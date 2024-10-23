Lucid’in hisse senedi düşüşüne rağmen, şirket için parlak bir gelecek gördüğümün nedenleri şunlardır

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Lucid Group’un hisseleri son beş günde %15’ten fazla düştü. Şirket hisse satarak daha fazla para toplamayı planlıyor, bu da hiçbir yatırımcının görmek istemediği bir şey.

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Hisse senedinin 2022’nin başından bu yana gösterdiği performans zayıf oldu ve hisse senedi sürekli düşüş göstererek 42 dolardan bugünkü 2,78 dolara çıktı.

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Çöküş geçerli sebepler olmadan gerçekleşmedi. Şirketin iş modeli, teknolojisinin tüketicileri etkilemesine rağmen sorgulanmaya devam ediyor. İyi bir ürün yapmak bir şey.

Kitlelere satmak başka bir şey. Lucid, operasyonlarını ölçeklendirebileceği ve karlılık elde edebileceği bir konumda olmak için mücadele ediyor.

Ancak şirket için her şey kötü ve kasvetli değil. Şirketin potansiyelinde Lucid hissesi konusunda piyasada bulduğumuzdan biraz daha fazla iyimserliği hak edecek kadar yeterli enerji olduğuna inanmamın nedeni şu.

Berrak hisse senedi: Suudiler para harcamaktan çekinmeyecek

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Lucid’in kısa vadede kar elde etme şansı zayıf. Bu yüzden kimse hisseye yaklaşmak istemiyor.

Şirketin 2028 yılına kadar pozitif serbest nakit akışı kaydetmesi beklenmiyor.

Ancak Tesla’nın kâra geçmesinin 17 yıl sürdüğünü unutmayalım.

Elon Musk, şirketinin operasyonlarını büyütmek için muazzam miktarda para harcadı.

Lucid de benzer bir durumda, ancak birçok kişinin Tesla’nınkinden daha iyi olduğunu iddia ettiği bir ürünle karşımıza çıkıyor.

Ancak Tesla’nın sektördeki hakimiyeti göz önüne alındığında yatırımcılar, Tesla’ya yatırım yaptıkları gibi Lucid’e de yatırım yapmaya yanaşmıyorlar.

Şirketin çoğunluk hissedarı olan Suudi Arabistan Yatırım Fonu, yüzde 58,8’lik hisse oranını korumak için şirketin 374 milyon hissesini daha satın almak istiyor.

Bu karar, şirketin fon toplamak için 262,44 hisse satma kararı almasının ardından geldi ve bu karar, şirketin hisselerinin bugün %15 düşmesine neden oldu.

Suudiler, şirketin sonunda karlı hale geleceği umuduyla, şirketi ayakta tutmak için bu miktarda para harcamaktan çekinmeyecektir.

Lucid Group bunu biliyor ve muhtemelen bu yüzden kâr kaygısı olmadan operasyonlarını ölçeklendirmek için zaman harcıyor.

Herhangi bir şirket Suudilerin desteğine sahip olsaydı, hedefine ulaşması zaman alırdı. Şirketin yatırımcıları için finansman büyük bir endişe kaynağı olabilir, ancak yönetimin en büyük paydaşından güvence almış olması oldukça olasıdır.

Berrak hisse senedi: yüksek kısa vadeli faiz ve zirve karamsarlık

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LCID hissesi yılın ilk yarısında büyük bir yükseliş yaşadı ve hisse senedi Nisan ayındaki en düşük seviyesinden bu yana neredeyse iki katına çıktı.

Bu yükselişler daha da yaygınlaştı ve bu da short’çuların her zaman kontrolde olmadığını gösteriyor.

Ancak %28’lik kısa vadeli faiz oranı, birçok yatırımcının şirkete karşı bahis oynamaya devam ettiğini gösteriyor.

Bu durum, hissenin şu anda ne kadar kötümser bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyor.

Ancak aynı kısa vadeli ilgi, işler düzeldiğinde bir boğa rallisinin itici gücü haline gelebilir.

Şirket, üçüncü çeyrekte üretim tahminlerini tutturamadı ancak teslimatlar analist tahminlerini yüzde 30 aşarak 2781 araç olarak gerçekleşti.

Bu, insanların şirketin ürününü satın almaya istekli olduğunu ancak şirketin üretimi ölçekleyemediğini tekrar kanıtlıyor. Bu durum zamanla düzelmeli.

Lucid’in yıllık rehberliğine ulaşması için bu çeyrekte 3300 araç üretmesi gerekiyor. Bu hedef gerçekleştirilemeyebilir, ancak pazar muhtemelen bunu zaten fiyatlıyor.

Artan taleple birlikte satış rakamlarının güçlü kalmaya devam etmesi ve hissenin mevcut seviyelerden satın alınmaya değer olması bekleniyor.