yatırım programını sosyal medyada tanıtmasına yardımcı olduğu ancak daha sonra kendisinin de yanıltıldığını iddia ettiği iddia edildi.

Bu gelişme, tanığın Fedyakina’nın faaliyetleri hakkında önemli bilgiler vermesiyle davaya yeni bir boyut kazandırdı.

Tanık, başlangıçta Fedyakina’nın girişimlerine inandıklarını ancak daha sonra yatırım planlarının sahte olduğunu anladıklarını iddia ediyor.

Savcıların bir aldatma örüntüsü ortaya çıkarmaya çalışması nedeniyle bu tanıklık, davanın sonucunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Medyada çıkan haberlerde Fedyakina’nın, müşterilerini petrol ihracatı projesi de dahil olmak üzere şüpheli projelere yatırım yapmaya ikna etmek için nüfuzunu kullanmış olabileceği öne sürüldü.

Rus bir medya kuruluşu, Fedyakina’nın büyük miktarda nakit kabul ettiğini ve bu nakit paraların daha sonra kripto para borsası hizmetleri aracılığıyla yurt dışına transfer edildiğini iddia etti.

Bu raporlar, Fedyakina’nın faaliyetlerinin tipik kripto para ticaretinin ötesine geçtiği iddiasını güçlendiriyor.

İddialar ayrıca, özellikle yüksek profilli sosyal medya pazarlamasıyla birleştiğinde düzenlenmemiş dijital finansal faaliyetlerin risklerini de vurguluyor.

Soruşturma artık tamamlandığına göre, bundan sonraki adım Fedyakina’nın dolandırıcılık iddialarına yanıt vereceği bir mahkeme duruşması olacak.

Temyiz tarihi henüz belirlenmedi ve Fedyakina tutuklu kalmaya devam ediyor.

Suçlu bulunması halinde, iddia edilen zararların boyutu göz önüne alındığında, önemli hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Dava, kripto paralarla ilgili dolandırıcılık konusundaki artan endişeleri ve hukuk sisteminin bu tür karmaşık sorunları ele alma becerisini yansıtarak medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.

Fedyakina’nın geleceği şimdilik Rus mahkemelerinin davayı görmeye hazırlanması nedeniyle belirsizliğini koruyor.