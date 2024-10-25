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ABD endeks hisse senedi ortalamaları, piyasanın üç günlük düşüş serisine son vermesiyle Cuma günü yükseldi.

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Yazının yazıldığı sırada Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,3, S&P 500 ise önceki kapanışa göre %0,8 yükseldi.

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Nasdaq Composite Cuma günü %1,3’ün üzerinde değer kazandı.

Tesla’nın olumlu kazanç sonuçları ve ABD’de Hazine tahvili getirilerinin düşmesiyle Nasdaq ve S&P 500 endeksleri Perşembe gününü yeşil renkte kapattı.

10 yıllık Hazine tahvili faizi, Çarşamba günü ulaştığı üç aylık zirveden geriledi.

Centene ve Microsoft hisseleri yükseliyor

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Centene hisseleri, Medicaid programlarındaki oran artışları ve sağlık sigortası borsasındaki üyelik sayısının artmasıyla birlikte sağlık sigortacısının üçüncü çeyrek kârının beklentileri aşmasının ardından yükselişe geçti.

Microsoft’un hisseleri, CEO Satya Nadella’ya 2024 mali yılı için geçen yıla göre %63 artışla 79 milyon dolar değerinde bir maaş paketi verilmesinin ardından değer kazandı.

Nadella, şirket içindeki siber güvenlik risklerini yansıtmak amacıyla maaşında kesintiye gitmeseydi, paket 5 milyon dolar daha fazla olacaktı.

Bu arada Colgate-Palmolive hisseleri, üçüncü çeyrek kazanç beklentilerini aşmasına ve rehberliğini artırmasına rağmen Cuma günü düşüş yaşadı.

Viking Therapeutics’in hisseleri yükseliyor

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Biyoteknoloji şirketinin üçüncü çeyrek kazançlarının analistlerin beklentilerini aşmasının ardından Viking Therapeutics hisseleri Cuma günü yaklaşık %10 arttı.

Yahoo Finance’e göre Wall Street şu anda hisse senedi için 13 adet satın alma notu bulunduruyor.

Ayrıca Deckers Outdoor hisseleri, güçlü kazanç sonuçlarının ardından %14 arttı.

Deckers, hisse başına 159 dolarlık kazanç elde ederek, LSEG analistlerinin hisse başına 124 dolarlık beklentisini rahatlıkla aştı.

Bu arada, gayrimenkul yatırım ortaklığı Digital Realty Trust’ın hisseleri, üçüncü çeyrekte rekor kira rezervasyonları bildirmesinin ardından açılış zili öncesinde %11 arttı.

Capri Holdings düşüşte, Tapestry ise yükselişte

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Capri Holdings’in hisseleri, bir ABD yargıcının bekleyen bir birleşmeyi engellemesinin ardından yüzde 40’ın üzerinde düştü.

Birleşmenin, Michael Kors ve Jimmy Choo’nun ana şirketi ile çanta üreticisi Tapestry arasında gerçekleşmesi planlanıyordu.

Tapestry hisseleri Cuma günü %15 arttı.

Ayrıca, Cuma günü Çin’deki iPhone satışlarının, içerideki yoğun rekabet nedeniyle üçüncü çeyrekte düştüğünü gösteren verilerin ardından Apple hisseleri tüm kayıplarını telafi etmeden önce yaklaşık yüzde 1 düştü.

ABD’den olumlu ekonomik veriler

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ABD’de üretilen temel sermaye mallarına yönelik yeni siparişler Eylül ayında beklenenden fazla arttı.

Yatırımcılar ayrıca ABD’den üçüncü çeyreğe ilişkin açıklanacak GSYH verilerini de yakından takip edecek.

Ayrıca ABD’den aylık istihdam raporu da yayınlanacak.

Yatırımcılar, özellikle önceki raporun beklentilerden daha sıcak gelmesinin ardından verilere odaklanacak.

Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarında büyük bir indirime gideceği yönündeki bahislerin azalmasına yol açtı.

Ham petrol haftalık kazanımlara doğru ilerliyor

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Ham petrol fiyatları geçen hafta yüzde 7 düştükten sonra haftalık artışa doğru ilerliyor.

Petrol fiyatları, Ortadoğu’da artan jeopolitik gerginlikler ve ABD Başkanlık seçimleri öncesi belirsizliklerin etkisiyle yükselişteydi.

Yazının yazıldığı sırada Brent ham petrol fiyatları %2,1 artışla varil başına 75,94 dolardan işlem görüyordu. Batı Teksas petrolü ise önceki kapanışa göre %2,2 artışla varil başına 71,71 dolardan işlem görüyordu.