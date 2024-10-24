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İngiliz bankası Barclays, üçüncü çeyrekte analist beklentilerini aşarak 1,6 milyar sterlin (2 milyar dolar) net kar bildirdi.

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Bu sonuç, LSEG tarafından yapılan bir ankette tahmin edilen 1,17 milyar sterlini aştı ve 2023’teki aynı döneme göre %23’lük bir artışı temsil etti.

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Çeyrekteki gelir, öngörülen 6,39 milyar sterlinin biraz üzerinde, 6,5 milyar sterline ulaştı.

Barclays, yılın başlarında maliyetleri düşürmeyi, hissedar getirilerini artırmayı ve uzun vadeli finansal istikrarı sağlamayı amaçlayan stratejik bir revizyona gitmişti.

Bu strateji, daha az öngörülebilir yatırım bankacılığı faaliyetlerini korurken, daha çok yerel kredilendirmeye odaklanmayı sağladı.

Yenilemenin bir parçası olarak Barclays, İngiltere’deki perakende bankacılık işletmesi Tesco Bank’ı satın aldı.

Barclays’ın ikinci çeyrekteki net kârı, İngiltere’deki tüketici ve kurumsal bankalarından elde edilen gelirlerin azalması nedeniyle yıllık bazda hafif bir düşüş yaşadı.

Ancak yatırım bankasının net kârı yüzde 10 artışla 3,02 milyar sterline çıktı.

Barclays’ın hisseleri bu yıl şimdiye kadar yüzde 55 artış göstererek 2023’teki düşüşten toparlandı.

Faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle net faiz marjlarının daralacağı endişesi yaşanırken, bazı bankalar da yeniden yapılandırma çalışmalarına başladığını duyurdu.

HSBC, bu haftanın başlarında operasyonlarını dört iş biriminde birleştirme planlarını açıklarken, Deutsche Bank ise yatırım bankası ve varlık yönetimi bölümlerindeki %11’lik gelir artışının etkisiyle üçüncü çeyrek kazanç sezonuna beklenenden yüksek karla başladı.

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Stephen Wright, Barclays’ı analiz ederek şirketin 2024 yılındaki etkileyici performansını vurguladı; hisse senedi fiyatı 1,55 sterlinden 2,42 sterline yükselerek FTSE 100’de öne çıkan şirketlerden biri haline geldi.

Analistlerin şu anki ortalama fiyat hedefi 2,75 sterlin olarak belirlendi ve bu da mevcut fiyattan yaklaşık %13,5’lik potansiyel bir artış anlamına geliyor.

Ancak tahminlerde önemli bir farklılık var; tahminler 2 ila 3,30 sterlin arasında değişiyor ve bu da gelecekteki performansa ilişkin bir belirsizlik düzeyi yaratıyor.

Wright, özellikle analist görüşlerindeki farklılıklar ve bankacılık sektörünün karmaşık dinamikleri nedeniyle Barclays için doğru tahminler yapmanın zorluklarına dikkat çekiyor.

Barclays’ın perakende kredi operasyonlarının yanı sıra önemli bir yatırım bankacılığı bölümünü de içeren çeşitlendirilmiş yapısının, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte artan yatırım bankacılığı faaliyetlerinden fayda sağlayabileceğini belirtiyor.

Bu durum, öncelikli olarak perakende bankacılığa odaklanan Lloyds ve NatWest gibi diğer bankaların aksine bir durum yaratıyor.

Barclays’ın iyimser görünümüne rağmen Wright, yatırımcıları şirketin mevcut değerlemesini göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor; zira hisse senedi defter değerinin yaklaşık %62’sinden işlem görüyor.

Bu değerleme, bankanın öz sermayeden güçlü getiri sağlama potansiyeline ilişkin olumlu yatırımcı duygusunu yansıtıyor.

Ancak Wright, yatırım bankacılığı sektöründe beklenen büyümenin büyük bir kısmının zaten fiyatlanmış olabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca, kredi marjlarında yaşanabilecek olası düşüşler, beklentilerin karşılanmaması durumunda hissenin değerlemesinde risk oluşturabilir ve daralmaya yol açabilir.