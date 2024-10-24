Ethereum’un ‘Verge’ yükseltmesi akıllı saatlerdeki düğümleri etkinleştirebilir

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Vitalik Buterin, Ethereum düğümlerinin yakında akıllı saatlerde çalışabileceğini ve ağın bir sonraki yükseltmesi olan “The Verge” sayesinde solo stake yapanlar için daha erişilebilir hale gelebileceğini iddia ediyor.

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The Verge, düğümler için donanım gereksinimlerini azaltarak Ethereum’u daha güvenli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

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Vitalik, son blog yazısında, yükseltmenin akıllı telefon veya akıllı saat gibi küçük cihazlarda bile Ethereum düğümlerini çalıştırmaya olanak tanıyacağını söyledi.

Düğümleri daha az kaynak yoğun hale getirme

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Ethereum düğümleri, blok zinciri işlemleri ve akıllı sözleşmelerle ilgili verileri doğrulayarak, onaylayarak ve paylaşarak Ethereum ağına katılan bilgisayarlardır.

Bu düğümler, Ethereum blok zincirinin bir kopyasını tutarak ağın merkeziyetsizliğini, güvenliğini ve şeffaflığını garanti altına alır.

Şu anda bir Ethereum düğümünü çalıştırmak yüzlerce gigabaytlık durum verisi gerektiriyor ve bu da birçok cihaz için kaynak yoğun bir işlem haline geliyor.

Ancak, düğümlerin büyük miktarda veri depolamadan blokları doğrulamasına olanak tanıyan “durumsuz doğrulama”nın tanıtılmasıyla bunun değişmesi bekleniyor.

Durumsuz doğrulama, düğümlerin tüm blok zincirini depolaması ihtiyacını ortadan kaldırarak, zincirin tam olarak doğrulanmasını uygun maliyetli hale getirecek.

Bu, solo stake yapanlar ve ağa katılmak isteyen diğer kişiler için teknik engelleri azaltabilir.

Buterin’e göre bu yükseltme, düğüm işlemlerini daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirecek ve potansiyel olarak “her mobil cüzdanın, tarayıcı cüzdanının ve hatta akıllı saatin” varsayılan olarak blok zincirini doğrulamasına olanak tanıyacak.

Şu anda Celo gibi blok zinciri ağları akıllı telefonlarda düğüm çalıştırmaya izin veriyor, bu arada Ethereum’un doğrudan rakibi Solana ise daha az güçlü cihazlarda çalışan hafif düğümleri tanıttı.

The Verge’in önemli bir parçası, kanıt boyutlarını azaltacak ve böylece durumsuz doğrulamayı mümkün kılacak bir kriptografik yapı olan Verkle ağaçlarının uygulanmasıdır.

Ancak Verkle ağaçlarının kuantum hesaplamaya karşı bilinen bir zaafı var ve bu durum gelecekte bir sorun haline gelebilir.

Ethereum’un kurucu ortağı bunu kabul ederek, Verkle ağaçlarının mevcut KECCAK Merkle Patricia ağaçlarının yerini alması durumunda, kuantum hesaplama riskleri nedeniyle sonunda tekrar değiştirilmeleri gerekeceğini sözlerine ekledi.

Bunun önüne geçmek için Ethereum geliştiricileri, daha güvenli ve ölçeklenebilir bir seçenek sunan STARK tabanlı ikili karma ağaçlarının kullanımını araştırıyor.

Bu, Ethereum ağının bütünlüğünü korurken kuantum bilişim tehditlerine karşı daha iyi bir uzun vadeli çözüm olarak kabul ediliyor.

Verge, diğer değişikliklerin yanı sıra Ethereum’un Ethereum Geliştirme Teklifi (EIP)-4762’de özetlenen gaz sistemini de değiştirmeyi amaçlıyor.

Bu değişiklikler, ağ ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaynak yoğun kriptografik işlemler için gaz ücretlerinin ayarlanmasına odaklanıyor.

Buterin, “çok boyutlu gaz” olarak adlandırılan bu yaklaşımın, çağrı verileri, hesaplama ve durum erişimleri için gaz maliyetlerini ayıracağını ve ağın bu yeni doğrulama yöntemlerine uyum sağlamasıyla birlikte Ethereum kaynaklarının daha iyi yönetilmesine yardımcı olacağını iddia ediyor.

Ethereum’un merkezileşme sorununu ele almak

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Buterin, daha önceki bir blog yazısında Ethereum için giderek artan bir endişe kaynağı olan staking merkezileşmesi sorununu ele almıştı.

Ağın “en büyük risklerinden” birinin merkeziyetçilik olduğunu belirten Trump, bunun artan sansüre ve hatta ağ krizlerine yol açabileceğini kaydetti.

Buterin, bunu hafifletmek için bireylerin stake edebileceği Ether miktarının sınırlandırılmasını ve stake edenler için cezaların stake ettikleri miktarın %12,5’i ile sınırlandırılmasını önerdi.

Ayrıca, stake etme için iki kademeli bir model önerdi.

Bu model, staking’i iki kategoriye ayıracaktır: “risk taşıyan” (kesilebilir) staking ve “risk içermeyen” (kesilemez) staking. Buterin, bunun staking’in risklerini ve ödüllerini dengelerken büyük varlıkların ağa hakim olmasını önleyeceğine inanıyor.

Buterin ayrıca Ethereum’un blok teklif sürecine yönelik değişiklikler önerdi ve bunun merkezileşmeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Şu anda, blok üreticileri blok oluşturmaktan sorumlu ve bu bloklar teklif sahipleri tarafından incelenerek en karlı olanlar seçiliyor, bu da sürece az sayıda üreticinin hakim olmasıyla sonuçlanıyor.

Buterin, bu sorunu çözmek için, işlem seçimi sorumluluklarını önericiye geri kaydıracak ve blok üreticilerinin bunun yerine işlem sıralamalarına odaklanmasını sağlayacak “çatal-seçim-zorunlu dahil etme listeleri” önerdi.