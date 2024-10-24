Düzeltme ‘sağlıklı’, FII çıkışları ‘taktiksel bir yeniden ayarlama’: Piyasa gazileri Hindistan piyasasındaki düşüş hakkında

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Hindistan borsası, jeopolitik belirsizlikler, değerleme endişeleri ve yabancı yatırımcı çıkışlarının birleşimi nedeniyle son zamanlarda önemli çalkantılarla karşı karşıya kaldı ve bu durum piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

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Hindistan’ın endeks endeksi Nifty50, 27 Eylül 2024’te 26.277’lik rekor seviyeye ulaştı ancak ivmesini sürdüremedi ve Çarşamba günü %7’den fazla düşüşle 24.399’dan kapandı.

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Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Hindistan hisselerine ilişkin görünümünü “aşırı ağırlık”tan “nötr”e düşürerek düşürdü.

Banka, bu kararın arkasındaki temel nedenler olarak Hindistan’daki ekonomik büyümedeki yavaşlamayı ve bunun şirket kazançları üzerindeki potansiyel etkisini gösterdi.

Goldman Sachs’a göre, güçlü iç sermaye girişleri nedeniyle ufukta önemli bir fiyat düzeltmesi görünmese de, piyasa önümüzdeki üç ila altı ay içinde bir “zaman düzeltmesi” dönemiyle karşı karşıya kalabilir; bu da hisse senedi fiyatlarının keskin bir düşüş yerine durgunlaşabileceğine işaret ediyor.

Ancak piyasanın tecrübeli isimlerinin bir kısmı bu düzeltmeyi “sağlıklı” ve hatta “gecikmiş” olarak nitelendirerek, düzeltmeye dair fazla yorum yapmaktan kaçınıyor.

Sağlıklı bir düzeltme mi yoksa endişe kaynağı mı?

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Son dönemdeki geri çekilmeye rağmen, birçok analist düzeltmenin sağlıklı olduğu kadar gecikmiş de olduğuna inanıyor.

HDFC Asset Management Company Genel Müdürü ve CEO’su Navneet Munhot, konuyla ilgili görüşlerini CNBC TV-18’e anlattı.

“Bu bekleniyordu. Bu sağlıklı bir düzeltme. İnsanların iyi haberlerle kötü haberler arasında ayrım yapmadığı ve hisse senetlerinin her gün yükselmesi gereken bir noktada ivmenin arttığını düşünüyorum. Bu böyle devam edemez,” dedi Munhot.

Piyasanın daha sürdürülebilir bir seviyeye gelmesi için bir “akıl sağlığı kontrolünün” gerekli olduğunu, her şeyin iyi görünmeye başlamasından önce hem zaman hem de fiyat düzeltmelerinin gerçekleşeceğine dair beklentilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Motilal Oswal Finansal Hizmetleri Başkanı Ramdeo Agarwal da Munhot’un görüşlerini paylaşarak, bunun “mümkün olan en sağlıklı düzeltme” olduğunu söyledi ve bunun uzun zamandır beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

Agarwal, piyasa getirilerine ilişkin beklentilerin gerçekçi olmadığını, bazı yatırımcıların aylık bileşik getirilerinin %2-3 civarında olmasını beklediğini ve bunun sürdürülemez olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yatırımcılara, Hindistan piyasasında uzun vadeli ortalama yıllık getirinin yüzde 14-15 civarında olduğunu hatırlatan Başkan, yeni yatırımcıları hayal kırıklığına yol açabilecek gerçekçi olmayan yüksek beklentilere girmemeleri konusunda uyardı.

Orta ve küçük ölçekli şirketlerdeki sert düzeltmeler ne olacak?

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Genel piyasa düşüş yaşarken, orta ve küçük ölçekli hisse senetleri özellikle sert bir darbe aldı.

Bu kategorilerdeki bazı hisse senetlerinin yüzde 25-30 oranında düşmesi, düzeltmenin çok sert olabileceği endişesini doğuruyor.

Ancak Goldilocks Premium Research’ün kurucusu Gautam Shah, yatırımcılara daha büyük resmi akıllarında tutmaları çağrısında bulundu.

ET Now’a verdiği röportajda, bu hisselerin çoğunun son bir yılda önemli kazançlar elde ettiğini, bazılarının değerinin iki, hatta üç katına çıktığını belirtti.

Şah’a göre, bu tür büyük yükselişlerin ardından yüzde 25-30’luk bir düzeltme yaşanması gayet normal.

Shah ayrıca uzun vadeli yatırımcıları bu düzeltmeleri daha düşük fiyatlardan kaliteli hisse senetleri satın alma fırsatı olarak görmeye teşvik etti.

Büyük sermayeli şirketlere odaklanın ve eğer orta ve küçük sermayeli şirketlere yatırım yapıyorsanız, en kaliteli şirketlere odaklanın.

Piyasalarda oynaklık yaşandığı dönemlerde kaliteli hisse senetleri ile spekülatif hisse senetleri arasındaki ayrımın önemine vurgu yaptı.

Yüksek yabancı sermaye çıkışları sadece bir “ayarlama” mıdır?

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Son dönemde piyasalarda yaşanan oynaklığın en büyük nedenlerinden biri yabancı kurumsal yatırımcılardan (FII) gelen büyük miktardaki fon çıkışı oldu.

Bloomberg verilerine göre, Ekim ayında yabancı fonlar Hindistan hisselerinden net 7,8 milyar dolar çekti ve bu, Mart 2020’den bu yana en büyük aylık çıkış oldu.

Bu sert geri çekilme, yabancı yatırımcıların Hindistan’ın zayıflayan ekonomik verilerine ve artan enflasyonist baskılara tepki göstermesiyle gerçekleşti.

Enam Holding Direktörü Manish Chokhani, son dönemdeki yabancı sermaye çıkışlarına ilişkin bazı bilgiler verdi.

CNBC TV-18’e konuşan Öztürk, yabancı yatırımcıların Hindistan pazarının yaklaşık yüzde 15-16’sına sahip olduğunu, bunun da yaklaşık 800 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

Yabancı yatırımcıların 10 milyar dolar eve götürdüklerini ancak piyasadan tamamen çıkmadıklarını belirterek, çıkışların önemini küçümsedi.

Chokhani, “Taktiksel olarak yeniden ayarlama yapıyorlar” dedi.

Ramdeo Agarwal da benzer bir görüş paylaşarak, satışların büyük kısmının yatırımcıların portföylerini Çin ve Hindistan arasında yeniden dengelemeleri nedeniyle taktiksel ayarlamalardan kaynaklandığını belirtti.

Öncelikle ayarlama için satıyorlar. Çin’de düşük ağırlıkta ve Hindistan’da yüksek ağırlıkta olan adamlar bunu dengelemeye çalışıyorlar ve nötr bir şekilde Çin’e geri dönüyorlar ve yine nötr bir şekilde Hindistan’a geri dönüyorlar.

Bu çıkışların büyük bölümünün gerçekleştiğini, geriye sadece 2-3 milyar dolarlık bir para kaldığını sözlerine ekledi.

Agarwal, Çin’le ilgili çıkışların 25-30 milyar dolara ulaşmadığı sürece kriz öngörmüyor; ancak bu senaryonun şu aşamada olası olmadığını düşünüyor.

Analistler ayrıca Çin piyasalarına yönelik ilginin, ekonomideki yapısal sorunlar nedeniyle kısa ömürlü olmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

“FPI satışları bir süre daha devam edebilir. Ancak bunun uzun süre devam etmesi pek olası değil. Çin’in canlanmasına yönelik bu coşkunun uzun sürmesi pek olası değil çünkü Çin’in bazı yapısal sorunları var. Hatta mali teşviklerinin bile belirli bir noktadan sonra devam etmesi pek olası değil çünkü borç-GSYİH oranı yüksek ve hükümetin ekonomiyi bu noktadan sonra canlandıracak parası yok,” dedi Geojit Financial Services Baş Yatırım Stratejisti VK Vijayakumar.



