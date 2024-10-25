Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

KeyBanc analisti Brandon Nispel, yatırımcıların Apple Inc (NASDAQ: AAPL) hisse senedi fiyatının önümüzdeki on iki ay içinde anlamlı bir düşüş görme riski taşıdığı için kar satışı yapmayı düşünmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Advertisement Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Cuma günü Nispel, iPhone üreticisinin notunu “eksik ağırlık” seviyesine düşürdü ve şirketin hisselerinin 200 dolara kadar düşebileceğini, bunun da buradan itibaren potansiyel olarak %13’lük bir düşüşe işaret ettiğini söyledi.

Advertisement

Teknoloji devinin 2025’in başlarında iPhone SE’yi piyasaya sürmesinin “iPhone 16 satışlarını olumsuz etkileyebileceği” gerekçesiyle bu konuda ılımlı bir tutum sergiliyor.

Apple hisseleri son altı ayda yaklaşık yüzde 40 yükseldi.

iPhone SE, Apple hisseleri için bir engel olabilir

Copy link to section

KeyBanc, katılımcıların %59’unun iPhone 16’ya geçmek istediğini söylemesi üzerine bugün Apple’ın derecelendirmesini düşürme kararı aldı.

Ancak yükseltmeye ilgi gösteren katılımcıların %61’i, yakında çıkacak olan iPhone SE’ye de ilgi duyduğunu gösterdi.

Araştırma notunda, “Bizim görüşümüze göre, eğer iPhone SE başarılı olursa, iPhone üniteleri artabilir ancak ortalama satış fiyatları, fikir birliğinin aksine, yükselebilir” diye savundu.

AAPL’nin iPhone SE’yi piyasaya sürmesi son olarak 2022’de gerçekleşmişti.

Brandon Nispel, bu sabah Apple hissesi konusunda karamsarlığa kapıldı çünkü şirketin gelirinin 2025 yılında tüm coğrafyalarda ve tüm kategorilerde artacağı yönündeki beklentiler “gerçekçi değil”.

Ayrıca, merkezi Cupertino’da bulunan şirketin, mevcut seviyelerde gelir yatırımcılarının hisselerine akın etmesini sağlayacak kadar yüksek bir temettü getirisi de bulunmuyor.

Yapay zekanın Apple hisse senedi fiyatına yardımcı olması zaman alacak

Copy link to section

KeyBanc’in Apple Inc’e yönelik ılımlı çağrısı, Nasdaq’ta listelenen firmanın dördüncü çeyrek mali sonuçlarını bildirmesinden sadece birkaç gün önce geldi. Konsensüs, bir yıl önceki hisse başına 1,46 dolara kıyasla 1,54 dolar kazanması yönünde.

Çokuluslu şirket, Haziran ayında kendi yapay zeka çözümleri markası olan Apple Intelligence’ı duyurmuş ve bunun büyük bir yükseltme döngüsüne yol açacağını ummuştu.

Ancak analistler son zamanlarda Apple Intelligence’ın yakın gelecekte malzeme talebini artıramayacağından endişe ediyor.

Brandon Nispel ayrıca hisse senedi fiyatının daha da yukarı çıkması için AAPL’nin yaklaşan kazanç açıklamasında “Apple Intelligence’ı paraya çevirme planını açıklaması” gerektiğini söyledi.

Cuma günü müşterilerine yaptığı açıklamada, “Görünüşe göre Apple, farkındalık yaratma üzerinde çalışıyor ve paraya dönüştürmenin zaman alacağı görülüyor” dedi.

UBS analistleri bu haftanın başlarında, şirketin Eylül çeyreğinde iPhone birim satışlarının bir önceki yıla göre muhtemelen aynı kalacağı konusunda uyarıda bulunmuş ve bu durum, yapay zeka çılgınlığının şimdilik gelirlere yansımadığının bir göstergesi olmuştu.