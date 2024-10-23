Japonya yakın gelecekte Bitcoin ETF’leri alamayacak: İşte nedeni

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Düzenleyicilerin tereddüt göstermesi nedeniyle Japon kripto yatırımcılarının kripto para tabanlı borsa yatırım fonlarına erişmek için beklemesi gerekecek.

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Sumitomo Mitsui Trust Asset Management’ta yatırım direktörü olan Oki Shiozawa, Japonya’daki düzenleyicilerin kripto para tabanlı ETF’leri onaylamaya hazır olmadığını söyledi.

Shiozawa, Financial Times’a verdiği röportajda, Finansal Hizmetler Ajansı’nın (FSA) bu tür ürünler konusunda “muhafazakar” kalmaya devam ettiğini açıkladı.

Mevcut koşullar altında yetkilileri kripto ETF’lerini onaylamaya ikna etmenin zor olacağını öne sürdü, ancak bu olasılığı tamamen dışlamadı.

Japonya Kripto Varlık İşletmeleri Derneği Başkan Yardımcısı Keisuke Kimura, düzenleyici kısıtlamaların Japonya’da kripto paraların daha geniş çapta benimsenmesinin önündeki en büyük engel olduğunu sözlerine ekledi.

Bu kısıtlamaların, yatırımcılar için önemli kayıplara yol açan ülkenin geçmiş skandalları olan Mt. Gox çöküşü ve DMM saldırısıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Kimura, bu endişeler nedeniyle Japonya yasalarının şu anda kripto varlıkların ETF gibi yatırım ortaklıklarına dahil edilmesine izin vermediğini sözlerine ekledi.

Japonya, kripto dostu imajına rağmen dijital varlıklara yüksek vergiler uygulamaya devam ediyor ve bu da büyük bir caydırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Ülkede şu anda kripto yatırımlarından elde edilen kârlar “çeşitli gelirler” başlığı altında yüzde 55’e varan oranlarda vergilendiriliyor.

Bu durum, %20 gibi çok daha düşük bir sermaye kazancı oranıyla vergilendirilen ETF’ler gibi geleneksel yatırımlardan farklıdır.

Japonya Halk Demokratik Partisi lideri Yuichiro Tamaki, seçilmesi halinde kripto para kazançlarından elde edilen vergi oranının geleneksel yatırımlardaki vergilerle uyumlu hale getirilmesi için yüzde 20’ye düşürülmesini önerdi.

Bu arada, hem ABD hem de Hong Kong, yatırımcıların halihazırda önemli ilgisini çeken spot Bitcoin ve Ether ETF’lerini onayladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerini ve Temmuz ayında da Ether ETF’lerini onayladı.

Nisan ayında Hong Kong da aynı yolu izledi.

ABD’de bugüne kadar 12 spot Bitcoin ETF tekliflerine 21,15 milyar dolardan fazla para aktarıldı.

Japonya kripto yanlısı olmaya devam ediyor

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Ancak ihtiyatlı duruşa rağmen Japon düzenleyiciler kripto paralar için düzenleyici ortamın iyileştirilmesine ilgi gösterdi.

Invezz’in daha önce bildirdiği üzere FSA, Ödemeler Yasası kapsamında düzenlenen dijital varlıklara ilişkin mevcut çerçevesini yeniden değerlendirmeye istekli olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, kripto yatırımlarındaki vergi oranının potansiyel olarak %20’ye düşürülebileceğini ve bunun da geleneksel varlıklardaki vergi oranıyla aynı seviyeye gelebileceğini düşünüyor.

Japonya’nın yeni seçilen Başbakanı Şigeru Ishiba’nın da sektörde daha fazla gelişmeye katkı sağlayabilecek blockchain teknolojisi ve Web3 yeniliklerini keşfetmeye açık olduğu bildiriliyor.

Bu arada, Japon firmaları kriptoya yatırım yapmaya devam etti. Örneğin, Metaplanet agresif bir şekilde Bitcoin biriktiriyor.

Şirket, 7 Ekim’de yaklaşık 6,92 milyon dolar değerinde 108,78 BTC satın aldı ve toplam Bitcoin varlığını yaklaşık 640 BTC’ye çıkardı.

Haziran ayında Nomura ve Laser Digital tarafından yapılan bir anket, Japonya’daki 500’den fazla yatırım yöneticisinin kripto varlıklara yatırım yapmayı düşündüğünü ortaya koydu ve bu durum ülkenin bu yeni varlık sınıfına olan iştahının arttığını gösteriyor.