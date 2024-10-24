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Önemli Bitcoin sahiplerinin sayısı yeniden artışa geçti ve bu durum, fiyatın yeni rekor seviyelere ulaşma potansiyelini güçlendiriyor.

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Glassnode ve Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı André Dragosch’un verilerine göre, en az 1.000 BTC tutan sözde balinaların sayısı bu hafta 1.678’e yükseldi ve bu sayı Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Büyük yatırımcıların giderek artan birikimi ve ABD’de listelenen spot ETF’ler gibi alternatif yatırım araçlarına olan güçlü talep, Bitcoin’in gelecekteki fiyat performansına olan güvenin arttığını gösteriyor.

Balinalar, en az 1.000 BTC tutan tek bir ağ katılımcısı tarafından kontrol edilen kripto cüzdan adreslerinin kümeleri olarak tanımlanmaktadır.

Piyasa likiditesini ve fiyatlarını etkileyebilecekleri için faaliyetleri yakından takip edilmektedir.

CryptoQuant’a göre, aynı zamanda Bitcoin’in fiyatı 70.000 dolara yaklaşırken, bireysel yatırımcı birikimi de yavaşladı.

CryptoQuant analistleri CoinDesk’e, “Perakende yatırımcıların elindeki varlıklar son 30 günde yalnızca 1.000 BTC arttı, bu tarihsel olarak düşük bir oran” dedi.

“2024 yılı başından bu yana, 1.000 ila 10.000 BTC arasında tutan büyük yatırımcılar, varlıklarını bireysel yatırımcılara göre daha hızlı artırdılar.

Şimdiye kadar perakende yatırımcıların portföyünde 30 bin BTC artış yaşanırken, daha büyük yatırımcıların portföyüne 173 bin BTC eklendiği belirtildi.

Yazının yazıldığı sırada Bitcoin, 73.800 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %10 altında, 67.000 doların hemen üzerinde işlem görüyordu.

Bitcoin fiyatları bu hafta başında kısa süreliğine 69.000 doları aşmış ancak daha sonra geri çekilme yaşamıştı. Bu düşüş muhtemelen yükselen dolar endeksi ve ABD Hazine tahvil faizlerinin etkisiyle gerçekleşmişti.

Ancak bazı analistler iyimserliğini koruyarak, artan getirilerin riskli varlıklar üzerinde uzun süre olumsuz etki yaratmayacağını öne sürüyor.

Deribit’te opsiyon ticareti, yılın geri kalanında takip edilecek önemli fiyat seviyelerinin 80.000 dolar ve 100.000 dolar olduğunu gösteriyor.