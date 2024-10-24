Güçlü 3. çeyrek sonuçları ve Elliott anlaşması: Southwest Airlines yükselmeye hazır mı?

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Southwest Airlines (NYSE: LUV) bugün üçüncü çeyrek sonuçlarını Wall Street’in beklentilerinin üzerinde açıklayarak yatırımcıları şaşırttı.

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Şirket, hisse başına 0,04 dolarlık beklentinin önemli ölçüde üzerinde, hisse başına 0,15 dolarlık bir kâr elde etti ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,3 artışla 6,9 milyar dolarlık rekor düzeyde faaliyet geliri elde etti.

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Yüksek bakım ve işçilik maliyetleri nedeniyle %12 artan işletme giderlerine ve üçte iki oranında düşen kâra rağmen havayolu, zorlu bir pazarda dayanıklılık gösterdi.

Olumlu kazanç haberlerine, aktivist yatırımcı Elliott Management ile yapılan anlaşmanın duyurulması eşlik etti.

Aylar süren görüşmeler ve yaklaşan vekalet savaşının ardından Southwest, yönetim kuruluna altı yeni yönetici atamayı kabul ederken, CEO Bob Jordan görevine devam ediyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Gary Kelly, 1 Kasım 2024’te emekliliğini hızlandıracak ve Onursal Başkan unvanını üstlenecek.

Bu anlaşma, vekalet savaşı riskini fiilen ortadan kaldırıyor ve yeniden oluşturulan liderlik altında havayolunu daha karlı bir geleceğe yönlendirmeyi amaçlıyor.

Elliott Management ile yapılan anlaşma, aktivist yatırımcının Southwest’te %11 hisse satın alması ve CEO Bob Jordan’ın görevden alınması ve yönetim kurulunda kapsamlı bir değişiklik gibi önemli değişiklikler talep etmesinin ardından geldi.

Anlaşma, mevcut liderliği korurken yönetim kuruluna yeni bakış açıları getiren bir uzlaşmayı yansıtıyor.

WestJet’in eski CEO’su Gregg Saretsky, şirketin mali denetiminde stratejik bir değişime işaret ederek yenilenen Finans Komitesi’ne başkanlık edecek.

Güçlü talep ve stratejik girişimler

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Operasyonel zorluklara rağmen Southwest, üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla %0,5 daha fazla yolcu taşıdı ve doluluk oranı 50 baz puan artarak %81,2’ye çıktı.

Şirket, seyahat talebinin güçlü kaldığını ve yaklaşan tatil sezonu için rezervasyonların güçlü olduğunu belirtti.

Southwest, bu talebi değerlendirmek için 2025 yılında küresel havayolu ortaklıkları başlatmak, tatil paketleri sunmak, gece uçuşları başlatmak ve 2026 yılına kadar atanmış oturma modeline geçmek gibi çeşitli stratejik girişimler uyguluyor.

Bu girişimlerin amacı, önemli sermaye harcaması yapmadan geliri artırmak ve varlık kullanımını optimize etmektir.

Southwest, tahsis edilmiş koltuklar ve ekstra bacak mesafesi gibi birinci sınıf hizmetler sunarak 2027 yılına kadar FAVÖK’ünü 1,5 milyar dolar artırmayı bekliyor.

Gece uçuşlarının başlatılması ve uçuş sürelerinin iyileştirilmesinin, 44 uçağın eklenmesiyle eşdeğer kapasite artışı sağlaması ve gelir artışını daha da artırması bekleniyor.

Mali durum ve değerleme ölçütleri

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Southwest, 8,0 milyar dolarlık borcunu aşan 10,4 milyar dolarlık likiditeyle güçlü bir mali pozisyonu sürdürüyor.

Şirket, 2,5 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisi kapsamında 250 milyon dolarlık hızlandırılmış hisse geri alım programını duyurdu ve bu durum gelecekteki nakit akışlarına olan güveni gösteriyor.

Ancak Moody’s, yeni stratejik girişimlerle ilişkili uygulama risklerini ve önümüzdeki yıllarda performansın beklenenin altında kalması durumunda serbest nakit akışına yönelik potansiyel etkiyi gerekçe göstererek Southwest’in görünümünü durağandan negatife düşürdü.

Southwest’in hisseleri, piyasanın beklenen gelişmeleri tam olarak fiyatlamadığını gösteren ileriye dönük fiyat-kazanç oranında işlem görüyor.

Jefferies, şirketin 2027 hisse başına kazancını hisse başına 4,00 ila 5,00 dolar arasındaki örtülü aralığın altında 2,50 dolar olarak tahmin ediyor ve 6x EBITDAR’a dayanarak 32 dolarlık bir fiyat hedefi belirliyor.

Havayolunun maliyet yönetimi ve gelir artırma stratejilerine odaklanması, başarılı bir şekilde uygulanması halinde olumlu sonuçlar doğurabilir; ancak analistler arasında bu girişimlerin uygulanabilirliği ve zamanlaması konusunda şüphecilik sürüyor.

Southwest Airlines bu dönüşüm yolculuğuna çıkarken, finans piyasaları da bu yolculuğu yakından takip edecek.

Güçlü talep, stratejik girişimler ve yeniden şekillendirilen liderlik ekibinin birleşimi potansiyel büyüme için zemin hazırlıyor.

Ancak bu faktörlerin hisseyi yukarı taşımaya yetip yetmeyeceği sorusu hala geçerli.

Teknik göstergelerin ve grafik desenlerinin incelenmesi, şirketin beklentileri ve hisse senedinin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

Uzun vadeli düşüş trendi sona mı eriyor?

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Southwest Airlines’ın hisseleri bu yıl Ağustos ayından bu yana önemli kazanımlar elde etse de, hala 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyelerine göre %50’den fazla indirimle işlem görüyor.

Kaynak: TradingView

Son dönemdeki bu yükseliş, kısa vadede yukarı yönlü ivmeyi geri getirdi, ancak bunun orta vadede bir yükseliş trendine yol açıp açmayacağı henüz belli değil.

Bunun ilk işareti hissenin günlük kapanışını 34,96 dolar seviyesindeki kısa vadeli direncinin üzerinde yapması olacak.

Dolayısıyla hisse senedini satın almak isteyen yatırımcıların mevcut seviyelerden küçük bir pozisyon açmaları ve hisse senedi 34,96 doların üzerinde kapanmayı başarırsa buna ekleme yapmaları gerekiyor.

Hisse senedinde hala düşüş beklentisi olan yatırımcılar, 32 dolar seviyesinin üzerindeki seviyelerden 35,2 dolar stop loss ile kısa pozisyon açabilirler.

Kısa vadeli yükseliş ivmesinin zayıflaması durumunda hissenin tekrar 24,2 dolar seviyesine gerilemesi ve bu seviyede kâr elde edilmesi mümkün olabilir.