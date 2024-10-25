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Denny’s Corp (NASDAQ: DENN), 25 Ekim’de Citi analistlerinin hisse senedini “Nötr”den “Satın Al”a yükseltmesiyle yükselişe geçti.

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Bu artış, şirketin stratejik girişimleri etrafındaki artan iyimserliği yansıtan 7 dolardan 7,50 dolara revize edilmiş bir fiyat hedefiyle birlikte geldi.

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Citi analistleri, maliyet disiplinindeki iyileşmeleri ve zayıf mağazaların kapanmasını olumlu görünümlerini etkileyen temel faktörler olarak vurguladı.

Hedef, artan serbest nakit akışı beklentileri ve yatırımcı iyimserliğiyle önceki kapanışa göre yaklaşık %20’lik potansiyel bir yükseliş anlamına geliyor.

Denny’s hisseleri cuma günü %5 oranında yükselerek analistlerin notuna olumlu yanıt verdi.

3. Çeyrek Kazançları Karma Sonuçlar Ortaya Koyuyor

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Denny’s, üçüncü çeyrekte 111,8 milyon dolarlık toplam gelir bildirdi; bu, bir önceki yıla göre %2,1’lik bir düşüş anlamına gelirken, beklentilerden yaklaşık 3,6 milyon dolar düşük kaldı.

Yurt içi sistem genelinde aynı restoran satışları % -0,1 seviyesinde sabit kalırken, şirkete ait mağazalarda % 0,4 düşüş görüldü.

Şirketin restoran satışları, esas olarak dört Denny’s biriminin kapanmasından dolayı, bir yıl önceki 53,2 milyon dolardan 52,7 milyon dolara geriledi.

Düzeltilmiş şirket restoran işletme marjı geçen yılki %14,3’ten %11,8’e gerilerken, marj baskısı artan pazarlama yatırımlarına ve daha yüksek doluluk maliyetlerine bağlandı.

Düzeltilmiş EPS, konsensüs tahminlerinin 0,01 dolar altında kalarak 0,14 dolar olarak gerçekleşti ve bu da karlılık zorluklarının devam ettiğini gösteriyor.

İş performansı ve stratejik değişimler

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Aile yemek sektöründeki devam eden zorluklara rağmen Denny’s, performansını istikrara kavuşturmak için stratejik hamleler yaptı.

Şirketin zayıf mağazaları kapatması, karlılık metriklerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Yönetim, önümüzdeki iki yıl içinde mağaza açılışlarında net bir artış yapma taahhüdünde bulunuyor. Bu, 2017’den bu yana olumlu bir değişime işaret ediyor.

Denny’s, 2-4-6-8 dolarlık değer menüsü gibi girişimler başlattı ve restoran dışı yemek deneyimini yakalamak için sanal marka varlığını genişletti.

Bu çabalar, müşteri deneyimini iyileştirmek ve satış büyümesini artırmak için şirket restoranlarında yapılan teknoloji yükseltmeleriyle destekleniyor.

Yönetim, Keke’nin restoran zinciri konusunda da iyimser; içecek iyileştirmelerinin ve tesis dışı genişlemenin gelecekteki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Değerleme potansiyel yükselişi yansıtıyor

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Denny’s hissesi şu anda Citi’nin 2025 yılı EBITDA’sının tahmini 6,1 katı seviyesinde işlem görüyor. Bu da yatırımcıların devam eden girişimlerden kaynaklanan potansiyel artışı hafife alıyor olabileceğini gösteriyor.

Serbest nakit akışı getirisi %9 seviyesinde olup, olumlu bir risk-ödül profiline işaret ediyor.

Analistler, Denny’nin mağaza kapanışlarını, teknoloji yatırımlarını ve tadilatları satış büyümesini artırmak için kullanma becerisinde değer görüyor.

Sektördeki zorluklar devam ederken, Citi’nin 7,50 dolar olarak revize edilen hedef fiyatı, mevcut seviyelerden önemli getiri potansiyeline işaret ediyor.

Sektör zorluklarının üstesinden gelmek

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Sektör verilerine göre, aile yemek sektörü kalıcı zorluklarla karşı karşıya; 2019’dan bu yana trafikte %20’nin üzerinde düşüş yaşandı.

Denny’nin zayıf mağazaları budama ve değişen tüketici tercihlerine hitap edecek şekilde menüsünü ve promosyonlarını yeniden düzenleme stratejisi bu baskıları gidermeyi amaçlıyor.

Sektördeki durgun satışlara rağmen Denny’nin değer menüsünü yeniden başlatma ve dijital marka girişimlerini genişletme çabaları, kaybedilen zemini geri kazanmaya odaklandığını gösteriyor.

Üçüncü çeyrekte 2-4-6-8 dolarlık değer menüsünün yeniden başlatılması ve teknoloji güncellemeleri yoluyla müşteri deneyiminde yapılan iyileştirmelerin, baskıların bir kısmını hafifletmesi bekleniyor.

Mağaza kapatma ve tadilatlarına stratejik odaklanma

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Citi’nin raporunda, Denny’s mağaza kapanışlarının, performansı düşük mağazaların temizlenmesine yardımcı olarak gelecekteki büyüme için daha güçlü bir temel oluşturduğu vurgulandı.

Denny’s, önümüzdeki iki yıl içerisinde 150 yeni küresel mağaza açmayı planlıyor ve mağaza sayısında net bir artış sağlamayı bekliyor.

Markanın yeniden şekillendirme ve alakalı bir pazarlama mesajı sürdürme konusundaki odaklanması, aile yemek sektörünün karşılaştığı tarihi zorluklardan bazılarını ele alıyor gibi görünüyor.

Ayrıca QRPay ve taşınabilir sunucuları içeren Xenial teknoloji yükseltmeleri gibi girişimler operasyonel verimliliği ve müşteri katılımını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Mağaza kapanışlarının yolda olması ve yenilenen ödül programı ve dijital marka genişlemesi gibi stratejik girişimlerin hayata geçirilmesiyle Denny’s, kısa vadeli zorlukların üstesinden gelirken daha istikrarlı bir geleceğe giden yolu açacak konumda görünüyor.

Şimdi, grafiklerin Denny’nin gelecekteki fiyat hareketleri hakkında neler ortaya koyduğuna dair daha derin bilgiler edinmek için hissenin teknik yörüngesine bakalım.

Kısa vadeli momentum değişimi

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Denny’s hissesi, 2019 yılında 24 dolara yakın bir seviyeye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra uzun vadeli bir düşüş trendinde olmaya devam ediyor.

Kaynak: TradingView

Ancak şirketin 3. çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından hisse senedinin fiyatında yaşanan son yükseliş, kısa vadeli momentumu yukarı yönlü değiştirdi.

Bunu hesaba katan Citi analistleri gibi şirkete karşı olumlu görüşe sahip yatırımcılar, 5,40 dolar seviyesindeki son düşük seviyenin altında bir stop loss ile mevcut seviyeden uzun pozisyon açabilirler.

Hisse senedine yönelik düşüş beklentisini sürdüren yatırımcıların mevcut seviyelerden yeni kısa pozisyon açmaktan kaçınmaları gerekiyor.

Kısa pozisyon ancak hisse senedinin 8,80 dolar seviyesinin üzerine çıkması durumunda düşünülmelidir.