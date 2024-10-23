Deutsche Bank üçüncü çeyrek beklentileri aştı, peki bu yükselişin sebebi ne?

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Almanya’nın en büyük kredi kuruluşu Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte kâra geçti ve hissedarlara atfedilebilecek 1,461 milyar avro (1,58 milyar dolar) net gelir bildirdi.

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Bu rakam, LSEG tarafından ankete katılan analistlerin 1,047 milyar avroluk tahminini aşıyor.

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Bankanın 3. çeyrek performansı, iyileştirilmiş dava karşılıkları ve güçlü gelir akışı sayesinde bir önceki çeyrekteki 143 milyon avroluk zarardan bir toparlanmayı gösteriyor.

Zorlu piyasa koşulları ve düşen faiz oranları ortamında, Deutsche Bank’ın sonuçları maliyet tasarrufu önlemlerine yönelik stratejik değişimini ve hissedar getirilerine yenilenen odaklanmasını yansıtıyor.

Deutsche Bank’ın üçüncü çeyrek geliri 7,5 milyar Euro’ya ulaştı

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Üçüncü çeyrekte gelir, analistlerin öngördüğü 7,338 milyar avroyu aşarak 7,5 milyar avroya ulaştı.

Vergi öncesi kâr, bir önceki yıla göre %31 artarak 2,26 milyar avroya çıktı.

Kredi zararları için ayrılan karşılık, bir önceki yılın aynı dönemine göre 245 milyon avrodan 494 milyon avroya yükseldi.

CET 1 sermaye oranı 2. çeyrekteki %13,5’ten %13,8’e yükseldi.

Maddi öz sermaye getirisi (ROTE) bir önceki yıla göre %7,3’ten %10,2’ye yükseldi.

Deutsche Bank’ın 3. çeyrek toparlanmasının anahtarı maliyet tasarrufu çabaları

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Deutsche Bank’ın 3. çeyrekteki karlılığı kısmen devam eden maliyet azaltma programından kaynaklanıyor.

Banka, geçen yıl duyurduğu 800 işten çıkarma da dahil olmak üzere 2025 yılına kadar personel sayısını 3.500’e düşürmeyi hedefliyor.

Tasarruf girişimi, Avrupa bankalarının değişen faiz oranı ortamına uyum sağlamasıyla birlikte daha geniş sektör eğilimleriyle de örtüşüyor.

Analistler, daha yumuşak piyasa koşullarında rekabetçi marjların korunması için daha fazla maliyet indiriminin şart olduğunu öne sürüyor.

Deutsche Bank’ın 3. çeyrekte 440 milyon avroluk dava karşılıklarının kısmen serbest bırakılması, şirketin kârına önemli bir katkı sağladı.

Hükümler, bankanın Postbank’ı satın almasıyla ilgili uzun süredir devam eden bir davayla bağlantılı.

Davacıların yüzde 60’ının Ağustos ayında Deutsche Bank ile anlaşmaya varması, bankanın askıya alınan hisse geri alım planını sürdürmesine olanak sağladı.

Bu dava kolaylığı, bankanın devam eden hukuki zorlukların mali etkisiyle başa çıkmasına yardımcı oldu.

Deutsche Bank, Commerzbank birleşme görüşmelerinden uzaklaştı

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Almanya’da bankacılık sektöründe birleşme spekülasyonları sürerken Deutsche Bank, Commerzbank ile olası birleşmeden uzaklaştı.

Şimdi gözler Commerzbank’ın İtalyan Unicredit tarafından satın alınması olasılığına çevrildi.

Piyasa analistleri Deutsche Bank’ın stratejik yönelimini, bağımsız olarak konumunu güçlendirme niyetinin bir işareti olarak görüyor.

Karar, bankanın yurt içinde konsolidasyon yoluyla inorganik büyümeye yönelmek yerine, iç yapılanmaya odaklandığını vurguluyor.

Deutsche Bank da dahil olmak üzere Avrupa bankaları, son yıllarda hissedar değerini güçlendirmek için hisse geri alımlarına ve temettü ödemelerine yöneliyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın daha gevşek bir para politikasına geçmesiyle birlikte bankalar, düşen faiz oranları ortamında kazanç artışı sağlama baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

McKinsey’nin 2024 Küresel Bankacılık Yıllık İncelemesi, mevcut ROTE seviyelerinin sürdürülmesi için Avrupa bankalarının maliyetleri gelir düşüşlerinden yaklaşık 2,5 kat daha hızlı düşürmeleri gerekeceği konusunda uyarıyor.

Deutsche Bank daha fazla büyümeyi hedeflerken, bu değişen dinamiklere hızla uyum sağlaması yönünde baskı artıyor.